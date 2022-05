Die Kli­ma­ka­ta­stro­phe kommt schnel­ler als gedacht. Die Welt­me­teo­ro­lo­gie­or­ga­ni­sa­ti­on hat gewarnt, dass schon bis 2026 pro Jahr durch­schnitt­lich 1,5 Grad mehr gemes­sen wer­den könn­ten. Müs­sen wir jetzt alle Angst haben?

Rich­tig wohl kann einem dabei nicht sein. Wet­ter­ex­tre­me sind ja in den letz­ten Jah­ren ohne­hin schon etwas häu­fi­ger auf­ge­tre­ten. Also letz­tes Jahr hat­ten wir an eini­gen Stel­len auch bei uns in Deutsch­land mehr Nass, als gesund ist. Und davor viel weni­ger Was­ser, dass es selbst durch die teil­wei­se hef­ti­gen Nie­der­schlä­ge des ver­gan­ge­nen Jah­res nicht wirk­lich aus­ge­gli­chen wer­den konn­te. Doch ganz so dras­tisch, wie du es jetzt zusam­men­ge­fasst hast, haben die Meteo­ro­lo­gen das nicht for­mu­liert. Sie geben an, dass bis 2026 die Wahr­schein­lich­keit, dass ein ein­zel­nes Jahr im Durch­schnitt die 1,5 Grad über dem vor­in­dus­tri­el­len Level erreicht, auf fast 50 Pro­zent gestie­gen ist.

Hat­te man nicht ursprüng­lich viel spä­ter mit die­sem Wert gerechnet?

Das ist ein höhe­rer Wert als bei frü­he­ren Berech­nun­gen. Ande­rer­seits ist es natür­lich wie bei all die­sen Geschich­ten: Es sind Modell­rech­nun­gen. Es kann also sein, dass es nicht ganz so krass wird. Es kann aber eben­so sein, dass ein Fak­tor in der Rech­nung nicht berück­sich­tigt wur­de, der die Sache noch viel kras­ser macht.

Poli­ti­sches Ziel war mal, bis Ende des Jahr­hun­derts glo­bal nicht mehr als 1,5 Grad wär­mer zu wer­den. Was ist damit?

Ich glau­be, da sieht es ins­ge­samt inzwi­schen ziem­lich schlecht aus. Das hat schon vor ein paar Jah­ren eine Unter­su­chung von Wis­sen­schaft­lern von der ETH Zürich gezeigt – mit einer kon­ser­va­ti­ven Rech­nung bis 2050, das wäre die Halb­zeit des Jahr­hun­derts. Die hat­te gezeigt, wie sich in Groß­städ­ten mit der Kli­ma­er­wär­mung die Lebens­be­din­gun­gen ändern. Dann hät­te Madrid, das im Som­mer schon jetzt sehr heiß ist, das Kli­ma wie etwa heu­te Mar­ra­kesch in Marok­ko und Lon­don das heu­ti­ge von Barcelona.

Und in Ber­lin wür­de es dann auch wie in Barcelona?

Naja, viel­leicht nicht ganz so, wir sind ja wei­ter weg vom Meer. Wir wer­den also auf jeden Fall nicht so viel feuch­te Wär­me bekom­men. Aber im Gesamt­maß­stab wird’s schwie­rig. Im »New Sci­en­tist« hat­ten sie vor reich­lich zehn Jah­ren mal eine Welt­kar­te für die Situa­ti­on nach einer Erwär­mung um vier Grad bis zum Ende des Jahr­hun­derts. Da war im Prin­zip ganz Euro­pa süd­lich der Alpen nur noch sehr begrenzt bewohn­bar, Asi­en und die heu­ti­gen USA zu wei­ten Tei­len auch nicht.

Wo kann man dann über­haupt noch wohnen?

In Sibi­ri­en und in Skan­di­na­vi­en und inter­es­san­ter­wei­se auch in Groß­bri­tan­ni­en, bis auf die Küs­ten­re­gio­nen. Denn bei vier Grad wär­mer gibt es ein nen­nens­wer­tes Abschmel­zen von Glet­schern, auch an den Polen. Und das heißt, der Mee­res­spie­gel steigt.

Aber der deut­sche Wald ist der­zeit so tro­cken, dass es staubt.

Noch ist er wenigs­tens da. Und die vor­herr­schen­den Baum-Mono­kul­tu­ren wer­den so lang­sam abge­schafft. Wenn wir unse­re Bäu­me behal­ten wol­len, müs­sen wir auch da auf mehr Diver­si­tät setzen.