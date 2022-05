Durch Fortschritt und Technik: Stellte einst lediglich die Atombombe das Überleben der Menschheit infrage, ist die Bewohnbarkeit unseres Planeten mittlerweile ebenso durch außergewöhnliche Wachstums- und Produktivitätsraten bedroht. Foto: dpa/AP/Ahn Young-Joon

Mau­ri­zio Laz­za­ra­to, Ihr neu­es Buch heißt »Die Uner­träg­lich­keit der Gegen­wart, die Dring­lich­keit der Revo­lu­ti­on – Min­der­hei­ten und Klas­sen«. Es ist ein Buch über die Begrif­fe Revo­lu­ti­on, Kampf und Klas­se. Sie plä­die­ren dafür, den Dis­kurs über Min­der­hei­ten, sozia­le oder poli­ti­sche »Unter­schie­de« umzu­wan­deln, indem man den Begriff der Klas­se aus­wei­tet. Denn die Klas­se ist poli­tisch, eine Min­der­heit nicht. Sie spre­chen zum Bei­spiel von der Klas­se der Frau­en, der Klas­se der Kolo­ni­sier­ten, um die poli­ti­sche Form die­ser Kämp­fe zu bezeich­nen. War­um die­se Rück­be­sin­nung auf den Begriff der Klas­se? Und wie­so meh­re­re Klas­sen, meh­re­re Klassenkämpfe?

Seit der Kri­se von 2008 ver­su­che ich, die Begrif­fe Krieg und Revo­lu­ti­on wie­der in die Debat­te ein­zu­brin­gen. Für die Revo­lu­tio­nä­re des 20. Jahr­hun­derts stan­den sie immer im Mit­tel­punkt, seit eini­ger Zeit nei­gen wir dazu, sie zu ver­ges­sen. Krieg oder Revo­lu­ti­on ist die Alter­na­ti­ve, die der Kapi­ta­lis­mus immer und immer wie­der stellt, wie wir gera­de sehen. Der Krieg in der Ukrai­ne ist nicht der Krieg eines Auto­kra­ten gegen die Demo­kra­tie, son­dern er ist Aus­druck der Aus­ein­an­der­set­zun­gen zwi­schen den Impe­ria­lis­men, die am Ende des Akku­mu­la­ti­ons­zy­klus ent­ste­hen, der Anfang der 1970er Jah­re mit den Bür­ger­krie­gen in Süd­ame­ri­ka begann. Die ers­ten neo­li­be­ra­len Regie­run­gen, Pro­dukt der Chi­ca­go­er Schu­le, waren Mili­tär­re­gie­run­gen! Am Ende des Wirt­schafts­zy­klus fin­den wir wie­der, womit er ange­ho­ben hat: Krieg zwi­schen Staa­ten und Krie­ge zwi­schen Klas­sen, »races« und Geschlechtern.

Krieg und Klas­sen­kampf hän­gen zusam­men. Wer nicht über Klas­sen spricht, spricht auch nicht über Krieg – und anders­her­um. Poli­tisch ist das eine ohne das ande­re nicht zu ver­ste­hen. Daher ver­drängt den Krieg, wer den Klas­sen­kampf ver­drängt. Der Krieg zwi­schen Staa­ten, die Klas­sen- und Geschlech­ter­krie­ge und die »race wars« haben die Ent­wick­lung des Kapi­tals immer beglei­tet – aus­ge­hend von der ursprüng­li­chen Akku­mu­la­ti­on sind die­se Krie­ge die Exis­tenz­be­din­gung des Kapi­tals. Die Bil­dung von Klas­sen – der Arbei­ter, der Skla­ven, der Kolo­ni­sier­ten und der Frau­en – impli­ziert außer­öko­no­mi­sche Gewalt, die die Herr­schaft begrün­det. Und Gewalt, die sie erhält, indem sie die Bezie­hun­gen zwi­schen Sie­gern und Besieg­ten sta­bi­li­siert und repro­du­ziert. Es gibt kein Kapi­tal ohne Klas­sen-, »Ras­sen«- und Geschlech­ter­krie­ge und ohne einen Staat, der die Kraft und die Mit­tel hat, die­se Krie­ge zu füh­ren! Krieg und Krie­ge sind kei­ne äuße­ren Rea­li­tä­ten, son­dern kon­sti­tu­tiv für das Kapi­tal­ver­hält­nis, auch wenn wir das ver­ges­sen haben. Kapi­ta­lis­mus bedeu­tet Pro­duk­ti­on und Krieg, Akku­mu­la­ti­on und Klas­sen­kämp­fe. Daher dür­fen wir den Begriff der Klas­se nicht auf­ge­ben – also zum Bei­spiel ein­fach vom »Pre­ka­ri­at« reden –, son­dern müs­sen ihn umdenken.

Wor­in besteht der Unter­schied zum mar­xis­ti­schen Kon­zept der Klasse?

Wie Frantz Fanon sagt, geht es nicht nur dar­um, den Begriff zu »deh­nen«. Den Klas­sen­be­griff umzu­den­ken bedeu­tet, sei­ne Homo­ge­ni­tät zu unter­gra­ben, weil es eine Viel­zahl von Klas­sen gibt, die selbst wie­der aus Viel­hei­ten oder Min­der­hei­ten bestehen. Die Arbei­ter­klas­se ent­hält »ras­si­sche« und sexu­el­le Min­der­hei­ten, die Frau­en­klas­se wie­der­um ent­hält rei­che und arme, wei­ße, schwar­ze, indi­ge­ne, hete­ro­se­xu­el­le, les­bi­sche Frau­en und so wei­ter. Die Klas­sen sind in der Regel nicht homo­gen, da sie sich aus ver­schie­de­nen Grup­pen zusam­men­set­zen. Auf­grund die­ser Viel­fäl­tig­keit ist das poli­ti­sche Sub­jekt nicht wie bei der Arbei­ter­klas­se vor­ab gege­ben, son­dern ein »unvor­her­ge­se­he­nes« Sub­jekt in dem Sin­ne, dass es erfun­den und kon­stru­iert wer­den muss. Es geht der Akti­on nicht voraus.

Die Iden­ti­tät einer Klas­se, das, was sie aus­macht, ist daher his­to­risch und ver­gäng­lich. Es ist etwas, das die Klas­se über­win­den will. Es ist ein Klas­sen­ver­hält­nis – und im Klas­sen­kampf soll die­ses Ver­hält­nis abge­schafft wer­den. Marx hat die Arbei­ter­klas­se dadurch defi­niert, dass sie im Lohn­ver­hält­nis steckt. Die­ses Lohn­ver­hält­nis soll­te auf­ge­löst wer­den, indem die Arbei­ter­klas­se sich der Pro­duk­ti­ons­mit­tel bemäch­tigt. Heut­zu­ta­ge, so müs­sen wir zuge­ben, ist so ein Lohn­ver­hält­nis längst nicht mehr üblich, wenn es um die Ver­damm­ten die­ser Erde geht. Mit­nich­ten! Die wenigs­ten Revo­lu­tio­nen des 20. Jahr­hun­derts gin­gen von Leu­ten aus, die in einem Lohn­ver­hält­nis stan­den – weder die Revo­lu­tio­nen der Kolo­ni­sier­ten, noch die femi­nis­ti­schen Kämpfe.

Aber auch die Klas­se der Frau­en oder der Kolo­ni­sier­ten, und das kön­nen wir von Marx ler­nen, will, wenn sie sich poli­ti­siert, ein Ver­hält­nis auf­lö­sen – sie will ihre Unter­wer­fung auf­lö­sen. Das ist das Beson­de­re am Klas­sen­be­griff, und dar­um müs­sen wir ihn auf­be­wah­ren, dass er die poli­ti­sche Iden­ti­tät ganz his­to­risch, ganz situa­ti­ons­be­zo­gen auf­fasst, und sie nicht wie­der ver­ewi­gen will.

Ihnen erscheint auch die Defi­ni­ti­on des Kapi­ta­lis­mus als »Pro­duk­ti­ons­wei­se« nach Marx‘schen Kate­go­rien zu begrenzt. Nicht nur, da sie sich ledig­lich auf das Ver­hält­nis zwi­schen Arbeit und Kapi­tal bezieht, also auf den Kampf der Arbei­ter­klas­se, son­dern auch, weil sie den Krieg ausblendet.

Nicht alle Macht­ver­hält­nis­se im glo­ba­len Kapi­ta­lis­mus sind spe­zi­fisch kapi­ta­lis­tisch. Die kapi­ta­lis­ti­sche Maschi­ne ist ein Hybrid aus ver­schie­de­nen Macht­ver­hält­nis­sen, Pro­duk­ti­ons­wei­sen und Arbeits­mo­da­li­tä­ten. Das­sel­be kann man von der Unter­wer­fung unter ein Macht­ver­hält­nis sagen: Die Unter­wer­fung der Frau ist eben­so wie die Unter­wer­fung als Skla­ve oder Kolo­ni­sier­ter nicht auf die Unter­wer­fung als Arbei­ter redu­zier­bar. Eben­so wenig ihre Orga­ni­sa­ti­ons- und Sub­jek­ti­vie­rungs­wei­sen. Das haben die Revo­lu­tio­nä­re zu lan­ge nicht in Betracht gezo­gen, daher kam es zum Bei­spiel in den 1920er Jah­ren zwi­schen den Revo­lu­tio­nä­ren aus Indo­chi­na und den Kom­mu­nis­ten der fran­zö­si­schen kom­mu­nis­ti­schen Par­tei in Paris zu gro­ßen Miss­ver­ständ­nis­sen, die ich in mei­nem Buch nachzeichne.

Marx glaub­te, dass alle vor­ka­pi­ta­lis­ti­schen Exis­ten­zen dazu bestimmt sei­en, sich unter der Wir­kung des Kapi­tals auf­zu­lö­sen, aber »race« und Geschlecht schei­nen die­se Vor­her­sa­ge zu wider­le­gen. Die­se Macht­ver­hält­nis­se repro­du­zie­ren sich wei­ter­hin, egal wel­chen Ent­wick­lungs­stand die Pro­duk­tiv­kräf­te erreicht haben. Und das Kapi­tal kommt ganz her­vor­ra­gend damit zurecht, bedient sich der Skla­ve­rei wie des Faschismus.

Das Ver­hält­nis von Kapi­tal und Krieg betrifft den Staat, der den Krieg kana­li­siert. Sie arbei­ten aus, wie im Lau­fe des 20. Jahr­hun­derts aus dem indus­tri­el­len Zen­trum Euro­pas und der kolo­ni­sier­ten Rest­welt eine »inter­ne Kolo­ni­sie­rung« wur­de: Indus­trie gibt es nun auch in den ehe­ma­li­gen Kolo­nien und Metho­den, die aus den Kolo­ni­al­krie­gen und aus der kolo­nia­len Aus­beu­tung stam­men, auch im ehe­ma­li­gen kapi­ta­lis­ti­schen Zen­trum. Zen­trum und Peri­phe­rie sind über­all, könn­te man sagen. Die­se Ent­wick­lung lässt sich nicht ohne das Inein­an­der­grei­fen von Kapi­tal, Staat und Krieg begrei­fen. Sie spre­chen also nicht mehr von »Kapi­tal«, son­dern von einer »janus­köp­fi­gen Maschi­ne Kapi­tal-Staat«. Warum ?

Weil das Kapi­tal, im Gegen­satz zu dem, was vie­le Mar­xis­ten glau­ben, untrenn­bar mit dem Staat und dem Krieg ver­bun­den ist. Der Kapi­ta­lis­mus ist eine Maschi­ne mit zwei Köp­fen, Kapi­tal und Staat, Wirt­schaft und Poli­tik, Pro­duk­ti­on und Krieg, die seit der Ent­ste­hung des Welt­markts zusam­men­wir­ken. Der Beschleu­ni­ger die­ses Bünd­nis­ses zwi­schen Staat und Kapi­tal war der Ers­te Welt­krieg. Er hat eine admi­nis­tra­ti­ve, mili­tä­ri­sche und poli­ti­sche Büro­kra­tie her­vor­ge­bracht, die sich in kei­ner Wei­se von einer kapi­ta­lis­ti­schen Orga­ni­sa­ti­on unter­schei­det. Büro­kra­ten und Kapi­ta­lis­ten, die unter­schied­li­che Funk­tio­nen inner­halb der­sel­ben poli­tisch-öko­no­mi­schen Maschi­ne ein­neh­men, bil­den die Sub­jek­ti­vie­rung, die die Bezie­hung zwi­schen Erobe­rungs­krieg und Pro­duk­ti­on, Kolo­ni­sie­rung und Rechts­ord­nung, wis­sen­schaft­li­cher Orga­ni­sa­ti­on der (abs­trak­ten) Arbeit und Plün­de­rung der mensch­li­chen und nicht­mensch­li­chen Natur her­stellt und regu­liert. Der Kapi­ta­lis­mus war immer poli­tisch. Aber aus ande­ren Grün­den, als Max Weber es annahm, also der blo­ßen Ver­flech­tung von büro­kra­ti­schen und kapi­ta­lis­ti­schen Struk­tu­ren. Der Kapi­ta­lis­mus war immer poli­tisch, da man für das Ver­ständ­nis sei­ner Kon­sti­tu­ti­on nicht von der wirt­schaft­li­chen Pro­duk­ti­on aus­ge­hen muss, son­dern von der gewalt­sa­men Ver­tei­lung der Macht, die dar­über ent­schei­det, wer befiehlt und wer gehorcht. Die gewalt­sa­me Aneig­nung der Kör­per von Arbei­tern, Frau­en, Skla­ven und Kolo­ni­sier­ten geht mit einer nor­ma­ti­ven Gesell­schaft ein­her, in der sich der Ver­wal­tungs­staat und der sou­ve­rä­ne Staat in das Han­deln des Kapi­tals ein­fü­gen. Poli­tik, Staat, Mili­tär und Ver­wal­tungs­bü­ro­kra­tie sind seit jeher ein kon­sti­tu­ti­ver Teil des Kapitalismus.

Kom­men wir zu einem ande­ren Aspekt des Buches, zur nor­ma­ti­ven Gesell­schaft, von der Sie gespro­chen haben. Sie unter­schei­den zwi­schen einem Kampf auf dem Gebiet der Nor­men, der Gou­ver­ne­men­ta­li­tät und ande­rer­seits dem Kampf gegen die Nor­men. Ihrer Mei­nung nach geht der Kampf im ers­ten Fall aber nie über den Rah­men der Befrie­dung hin­aus, den der Klas­sen­feind nach der Nie­der­la­ge der Revo­lu­ti­on ein­ge­rich­tet hat, und spielt so mit dem Ver­ges­sen, der Ver­drän­gung des Klas­sen­kamp­fes und der Revolution.

Fou­cault zum Bei­spiel ver­such­te zwi­schen 1971 und 1975, die sozia­len Bezie­hun­gen durch den Bür­ger­krieg zu den­ken, auch wenn es sich dabei um den Bür­ger­krieg vor der Kom­mu­ne han­del­te. Er hat sich nie mit dem Krieg und den Bür­ger­krie­gen des 20. Jahr­hun­derts aus­ein­an­der­ge­setzt, die die Kon­sti­tu­ie­rung einer neu­en Funk­ti­ons­wei­se der Maschi­ne Staat-Kapi­tal-Krieg mar­kie­ren. Wie auch immer, sobald sich der Schwung der 68er erschöpft hat, gibt er den Bür­ger­krieg auf. Mit der Bio­po­li­tik und Gou­ver­ne­men­ta­li­tät ver­schwin­den die Klas­sen, es gibt nur noch die Bevöl­ke­rung und die Indi­vi­du­en, denn der Gegen­stand der Bio­po­li­tik ist die Kon­trol­le der Bevöl­ke­rung und der Indi­vi­dua­li­sie­rung. Bei Marx war es genau umge­kehrt, Marx such­te die Klas­sen inner­halb der Bevöl­ke­rung. Ich den­ke, wir soll­ten die­ser Marx‘schen Idee treu blei­ben, aber ver­su­chen, die Klas­sen im Plu­ral her­aus­zu­ar­bei­ten. Fou­cault spielt der Illu­si­on eines Frie­dens, eines gesell­schaft­li­chen Frie­dens oder eines sozia­len Pak­tes in die Hän­de, da die Bezie­hun­gen zwi­schen Regie­ren­den und Regier­ten den Griff, die Erobe­rung, die Gewalt, durch die die Klas­sen kon­sti­tu­iert wur­den, aus­lö­schen und die Gewalt, die sie repro­du­ziert, verschleiern.

Die Bio­po­li­tik ist Aus­druck einer Gesell­schaft, in der die Sie­ger in der Lage waren, ihre Nor­men durch­zu­set­zen. Aber »die Norm ist das zusam­men­fas­sen­de Zei­chen der Erobe­rung«, also die insti­tu­tio­nel­le Bestä­ti­gung des Sie­ges einer Klas­se über eine ande­re. Die Bio­po­li­tik löscht die­se Bezie­hung zwi­schen Erobe­rung und Norm aus und macht letz­te­re nicht zur Kon­so­li­die­rung einer Erobe­rung, son­dern zu einer Macht, die zur Selbst­in­sti­tu­ti­on fähig ist: Die Norm grün­det sich auf sich selbst, anstatt sich auf einen poli­ti­schen Sieg zu grün­den, sie ist eine imma­nen­te Macht, die nichts ande­res als ihre eige­ne Ent­wick­lung benö­tigt. Die Leug­nung der »Ein­nah­me« als Akt der Schaf­fung und Unter­wer­fung von Klas­sen und die Ver­drän­gung der Gewalt, die für die Repro­duk­ti­on die­ses his­to­ri­schen Grün­dungs­er­eig­nis­ses not­wen­dig ist, ver­hin­dert nicht nur, Macht und Kapi­ta­lis­mus zu ver­ste­hen, son­dern behin­dert auch den sub­jek­ti­ven Bruch, die Kon­sti­tu­ti­on des auf­stän­di­schen Sub­jekts und die Mög­lich­keit der Revo­lu­ti­on. Inso­fern ist es falsch, den Kapi­ta­lis­mus und sei­ne Herr­schaft als »Bio­po­li­tik« zu bezeichnen.

Das­sel­be gilt für das Kon­zept der Min­der­hei­ten. Mit den Min­der­hei­ten ver­schwin­den die Klas­sen, wäh­rend die Dua­lis­men der Geschlech­ter, der »Ras­sen« und der Klas­sen – im Marx‘schen Sin­ne – in den letz­ten 50 Jah­ren stark zuge­nom­men haben. Das Min­der­hei­ten­wer­den, das Deleu­ze und Guatta­ri for­dern, ist vom revo­lu­tio­nä­ren Wer­den abge­schnit­ten, obwohl es, um sich ent­fal­ten zu kön­nen, die Dua­lis­men auf­lö­sen muss, was einen Bruch, eine Ver­wei­ge­rung, die Errich­tung einer Tei­lung impli­ziert, aus der her­aus eine ande­re Sub­jek­ti­vi­tät pro­du­ziert wer­den kann. Die Ein­zi­gen, die das Kon­zept der Klas­se zusam­men mit dem »Hass«, der ihnen als Hand­lungs­an­lei­tung dien­te, bei­be­hal­ten haben, sind die Kapi­ta­lis­ten und Staats­män­ner. Sie erklä­ren ohne Kom­ple­xe, dass ein Klas­sen­krieg im Gan­ge ist und dass sie dabei sind, ihn zu gewin­nen. Man kann sogar sagen, dass sie ihn ohne den Schat­ten eines Zwei­fels gewon­nen haben. Aber sie dür­fen sich nicht zu früh freu­en, denn ihr Sieg hat den Krieg zwi­schen den Impe­ria­lis­ten und zwi­schen den Staa­ten, der gera­de ent­fes­selt wird, nicht verhindert.

Spre­chen wir über das Ver­hält­nis von Pro­duk­ti­on und Zer­stö­rung. Wie schon bemerkt kri­ti­sie­ren Sie den Stand­punkt, dass Kapi­ta­lis­mus im wesent­li­chen Pro­duk­ti­on sei. Pro­duk­ti­on des Werts, der Welt, die uns umgibt, Repro­duk­ti­on der Gesell­schaft. Ihrer Mei­nung nach ist der Kapi­ta­lis­mus seit dem Ers­ten Welt­krieg gleich­zei­tig und unmit­tel­bar Pro­duk­ti­on und Zer­stö­rung, und die­se Iden­ti­tät ist die wah­re Ursa­che der öko­lo­gi­schen Kata­stro­phe, die uns bedroht.

Die grund­le­gen­de Ver­än­de­rung des Kapi­ta­lis­mus im 20. Jahr­hun­dert war nicht die Finanz­kri­se von 1929, son­dern der Ers­te Welt­krieg. Die Zer­stö­rung ist eine Bedin­gung der kapi­ta­lis­ti­schen Ent­wick­lung – Schum­pe­ter nennt sie »schöp­fe­ri­sche Zer­stö­rung« –, die mit dem »gro­ßen Krieg« von rela­tiv zu abso­lut wird. Der Krieg von 1914 führt eine gro­ße Neue­rung ein: die Inte­gra­ti­on von Staat, Mono­pol­wirt­schaft, Krieg, Arbeit, Gesell­schaft, Wis­sen­schaft und Tech­nik in eine Mega­pro­duk­ti­ons­ma­schi­ne für den Krieg, eine »tota­le Mobil­ma­chung« für die »tota­le Pro­duk­ti­on«, die auf Zer­stö­rung aus­ge­rich­tet ist. Ernst Jün­ger sagt in »Die tota­le Mobil­ma­chung« von 1930, dass der Krieg weni­ger einem Kampf als einem gewal­ti­gen Arbeits­pro­zess gleicht. Man schafft neben den Arme­en, die an der Front kämp­fen, die Armee der Kom­mu­ni­ka­ti­on, des Trans­ports, der Logis­tik, die Armee der Arbeit, der Wis­sen­schaft und Tech­nik und so wei­ter, um rund um die Uhr das Pro­dukt die­ser Mega­pro­duk­ti­on an die Front zu schi­cken, die den eben­falls mecha­ni­sier­ten und auto­ma­ti­sier­ten Markt bil­det, auf dem alles ver­braucht – also ver­nich­tet! – wird.

Das drückt der tota­le Krieg aus?

Total bedeu­tet, dass die gesam­te Gesell­schaft in die Pro­duk­ti­on ein­ge­bun­den ist. Die Unter­ord­nung der Gesell­schaft unter die Pro­duk­ti­on fand nicht in den 50er und 60er Jah­ren statt, son­dern wäh­rend des Gro­ßen Krie­ges. Das, was Marx als Gene­ral Intel­lect bezeich­net, ent­steht in die­ser Zeit und ist und wird immer vom Krieg geprägt sein. Die tota­le Mobi­li­sie­rung bestimmt einen gro­ßen Sprung in der Pro­duk­ti­on und in der Pro­duk­ti­vi­tät, aber Pro­duk­ti­on und Pro­duk­ti­vi­tät ste­hen für Zer­stö­rung. Zum ers­ten Mal in der Geschich­te des Kapi­ta­lis­mus ist die Pro­duk­ti­on gesell­schaft­lich, aber sie ist iden­tisch mit der Zer­stö­rung. Die Stei­ge­rung der Pro­duk­ti­on ist auf eine Stei­ge­rung der Fähig­keit zur Zer­stö­rung ausgerichtet.

Wenn der Kapi­ta­lis­mus jemals eine »revo­lu­tio­nä­re« Eigen­schaft hat­te, so ver­liert er sie mit dem Ers­ten Welt­krieg voll­stän­dig. Es beginnt ein wil­der Wett­lauf um neue Erfin­dun­gen und Ent­de­ckun­gen, die dar­auf abzie­len, die Zer­stö­rungs­kraft zu erhö­hen: den Feind, sei­ne Armee, aber auch sei­ne Bevöl­ke­rung und die Infra­struk­tur des Lan­des zu zer­stö­ren. Die­ser Pro­zess fin­det sei­ne Voll­endung im Bau der Atom­bom­be wäh­rend des Zwei­ten Welt­kriegs. Die Wis­sen­schaft, der höchs­te Aus­druck von Krea­ti­vi­tät und Pro­duk­ti­vi­tät des sozia­len Wesens, erwei­tert die Zer­stö­rungs­kraft radi­kal: von nun an stellt die Atom­bom­be das Über­le­ben der Mensch­heit selbst zur Diskussion.

Und nach dem Zwei­ten Weltkrieg?

In der Nach­kriegs­zeit wur­de die­se Pro­duk­ti­ons- und Zer­stö­rungs­ma­schi­ne nicht abge­baut, son­dern in den Wie­der­auf­bau inves­tiert. Der Nach­kriegs­ka­pi­ta­lis­mus nutzt wei­ter­hin die Inte­gra­ti­on, die in den tota­len Krie­gen ent­stan­den ist, und pro­du­ziert außer­ge­wöhn­li­che Wachs­tums- und Pro­duk­ti­vi­täts­ra­ten, denen eben­so außer­ge­wöhn­li­che Zer­stö­rungs­ra­ten der Bewohn­bar­keit des Pla­ne­ten ent­spre­chen. Die mensch­li­che Spe­zi­es ist – zusam­men mit vie­len ande­ren Lebe­we­sen – vom Aus­ster­ben bedroht. Es ist nicht mehr die »Natur«, die die Mensch­heit »bedroht«, son­dern die Klas­sen, die die­se wirt­schaft­lich-poli­ti­sche Maschi­ne­rie »len­ken«. Die Iden­ti­tät von Pro­duk­ti­on und Zer­stö­rung setzt sich im Rah­men eines »Frie­dens« fort, des­sen Bedin­gun­gen der Mög­lich­keit immer noch durch den Krieg gege­ben sind, kalt im Nor­den und sehr heiß im Süden, wo sich der »Welt­bür­ger­krieg« kon­zen­triert, von dem 1961 Han­na Arendt und Carl Schmitt spra­chen. Nur eine euro­zen­tri­sche Illu­si­on kann die »Tren­te Glo­ri­eu­ses« von 1945 bis 1975 als eine Zeit des Frie­dens denken.

Der Neo­li­be­ra­lis­mus über­nimmt ohne Hem­mung die Paro­le der »tota­len Mobi­li­sie­rung« für die »tota­le Pro­duk­ti­on«, die der Kom­pro­miss zwi­schen Kapi­tal und Arbeit zwar prak­ti­ziert, aber nicht aner­kannt hat­te. Die wirt­schafts­po­li­ti­sche Matrix ist immer noch die des Ers­ten Welt­kriegs, und die neue Glo­ba­li­sie­rung, die Inten­si­vie­rung der Finan­zia­li­sie­rung und die Kon­zen­tra­ti­on der wirt­schaft­li­chen und poli­ti­schen Macht ver­grö­ßern nur ihre pro­duk­ti­ve und destruk­ti­ve Dimen­si­on, indem sie ihre auto­ri­tä­ren und anti­de­mo­kra­ti­schen Merk­ma­le her­vor­he­ben. Der Neo­li­be­ra­lis­mus ent­steht nicht nur aus den Bür­ger­krie­gen in Latein­ame­ri­ka, son­dern speist sich auch aus all den Krie­gen, die die Ame­ri­ka­ner und die Nato welt­weit aus­ge­ru­fen haben, zunächst gegen einen Feind, den sie selbst mit geschaf­fen haben – den isla­mis­ti­schen Ter­ro­ris­mus – und dann gegen die auf­stre­ben­den Mäch­te der Befrei­ungs­krie­ge vom Kolo­nia­lis­mus – das wah­re Ziel des aktu­el­len Krie­ges ist China.

Der mög­li­che Unter­gang der Mensch­heit durch die kon­zen­trier­te Gewalt der Atom­bom­be, den Gün­ther Anders in den 1950er Jah­ren ankün­dig­te, wird heu­te durch die »dif­fu­se Gewalt« der glo­ba­len Erwär­mung, der Degra­die­rung der Bio­sphä­re, der Erschöp­fung der Böden, der Über­nut­zung der Erde und so wei­ter neu ent­facht. Zwei unter­schied­li­che Zeit­lich­kei­ten – die Moment­auf­nah­me der Bom­be und die Dau­er der öko­lo­gi­schen Degra­die­rung – lau­fen auf das glei­che Ergeb­nis zu, weil sie aus der­sel­ben Quel­le stam­men, der Iden­ti­tät von Pro­duk­ti­on und Zer­stö­rung. Im aktu­el­len Krieg in der Ukrai­ne leben wir unter einer dop­pel­ten Bedro­hung – der ato­ma­ren, die nie ver­schwun­den war – und der »öko­lo­gi­schen«.

Die zeit­ge­nös­si­schen poli­ti­schen Bewe­gun­gen sind sehr schwach, da sie nicht in der Lage sind, den Krieg auf der Grund­la­ge einer Klas­sen­lo­gik zu poli­ti­sie­ren, wie es die Revo­lu­tio­nä­re vor einem Jahr­hun­dert im Ers­ten Welt­krieg taten. Die Fähig­keit, den Krieg zu spal­ten, ist uns völ­lig ent­glit­ten, wes­halb es drin­gend not­wen­dig ist, die Debat­te über Krieg und Revo­lu­ti­on wie­der aufzunehmen.

Marx, Lukács und Luxem­burg haben alle pos­tu­liert, dass die Klas­se ihr Bewusst­sein ent­wi­ckeln muss, um sich zu poli­ti­sie­ren. Was wird aus dem Klas­sen­be­wusst­sein in Ihrer Kon­zep­ti­on? Was ist die­ser Bruch, von dem Sie sprechen?

Ich wer­de aus mei­ner Erfah­rung her­aus ant­wor­ten: Mir scheint, dass das »Bewusst­sein« dem Bruch nicht vor­aus­geht, son­dern sich aus ihm ergibt. Wer an einem poli­ti­schen Moment von einer gewis­sen Inten­si­tät teil­ge­nom­men hat, weiß sehr wohl, dass er sich nicht bewusst enga­giert. Sein Enga­ge­ment läuft in ers­ter Linie über Affek­te. Es kommt zu einem Moment des Bruchs, der dich von einer Welt in eine ande­re Welt, von einer Zeit in eine ande­re Zeit, von einer Lebens­wei­se in eine ande­re Lebens­wei­se wech­seln lässt. Du beginnst, die Din­ge anders zu sehen. Die­ser Bruch mit der »Welt« geschieht über Affek­te – danach ver­suchst du, einen Weg zu fin­den, ihn zu recht­fer­ti­gen und so wei­ter. Aber zuerst ist es eine Art von Affekt, der dich berührt.

Nur weil du Karl Marx gele­sen hast, heißt das noch lan­ge nicht, dass du revol­tierst. Wenn du Lust hast, liest du Karl Marx, aber das ist nicht der Grund für den Bruch und die Revol­te. Man darf die Zeit der Revol­te – eine unge­wöhn­li­che, unüb­li­che Zeit, die mit der Zeit der Geschich­te bricht, eine Zeit, die mit der kar­ne­va­lis­ti­schen Zeit des Umstur­zes von Hier­ar­chien ver­gleich­bar ist – nicht von der Zeit der Revo­lu­ti­on tren­nen, die brav inner­halb der »his­to­ri­schen Zeit« blei­ben wür­de. Letz­te­re ist nicht nur das bewuss­te Pro­jekt »einer radi­ka­len Ver­än­de­rung«, das gezwun­gen ist, die Mög­lich­kei­ten und Stra­te­gien zu bewer­ten, um den Kai­ros, die »güns­ti­ge Zeit«, zu nut­zen. Ich den­ke, dass die­se bei­den Zeit­räu­me des revo­lu­tio­nä­ren Pro­zes­ses zusam­men gedacht und orga­ni­siert wer­den müssen.