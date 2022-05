Sanktionen wird es auch weiterhin geben.

Die Regie­rung will am spä­ten Don­ners­tag­nach­mit­tag über ein Gesetz abstim­men, durch das man­che Sank­tio­nen für Men­schen in Hartz IV bei Pflicht­ver­let­zun­gen für ein Jahr bis Mit­te 2023 aus­ge­setzt wer­den. SPD, Grü­ne und FDP hat­ten schon in ihrem Koali­ti­ons­ver­trag ange­kün­digt, Hartz IV durch ein Bür­ger­geld erset­zen zu wol­len. Zu grund­le­gen­den Refor­men gehö­re dem­nach auch, die Sank­tio­nen, also die Kür­zung der Grund­si­che­rung, in einer Über­gangs­pha­se ein Jahr lang bis Ende 2022 auszusetzen.

Als im März der ent­spre­chen­de Geset­zes­ent­wurf vom Bun­des­ka­bi­nett gebil­ligt wur­de, hat­te es Kri­tik von Erwerbs­lo­sen- und Sozi­al­ver­bän­den gege­ben. So nann­te der Erwerbs­lo­sen- und Sozi­al­hil­fe­ver­ein Tache­les die halb­jäh­ri­ge Ver­kür­zung des ursprüng­lich als ein­jäh­ri­ges ange­kün­dig­ten Sank­ti­ons­mo­ra­to­ri­ums einen »mas­si­ven Vertrauensbruch«.

In dem nun zur Abstim­mung ste­hen­den Gesetz wur­de bei dem Zeit­raum nach­ge­bes­sert. So soll das Sank­ti­ons­mo­ra­to­ri­um bis Mit­te 2023 andau­ern. Doch auch das ist kein beson­ders groß­zü­gi­ges Zuge­ständ­nis der Ampel-Koali­ti­on an die aktu­ell rund 3,56 Mil­lio­nen Hartz-IV-Emp­fän­ger. Denn das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt hat­te bereits im Jahr 2019 klar­ge­stellt, dass nicht alle Sank­ti­ons­re­ge­lun­gen in der Grund­si­che­rung ver­hält­nis­mä­ßig sei­en und es bis zu einer gesetz­li­chen Neu­re­ge­lung einer Über­gangs­lö­sung bedürfe.

Das Sank­ti­ons­mo­ra­to­ri­um soll jedoch auch kei­nes­falls alle Leis­tungs­kür­zun­gen bei Hartz IV aus­set­zen. Wer gegen die soge­nann­ten Pflicht­ver­let­zun­gen ver­stößt, also bei­spiels­wei­se eine vom Job­cen­ter als zumut­bar aus­ge­leg­te Arbeit nicht auf­neh­men will, wird zwar erst­mal nicht mit Kür­zun­gen des Regel­sat­zes sank­tio­niert. Jedoch sol­len Sank­tio­nen bei Mel­de­ver­säum­nis­sen oder Ter­min­ver­let­zun­gen bei­be­hal­ten wer­den. Aller­dings soll erst ab dem zwei­ten Mel­de­ver­säum­nis ihre Grund­si­che­rung gemin­dert wer­den, beschränkt auf maxi­mal zehn Pro­zent des Regel­sat­zes. Ledig­lich beson­ders schwe­re Sank­tio­nen und ein­ma­li­ge Ter­min­ver­säum­nis­se sol­len nicht mehr mit einer Kür­zung von Hartz IV geahn­det werden.

Das Sank­ti­ons­mo­ra­to­ri­um soll laut Arbeits- und Sozi­al­mi­nis­ter Huber­tus Heil (SPD) die Vor­stu­fe zu dem von der Ampel-Koali­ti­on geplan­ten Bür­ger­geld sein. Am Mitt­woch hat­te Heil ange­kün­digt, einen Gesetz­ent­wurf für das geplan­te Bür­ger­geld im Som­mer vor­le­gen zu wol­len. »Wenn Sank­tio­nen jetzt bis zum Som­mer 2023 aus­ge­setzt und mit der Ein­füh­rung des geplan­ten Bür­ger­gelds wie­der ein­ge­führt wer­den, sorgt das für Ärger und Unsi­cher­heit«, kri­ti­sier­te Hel­mut Dedy, Haupt­ge­schäfts­füh­rer vom Deut­schen Städ­te­tag, am Don­ners­tag gegen­über dpa. »Die Koali­ti­ons­frak­tio­nen gefähr­den mit die­sem Hin und Her das Ver­trau­en und die Ver­läss­lich­keit, die gera­de in der Zusam­men­ar­beit zwi­schen Arbeits­su­chen­den und den Mit­ar­bei­ten­den der Job­cen­ter wich­tig sind.«

Auch der Pari­tä­ti­sche Wohl­fahrts­ver­band kri­ti­sier­te am Don­ners­tag vor der Bun­des­tags­ab­stim­mung das geplan­te Gesetz für ein Sank­ti­ons­mo­ra­to­ri­um als halb­her­zig und inkon­se­quent. »Sozi­al­recht ist kein Straf­recht«, erklär­te Haupt­ge­schäfts­füh­rer Ulrich Schnei­der. »Die Sank­tio­nen gehö­ren voll­stän­dig abge­schafft – das gebie­tet nicht nur die Ver­nunft, son­dern auch die Mensch­lich­keit.« Sank­tio­nen wegen Mel­de­ver­säum­nis­sen tref­fen beson­ders Men­schen mit psy­chi­schen Erkran­kun­gen, feh­len­den Sprach­kennt­nis­sen und man­geln­der Behör­den­kom­pe­ten, erklär­te Schnei­der. »Die­se Art von Rohr­stock­päd­ago­gik ist inhu­man und weder zeit­ge­mäß, noch ziel­füh­rend.« In Zei­ten einer galop­pie­ren­den Infla­ti­on, die beson­ders die Ärms­ten trifft, sei das Fest­hal­ten an Leis­tungs­kür­zun­gen unter das Exis­tenz­mi­ni­mum als Straf­maß­nah­me zudem ein gera­de­zu zyni­sches Signal. Nie hät­ten sich Sank­tio­nen här­ter auf die Teil­ha­be­mög­lich­kei­ten der Betrof­fe­nen aus­ge­wirkt als heute.

Die Hartz-IV-Sät­ze lie­gen schon ohne die dro­hen­den Kür­zun­gen durch Sank­tio­nen unter­halb der Armuts­gren­ze. Wenn die viel zu knapp berech­ne­te Grund­si­che­rung für sie noch gekürzt wird, bedeu­tet das für die Betrof­fe­nen folg­lich, dass sie Ein­spa­run­gen tref­fen müs­sen, die eigent­lich gar nicht mög­lich sind. Ob das von der Ampel-Bun­des­re­gie­rung als völ­li­ge Neue­rung des Hartz-IV-Sys­tems ange­kün­dig­te Bür­ger­geld mehr bringt als das Sank­ti­ons­mo­ra­to­ri­um, ist zumin­dest fraglich.