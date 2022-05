Nicht immer arbeiten Gebäudereiniger unter Extrembedinungen. Der Lohn sollte trotzdem stimmen. Foto: dpa/Robert Michael

In der Pan­de­mie, erzähl­te vor zwei Wochen die wie­der­ge­wähl­te DGB-Vize­vor­sit­zen­de Elke Han­nack in ihrer Bewer­bungs­re­de auf dem DGB-Kon­gress, habe man gese­hen, wel­che Beru­fe wirk­lich sys­tem­re­le­vant sei­en. »Das waren jetzt mal nicht die Ban­ken«, so die Gewerk­schaf­te­rin. Für sie waren es statt­des­sen zum Bei­spiel die Verkäufer*innen, Erzieher*innen und Pfleger*innen. Eine Berufs­grup­pe ist ihr aber beson­ders wich­tig: die der Reinigungskräfte.

»Ohne die Rei­ni­gungs­kräf­te im öffent­li­chen und pri­va­ten Bereich wären wir nicht so durch die Pan­de­mie gekom­men, wie wir es sind«, erklär­te Han­nack. Des­halb brau­che es eine Auf­wer­tung die­ser Beru­fe, die sich nicht nur in bes­se­rer Bezah­lung und bes­se­ren Arbeits­be­din­gun­gen aus­drü­cke. Es brau­che eine gesell­schaft­li­che Auf­wer­tung und viel grö­ße­re Wert­schät­zung für die­se sys­tem­re­le­van­ten Berufe.

Geht man jedoch danach, was die Rei­ni­gungs­kräf­te ver­die­nen, dann ist die Wert­schät­zung, die die Gesell­schaft die­sen Men­schen für ihre Arbeit ent­ge­gen­bringt, äußerst gering. 11,55 Euro beträgt der­zeit der Bran­chen­min­dest­lohn für die Gebäudereiniger*innen. Das sind 45 Cent pro Stun­de weni­ger als die 12 Euro, auf die die Ampel-Koali­ti­on den gesetz­li­chen Min­dest­lohn zum Okto­ber anhe­ben will.

Das will die Indus­trie­ge­werk­schaft Bau­en Agrar Umwelt (IG BAU), die die Gebäudereiniger*innen ver­tritt, nicht hin­neh­men. Sie for­dert einen Bran­chen­min­dest­lohn ober­halb der 12-Euro-Mar­ke. Die­sen Mon­tag star­ten dies­be­züg­lich in Frank­furt am Main die Tarif­ver­hand­lun­gen mit der Arbeit­ge­ber­sei­te – dem Bun­des­in­nungs­ver­bands des Gebäu­de­rei­ni­ger-Hand­werks (BIV). Ein zwei­ter Ver­hand­lungs­ter­min ist für Anfang Juni angesetzt.

Der­zeit beträgt der gesetz­li­che Min­dest­lohn 9,82 Euro. Das macht einen Abstand zum Bran­chen­min­dest­lohn von 1,73 Euro. Die­sen Abstand will die IG BAU bei­be­hal­ten und geht mit der For­de­rung nach einem Bran­chen­min­dest­lohn von 13,73 Euro in die Ver­hand­lun­gen. Der der­zei­ti­ge Lohn­ab­stand soll zwi­schen den Lohn­grup­pen eben­falls wie­der­her­ge­stellt wer­den. Die Lauf­zeit soll 15 Mona­te betra­gen und wäre damit der rest­li­chen Zeit des lau­fen­den Tarif­ver­tra­ges angeglichen.

»Wir brau­chen auch wei­ter­hin einen Bran­chen­min­dest­lohn mit einem spür­ba­ren Abstand zum gesetz­li­chen, denn sonst wan­dern die Arbeitnehmer*innen aus der Bran­che ab«, erklär­te IG-BAU-Vor­stands­mit­glied Ulri­ke Laux, nach­dem die IG-BAU-Tarif­kom­mis­si­on ihre For­de­rung auf­ge­stellt hat­te. »Gera­de auch in die­sen Kri­sen­zei­ten mit stei­gen­der Infla­ti­on ist es nicht mehr als recht und bil­lig, wenn die Frau­en und Män­ner mit den gerings­ten Ein­kom­men mehr im Geld­beu­tel haben.« Von einer Anhe­bung auf 13,73 Euro wür­den die meis­ten Rei­nungs­kräf­te direkt pro­fi­tie­ren. Von den rund 700 000 Beschäf­tig­ten in der Bran­che bekom­men aktu­ell etwa 500 000 den Branchenmindestlohn.

Bei den Arbeit­ge­bern kommt die­se For­de­rung nicht gut an. »Die Lohn­for­de­rung der IG BAU von rund 19 Pro­zent erach­ten die Arbeit­ge­ber weder als sinn­voll noch als rea­li­täts­nah«, pol­ter­te der Vor­sit­zen­de der BIV-Tarif­kom­mis­si­on, Chris­ti­an Kloeve­korn. Zum Selbst­ver­ständ­nis der Arbeit­ge­ber im Gebäu­de­rei­ni­ger-Hand­werk gehö­re seit Jahr­zehn­ten die Über­zeu­gung tarif­po­li­ti­scher Eigen­stän­dig­keit. »Nicht die Poli­tik soll­te Löh­ne fest­le­gen, son­dern die Sozi­al­part­ner haben die Auf­ga­be, auf die viel­fäl­ti­gen bran­chen­spe­zi­fi­schen Her­aus­for­de­run­gen gemein­sa­me Ant­wor­ten zu fin­den«, monier­te Arbeit­ge­ber­ver­tre­ter Kloeve­korn das Ansin­nen der IG BAU, den Bran­chen­min­dest­lohn an den stei­gen­den gesetz­li­chen Min­dest­lohn auszurichten.

Anders sieht es Lin­ke-Poli­ti­ker Pas­cal Mei­ser: »Die Gebäu­de­rei­ni­ge­rin­nen und Gebäu­de­rei­ni­ger for­dern gemein­sam mit ihrer Gewerk­schaft jetzt zu recht einen Bran­chen­min­dest­lohn, der deut­lich über dem gesetz­li­chen Min­dest­lohn liegt«, erklär­te der gewerk­schafts­po­li­ti­sche Spre­cher der Lin­ken im Bun­des­tag gegen­über »nd.derTag«. Wer den Dreck ande­rer besei­tigt, habe mehr ver­dient als nur einen Lohn, mit dem man gera­de so über die Run­den kom­me. »Er muss viel­mehr so hoch sein, damit die Fami­lie auch tat­säch­lich halb­wegs anstän­dig davon leben kann«, so Meiser.

Für Mei­ser ist der Bran­chen­min­dest­lohn zudem ein Erfolgs­mo­dell: »Lohn­dum­ping wird erschwert und zugleich ver­hin­dert, dass sich ein­zel­ne Unter­neh­men schmut­zi­ge Wett­be­werbs­vor­tei­le ver­schaf­fen.« Inso­fern wird das wich­tigs­te Ziel der IG BAU sein, ihn zu erhal­ten. Denn in der Bau­wirt­schaft erziel­te die Gewerk­schaft dies­be­züg­lich jüngst eine Schlappe.

Im April lehn­ten die Arbeit­ge­ber der Bau­wirt­schaft einen Schieds­spruch im Rah­men der Tarif­ver­hand­lun­gen ab. Die Fol­ge war die Abschaf­fung des Bran­chen­min­dest­lohns auf dem Bau 25 Jah­re nach des­sen Bestehen. »Ein fai­rer Wett­be­werb scheint für die Bau­un­ter­neh­men kei­ne fes­te Grö­ße mehr zu sein«, mahn­te des­halb IG-BAU-Chef Robert Fei­ger. »Denn jetzt haben vor allem die­je­ni­gen Fir­men einen Vor­teil, die nicht tarif­ge­bun­den sind. Ob das wirk­lich intel­li­gent ist, wage ich zu bezweifeln.«