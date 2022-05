Karin Kneissl, damalige Außenministerin von Österreich, bei einem Auftritt im Jahr 2019 vor den Medien. Foto: picture alliance/dpa/Hans Punz

Als Russ­lands Prä­si­dent Wla­di­mir Putin im Juni 2018 in Wien zu Besuch war, da hat­te Karin Kneissl in des­sen Pres­se­pool bereits einen Spitz­na­men: »Unse­re Minis­te­rin«. Ihre Affi­ni­tät zu Russ­land war kein Geheim­nis, immer­hin saß sie ja als par­tei­lo­se Außen­mi­nis­te­rin in der Regie­rung auf einem Ticket der FPÖ, die ihrer­seits mit Russ­lands Regie­rungs­par­tei »Eini­ges Russ­land« koope­rier­te. Auch Gerüch­te gab es über Gas- und Öl-Geschäf­te für Russ­land vor ihrer Minis­ter­tä­tig­keit – kein Allein­stel­lungs­merk­mal in Öster­reichs Innen­po­li­tik. Zwei Mona­te spä­ter waren sie zu Karin Kneissls Hoch­zeit alle da: Kanz­ler, Vize­kanz­ler, Minis­ter und Wla­di­mir Putin.

Der Rest ist Medi­en­ge­schich­te: Ein Tanz, ein Knicks, ein Foto, das um die Welt ging. Ein Fest war das, ganz wie es Karin Kneissl gefällt: Sie im Mit­tel­punkt, umringt von bekann­ten Gesich­tern. Eine Hoch­zeit, bei der es eigent­lich nicht um die Hoch­zeit ging. Und so ist Kneissls im August 2018 geschlos­se­ne Ehe auch schon wie­der Geschich­te. Nicht so ver­hält es sich aller­dings mit der ande­ren Bin­dung, die an die­sem 18. August 2018 sicht­bar wurde.

Und so hält Kneissl dem rus­si­schen Regime wei­ter treu die Stan­ge, sitzt im Auf­sichts­rat des Ölkon­zerns Ros­neft. Die EU-Sank­tio­nen gegen Russ­land nann­te sie »gewal­tig« und sieht sich als »poli­tisch ver­folgt«, ihr Leben sei »bereits ver­nich­tet«. Blieb als Aus­weg nur die Flucht, sag­te sie dem Sen­der RTL, und »floh« in die Pro­vence. In Öster­reich hat die Putin-Freun­din ver­brann­te Erde hin­ter­las­sen: im Außen­mi­nis­te­ri­um, wo die Diplo­ma­tin schon vor ihrer Minis­ter­tä­tig­keit weni­ger durch Exper­ti­se als durch Gel­tungs­drang und spit­ze Ellen­bo­gen auf­fiel; im Medi­en­be­reich, wo sie sich danach als Nah­ost-Exper­tin ver­such­te. Kneissl war für prak­tisch alle öster­rei­chi­schen Medi­en tätig, doch trenn­te sie sich stets bald wie­der in Unfrie­den. Jetzt könn­te ihr ein neu­es Tänz­chen bevor­ste­hen: Das EU-Par­la­ment will Kneissl mit gro­ßer Mehr­heit auf der Sank­ti­ons­lis­te sehen.