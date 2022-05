Ein Blick in die Vergangenheit: Die Glasvitrine in der Konditorei Fornet de la Soca ist 100 Jahre alt, die Rezepte für Küchlein und Pasteten ebenso. Foto: Carsten Heinke

Tep­pich­sta­pel und gan­ze Hau­fen neu­er Kör­be, Hocker, Hän­ge­mat­ten fül­len die engen Räu­me des Geschäfts, das zugleich Werk­statt ist, und tür­men sich an ihren Wän­den. Selbst von der Decke bau­meln – dicht gedrängt – Taschen, Scha­len, Lam­pen­schir­me. Frü­her bäu­er­li­che All­tags­ge­gen­stän­de, sind sie heu­te tren­dy. Man­che die­ser deko­ra­ti­ven, zeit­los schö­nen Din­ge bestehen aus Wei­den­zwei­gen. Die aller­meis­ten aber wer­den aus dem star­ken Stroh der balea­ri­schen Zwerg­pal­me Gar­bal­ló gefloch­ten. »Lla­ta« nennt sich das uralte Hand­werk, das die getrock­ne­ten, gebleich­ten und geschwe­fel­ten Blatt­fa­sern der robus­ten klei­nen Bäu­me zu lang­le­bi­gen Pro­duk­ten ver­ar­bei­tet. »Heu­te pfle­gen die­se Tra­di­ti­on nur noch weni­ge im Nord­os­ten von Mal­lor­ca, wo die Gar­bal­lós wach­sen«, erklärt Tomas Vidal. Die Kör­be und Taschen, die er ver­kauft, stam­men aus den Dör­fern Cap­de­pe­ra und Artà.

Der freund­li­che 49-Jäh­ri­ge führt die Mim­bre­ría in drit­ter Genera­ti­on. Sein Groß­va­ter hat­te sie 1926 eröff­net. Bevor in den 1970er-Jah­ren der Tou­ris­mus auf die Insel kam und begann, die loka­le Wirt­schaft zu bestim­men, gab es in der Cal­le Cor­de­ria zwölf Korb­ma­che­rei­en. Die der Vidals blieb als ein­zi­ge übrig. »Vie­le ori­en­tier­ten sich damals um. Mit Möbeln für Hotels etwa konn­te man mehr Geld ver­die­nen«, erzählt Tomas, der den uri­gen Laden und sei­ne Arbeit liebt. Korb­ge­flech­te für Möbel sind mitt­ler­wei­le die ein­zi­ge Ware, die er sel­ber her­stellt – Repa­ra­tu­ren inklusive.

An sei­nem Werk­tisch im Ver­kaufs­raum klemmt die Sitz­flä­che eines Stuhls. Wie beim Weben zieht der Hand­wer­ker mit einer Nadel Faser für Faser in die geo­me­tri­sche Struk­tur zwi­schen dem höl­zer­nen Rah­men. Eine Kun­din hält beim Stö­bern inne und schaut dem stil­len Mann auf die geschick­ten Fin­ger. Ver­wun­dert schüt­telt sie den Kopf. Immer dich­ter und sta­bi­ler wird das elas­ti­sche Gebil­de. Das fei­ne Git­ter­mus­ter, das dabei ent­steht, ähnelt dem auf Tomas’ Hemd. Ein leich­ter Wind weht durch die Tür. Es riecht nach Meer und Stroh.

Läden aus Urgroß­el­terns Zei­ten wie die Mim­bre­ría Vidal wir­ken zwi­schen den moder­nen, ele­gan­ten Mode­bou­ti­quen und Desi­gners­to­res von Pal­mas Innen­stadt fast muse­al. Doch genau­so wie das Mit­tel­meer gleich vor der Tür, die süd­län­di­schen Pflan­zen in den Parks und von offe­nen Loka­len dicht gesäum­ten Stra­ßen sowie die präch­ti­gen Fas­sa­den ihrer Häu­ser, Kir­chen und Paläs­te, sind es die­se alt­mo­di­schen, lie­bens­wür­dig schrul­li­gen Geschäf­te, die mit ihrer Ein­zig­ar­tig­keit den beson­de­ren Charme der Insel-City prä­gen. So auch die Alpar­ga­te­ría La Concepción.

Bauernschuhe für Prinzessinnen

Kin­der­schuh­chen, San­da­let­ten, hohe Schu­he, Espan­dril­les… Das Reich der Seño­ra Hernán­dez – ein win­zi­ger Ver­kaufs­raum – ist voll­ge­stopft mit bun­ter Fuß­be­klei­dung. Was nicht in die Rega­le pass­te, hat die Dame mit den schwar­zen, straff nach hin­ten gebun­de­nen Haa­ren davor gestapelt.

Wei­ter oben hängt die Ware ein­fach an der Wand. »Das sind menor­qui­ni­sche Avar­ques«, sagt die 57-Jäh­ri­ge im Pull­over und zeigt Schu­he, die von hin­ten wie San­da­len, von vorn wie Pan­tof­feln aus­se­hen. Man­che sind auch offen, so dass die Zehen her­aus­schau­en kön­nen. »Sie sind leicht und luf­tig und bie­ten den­noch Halt«, bringt sie den Vor­teil auf den Punkt.

Die Geschich­te der kul­ti­gen Tre­ter reicht zurück bis zur Anti­ke. Denn was die berühm­ten balea­ri­schen Stein­schleu­de­rer, die als Söld­ner für die Römer kämpf­ten, an ihren Füßen tru­gen, kön­ne man als Vor­läu­fer der Avar­ques bezeich­nen. Spä­ter leis­te­ten die halb­ge­schlos­se­nen San­da­len auch gute Diens­te bei der Feld­ar­beit. Im 20. Jahr­hun­dert wur­den ihre Soh­len aus aus­ge­dien­ten Auto­rei­fen hergestellt.

Von Gum­mi sind sie heu­te immer noch. Die Ober­tei­le, eben­falls wie anno dazu­mal, von wei­chem Kalbs­le­der. »Gleich geblie­ben ist eben­so die manu­el­le Ver­ar­bei­tung, bei der am Ende nicht geklebt, son­dern genäht wird«, erklärt die Händ­le­rin und lässt die Schu­he wie­der in einem Schach­tel­turm verschwinden.

Den Laden kennt sie seit ihrer Kind­heit. Nach der Schu­le begann sie, hier zu arbei­ten. Vor 13 Jah­ren über­nahm sie ihn. Eine der treu­es­ten Kun­din­nen ist Spa­ni­ens Exkö­ni­gin Sofia. »Jeden Som­mer kauft sie Avar­ques für die Enkel«, ver­rät Visit­a­ción. Ein Schwarz­weiß­fo­to mit Wid­mung der Mon­ar­chin steht gut sicht­bar hin­term Ladentisch.

Ein kulinarisches Theater

Nur ein paar Geh­mi­nu­ten wei­ter, an der Pla­ça Wey­ler beim Teat­re Princi­pal, behaup­tet sich ein wei­te­res Relikt der guten alten Hand­werks­zeit: die Kon­di­to­rei For­net de la Soca. Wie ein Vor­hang umspie­len schnör­ke­li­ge Pflan­zen­ran­ken das Schau­fens­ter, von einem gleich­falls grü­nen Mini­dra­chen über­flü­gelt. Dar­un­ter prangt in gro­ßen Let­tern der ursprüng­li­che Name des Geschäfts: »Forn des Tea­tres« sowie der des dama­li­gen Inha­bers Jau­me Ale­ma­ny. Die­ser hat­te 1916 das Haus im Jugend­stil erneu­ern las­sen. Dass er die die Außen­an­sicht der »Thea­ter-Bäcke­rei« dabei selbst wie eine Büh­ne insze­nier­te, war gewiss kein Zufall.

Die dra­ma­ti­sche Fas­sa­de lockt noch immer Neu­gie­ri­ge an. In Erwar­tung lukul­li­scher Spek­ta­kel schau­en sie durchs Fens­ter. Dahin­ter wer­fen sich per­fekt gestyl­te »Dar­stel­ler« ver­füh­re­risch in Pose: gan­ze For­ma­tio­nen run­der und ova­ler Küch­lein, ei- und but­ter­gold­gelb glän­zend. Dahin­ter drän­gen sich Pas­te­ten – mit schwe­ren Früchte­hü­ten wie kor­pu­len­te Diven auf­ge­don­nert, eskor­tiert von zar­ten Tört­chen und gro­ben, sand­wich­gro­ßen Dop­pel­kek­sen, aus deren Mit­te dun­kel­ro­te Mar­me­la­de quillt.

Es öff­net sich die Tür. Ein Aro­men-Pot­pour­ri von frisch Geba­cke­nem, Zitro­ne, Man­deln, war­mer Sah­ne mischt sich in die mil­de Mai­luft und lockt ins Laden­in­ne­re. Hin­ter der Glas­front einer 100-jäh­ri­gen Vitri­ne, mit gra­zi­len gold­la­ckier­ten Zwei­gen aus Metall ver­ziert, war­ten noch mehr Lecker­bis­sen auf den gro­ßen Auf­tritt – teils im fei­nen Por­zel­lan, teils auf nack­tem Holz.

Ein schlan­ker Mann mit kahl­ge­scho­re­nem Cha­rak­ter­kopf und wei­ßen Bäcker­sa­chen bringt einen Man­del­ku­chen aus der Back­stu­be im Kel­ler. Weil er es ist, der hier Regie führt, erscheint Tomeu Arbo­na eher sel­ten im Ram­pen­licht sprich hin­term Laden­tisch. »Ein Gató d’ amett­la«, kom­men­tiert er fei­er­lich und setzt sein neu­es­tes Werk auf eine Etagere.

Neben die Kauf­manns­waa­ge stellt Tomeu eine Plat­te mit Cocar­rois – Pas­te­ten mit Gemü­se, Pini­en­ker­nen und Rosi­nen. »Herz­haf­te Back­wa­ren sind für Mal­lor­ca genau­so typisch wie die Liai­son von Sal­zi­gem und Süßem«, erklärt Tomeu. Zu ver­dan­ken habe das die Insel­kü­che den Ara­bern, die hier im Mit­tel­al­ter herrsch­ten. Man fin­det ihre Spu­ren zum Bei­spiel auch bei einem süßen Weih­nachts­eintopf mit Puten- und Fer­kel­fleisch, zu dem Ensaï­ma­das – puder­be­zu­cker­te Schmalz­teig­schne­cken – geges­sen werden.

Tomeu liebt das gute Essen sei­ner Hei­mat – so sehr, dass er dafür sei­nen Job als Psy­cho­the­ra­peut an den Nagel häng­te und als Bäcker und Kon­di­tor kom­plett von vorn begann. »Das frü­he Auf­ste­hen war dabei die größ­te Her­aus­for­de­rung«, scherzt der 56-Jäh­ri­ge. Erst 2010 hat­te er sei­ne zwei­te Kar­rie­re mit einem alten Piz­zao­fen in der Nach­bar­schaft begon­nen. Seit vier Jah­ren gehört ihm die his­to­ri­sche Kon­di­to­rei am Theater.

Sein hand­werk­li­ches Enga­ge­ment sieht der Auto­di­dakt Tomeu Arbo­na vor allem als kul­tu­rel­le Auf­ga­be. »Ich will zei­gen, dass kuli­na­ri­sche Tra­di­tio­nen Teil unse­rer Iden­ti­tät sind – genau­so wie die Pro­duk­te, die wir ver­ar­bei­ten und essen wie auch die Land­schaf­ten, in denen sie wach­sen«, erklärt er. Und weil es ihm am Her­zen liegt, nütz­li­ches, ver­lo­ren­ge­gan­ge­nes Wis­sen wie­der bekannt­zu­ma­chen, bäckt der lei­den­schaft­li­che Hand­wer­ker so, wie man auf Mal­lor­ca teils schon vor Hun­der­ten von Jah­ren buk.

Wie etwas Leben­di­ges, das Lie­be braucht, hebt der Bäcker und Kon­di­tor einen gro­ßen Gugel­hupf auf eine kup­fer­ne anti­ke Stän­der­scha­le. Hin­ter der hun­dert­jäh­ri­gen Vitri­ne gleicht der noch war­me run­de brau­ne Kuchen einem Schatz aus der Vergangenheit.

»Ich bin stets auf der Suche nach ver­ges­se­nen Rezep­ten, gra­be sie in Fami­li­en­nach­läs­sen, Biblio­the­ken oder Klos­ter­ar­chi­ven aus und rekon­stru­ie­re sie«, beschreibt Tomeu sei­ne Arbeit. Sich selbst bezeich­net der ambi­tio­nier­te Genuss­künst­ler als »gas­tro­no­mi­schen Archäologen«.

Allein von dem balea­ri­schen Natio­nal­ge­bäck, der Ensaï­ma­da, kennt man dank sei­ner Nach­for­schun­gen heu­te wie­der mehr als ein Dut­zend Vari­an­ten, dar­un­ter eine, die wie der Schwei­zer Hefe­zopf vier­strän­gig gefloch­ten wird. Stets meh­re­re »Rekon­struk­tio­nen« aus die­sem Reper­toire kann man im For­net de la Soca bestau­nen und verkosten.

Da die Thea­ter-Kon­di­to­rei zu klein ist, um Tische und Stüh­le dar­in auf­zu­stel­len, lässt sich das gro­ße kuli­na­ri­sche Fina­le lei­der nur außer Haus in Sze­ne set­zen. Doch die Bar Cen­tral gleich neben­an ist ein pri­ma Platz für pri­va­te »Schlem­mer-Kam­mer­spie­le«.

Ob zum Pro­bie­ren oder nur zum Schau­en und Genie­ßen, ob hand­werk­li­che Klei­dung oder Lebens­mit­tel: Wer sol­che Art von schlich­ten Kost­bar­kei­ten mag, wird beim Spa­zier­gang durch die Laden­gas­sen Pal­mas mit Garan­tie zum glück­li­chen Entdecker.