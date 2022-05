Für Intensivpflegekräfte scheint ein relativ hoher Pflegebonus sicher. Foto: dpa/Robert Michael

Um den Pfle­ge­bo­nus gab es Streit, seit die Idee im Lau­fe der Coro­na-Pan­de­mie gebo­ren wur­de. Am Don­ners­tag hat der Bun­des­tag die­se Prä­mie nun beschlos­sen, eitel Son­nen­schein herrscht aber durch­aus nicht – weder bei denen, die das Geld bekom­men sol­len, noch bei jenen, die über­gan­gen wer­den oder sich unter Wert behan­delt füh­len. Die vie­len vor­ge­se­he­nen Abstu­fun­gen zei­gen deut­lich, dass es der Bun­des­re­gie­rung hier eher um eine sym­bo­li­sche Akti­on geht. Nie­mand soll ver­ges­sen wer­den, aber wirk­lich etwas aus macht das am Ende des Monats wahr­schein­lich nur bei den Inten­siv­kräf­ten. Das gan­ze Unter­neh­men kos­tet die Steu­er­zah­ler trotz­dem eine Mil­li­ar­de Euro.

Was immer noch nicht gelöst, geschwei­ge denn ange­fasst wird in der Pfle­ge, sind die nöti­gen Ände­run­gen für höhe­re Löh­ne und eine Ent­las­tung der Beschäf­tig­ten. Noch nicht kon­kre­ter gewor­den sind die Vor­ha­ben zu einem Per­so­nal­be­mes­sungs­in­stru­ment für die Kli­ni­ken. Steht zwar im Koali­ti­ons­ver­trag, scheint aber gera­de nicht so drin­gend. Die Kran­ken­häu­ser monie­ren zudem, dass in dem Gesetz zum Pfle­ge­bo­nus ein viel zu nied­ri­ger vor­läu­fi­ger Abrech­nungs­wert ab 2023 fest­ge­legt wur­de: 171 Euro pro Pati­ent und Tag. Auch wenn nicht jeder Kran­ke in Kli­ni­ken per­ma­nen­te Betreu­ung braucht, kommt die Fra­ge auf, ob das rei­chen kann. Oder ob hier die Über­las­tung nicht fort­ge­schrie­ben wird. Wie es aus­sieht, führt für die Kran­ken­haus­pfle­ge­kräf­te der Weg in Rich­tung Ent­las­tung am ehes­ten über Arbeitskämpfe.

Selbst Poli­ti­ker aus der Regie­rungs­ko­ali­ti­on ord­nen den Bonus als »wich­ti­ges Dan­ke­schön« ein. Höhe­re Löh­ne und bes­se­re Arbeits­be­din­gun­gen sei­en aber durch­aus wich­tig. Jede Pfle­ge­kraft muss sich fra­gen, wie lan­ge es mit der­ar­ti­gen Beschwich­ti­gun­gen noch wei­ter­ge­hen soll.