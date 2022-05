Aron (r), ukrainischer Geflüchteter und Roma, spielt Tischhockey mit Jaro in einem Flüchtlingslager bei Prag. Immer mehr Roma fliehen vor dem Krieg aus der Ukraine nach Tschechien. Foto: AFP/Michal Cizek

Der Pra­ger Haupt­bahn­hof wird mehr und mehr zur Ziel­sta­ti­on ukrai­ni­scher Flücht­lin­ge. Hun­dert­tau­sen­de hat der rus­si­sche Angriffs­krieg bereits in die Flucht getrie­ben. Mehr als 80 000 Ukrai­ner sind in der Zeit seit Kriegs­aus­bruch in der tsche­chi­schen Haupt­stadt ange­kom­men. Unter ihnen befin­den sich etwa 500 Roma – meist Frau­en und vie­le Kin­der –, die ihr vor­läu­fi­ges Quar­tier in den Hal­len des Bahn­hofs und auf den Wie­sen und Hän­gen des Parks in Rich­tung Innen­stadt auf­ge­schla­gen haben.

Vor allem die hygie­ni­sche Situa­ti­on hat sich in den ver­gan­ge­nen zwei Wochen dra­ma­tisch ent­wi­ckelt, so dass Pri­ma­tor (Ober­bür­ger­meis­ter) Zdeněk Hřib (Pira­ten) nicht umhin konn­te, eine Art Not­stand über den Haupt­bahn­hof zu ver­hän­gen. Gut eine Woche ist es nun her, dass die Pra­ger Feu­er­wehr ein klei­nes Zelt­dorf im nörd­li­chen Stadt­be­zirk Libeň für 150 Flücht­lin­ge errich­tet hat.

Auf einer klei­nen Brach­wie­se zwi­schen dem Stu­den­ten­wohn­heim 17. Novem­ber«, dem Stadt­ring und der Tro­ja-Brü­cke sind inzwi­schen 144 Roma-Flücht­lin­ge aus der Ukrai­ne unter­ge­bracht. Das Dau­er­rau­schen der Auto­bahn – hier endet die E55 aus Dres­den kom­mend am Stadt­rand von Prag – und des Stadt­rings tra­gen nicht gera­de zu einer gemüt­li­chen Stim­mung in der Not­un­ter­kunft bei. Etwas mehr als ein Dut­zend Wohn­zel­te, gemein­sa­me Dusch­an­la­gen, eine Essens­zelt sowie je eines für die Ver­wal­tung und Ers­te medi­zi­ni­sche Hil­fe sind auf dem etwa zwei­ein­halb Tau­send Qua­drat­me­ter gro­ßen Are­al errich­tet. Ein blick­dich­ter Zaun soll Neu­gie­ri­ge von der Povl­tavs­ká-Stra­ße abhal­ten, doch die Stu­den­ten vom nahe gele­ge­nen Wohn­heim haben vol­len Ein­blick auf das Trei­ben im Auf­nah­me­la­ger. Schon gab es ers­te Pro­tes­te und Beschwer­den über die »Roma-Nach­barn«. Uni­ver­si­tät und Heim­lei­tung sahen sich nach ras­sis­ti­schen Aus­fäl­len genö­tigt, ent­spre­chen­de Ent­schul­di­gungs­schrei­ben zu veröffentlichen.

Etwa zehn Tage sol­len die jetzt hier woh­nen­den Roma war­ten, bis ihre Anspruchs­rech­te auf Asyl geprüft wer­den. Denn die Lage der Ankömm­lin­ge ist alles ande­re als klar: Etli­che von ihnen besit­zen neben der ukrai­ni­schen auch die rumä­ni­sche oder die unga­ri­sche Staats­bür­ger­schaft. In die­sen Fäl­len haben sie als EU-Bür­ger kei­nen Anspruch auf tsche­chi­sche Sozialleistungen.

Ole­na, eine 25-jäh­ri­ge Rom­ni, die mit ihren vier Kin­dern aus dem bei Luhansk gele­ge­nen Dorf Lobat­sche­be nach Prag kam, berich­te­te von einer schau­er­li­chen Odys­see: Zunächst war die Fami­lie (samt Eltern, Tan­ten und Onkel sowie wei­te­ren Kin­dern) in den West­teil der Ukrai­ne geflüch­tet. Doch in den Dör­fern zwi­schen Lwiw und Iwa­no-Fran­kiwsk fan­den sie weder Zuflucht noch Arbeit. Unzu­rei­chen­de Bil­dung – vie­le der Roma kön­nen weder lesen noch schrei­ben – sowie kei­ne Berufs­er­fah­rung machen sie nicht gera­de zu will­kom­me­nen Zuzüg­lern. Um Drang­sa­lie­run­gen sei­tens der Ein­hei­mi­schen zu ent­ge­hen, kehr­ten sie zunächst wie­der in den Osten zurück, flo­hen dann aber vor dem stän­di­gen Beschuss über Ungarn nach Prag. »Für mich und mei­ne Kin­der habe ich ukrai­ni­sche Päs­se«, meint Ole­na, »doch die Ver­wand­ten leben noch ohne Papie­re auf dem Hauptbahnhof.«

Dort küm­mern sich Frei­wil­li­ge von der Initia­ti­ve Hla­vák (so wird der Haupt­bahn­hof von den Pra­gern genannt) um die Ankömm­lin­ge. Sie hel­fen den Ankom­men­den beim Ori­en­tie­ren, rei­chen ers­te Erfri­schun­gen und Essen jenen, die in stun­den­lan­gen Trans­por­ten nichts zu sich neh­men konn­ten. Die Frei­wil­li­gen orga­ni­sie­ren kurz­fris­ti­ge Unter­künf­te, hel­fen beim Regis­trie­ren von Flücht­lin­gen oder auch dabei, den Tran­sit in Dritt­län­der zu organisieren.

Ähn­li­che Arbeit leis­tet auch die Hilfs­or­ga­ni­sa­ti­on Kon­e­xe. »Wir sehen, dass die Zustän­de hier auf dem Hla­vák unzu­mut­bar sind. Frau­en und Kin­der müs­sen auf dem schmut­zi­gen Fuß­bo­den oder drau­ßen im Park schla­fen«, erklärt Miros­lav Brož von Kon­e­xe, »wir haben ihnen gera­ten, die Stadt zu ver­las­sen und ihnen den Weg zum Bahn­hof Prag-Holešov­ce gezeigt. Von dort kön­nen sie mit dem Zug nach Dres­den in die Bun­des­re­pu­blik fah­ren.« Etwa drei Dut­zend der Roma haben die­sen Weg bereits ange­tre­ten. Nach schlech­ten Erfah­run­gen in Tsche­chi­en wol­len sie nun ihr Glück in einem Asyl­be­woh­ner­heim in Leip­zig probieren.

Pri­ma­tor Hřib baut noch auf eine ande­re Lösungs­mög­lich­keit. »Wir haben Kon­takt zum Minis­ter­prä­si­den­ten Petr Fia­la auf­ge­nom­men, um gemein­sam mit der Regie­rung eine gerech­te Ver­tei­lung der Flücht­lin­ge auf alle Bezir­ke der Repu­blik zu orga­ni­sie­ren.« Prag hat gerech­net auf die Ein­woh­ner­zahl bis­lang die meis­ten Geflüch­te­ten aus der Ukrai­ne auf­ge­nom­men. Bis Ende des Monats soll nun jedoch ein Ver­tei­lungs­schlüs­sel gefun­den wer­den, nach dem die Neu­an­kömm­lin­ge auch in den ande­ren Lan­des­tei­len unter­ge­bracht wer­den sol­len. Bei den Bera­tun­gen mit der Regie­rung geht es auch um die Inte­gra­ti­on der Geflüch­te­ten in den hie­si­gen Arbeits­markt, um Wohn­raum­be­schaf­fung, Sprach­un­ter­richt und sozia­le Absi­che­rung. Dass dies die Kom­mu­nen nicht aus eige­ner Kraft bewäl­ti­gen kön­nen, mach­te der Pra­ger Ober­bür­ger­meis­ter deutlich.

Ob sich jedoch mit admi­nis­tra­ti­ven Schrit­ten die dra­ma­ti­scher wer­den­de Lage auf dem Pra­ger Haupt­bahn­hof kurz­fris­tig abän­dern lässt, ist mehr als frag­lich. Soll­te sich der Krieg in der Ukrai­ne wei­ter zuspit­zen, muss mit vie­len, neu­en Migran­ten gerech­net wer­den. Und als bereits im eige­nen Land Ver­folg­te wer­den auch mehr Roma ins Aus­land flie­hen. Und auch dort wer­den sie sich wie Flücht­lin­ge zwei­ter Klas­se füh­len, so wie sich heu­te schon jene aus Syri­en, Afri­ka und Afgha­ni­stan empfinden.