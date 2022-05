Langeweile im Parkett: Steckt das Theater in der Krise? Foto: Addictive Stock/photocase.com

Am letz­ten Wochen­en­de ging die jüngs­te Aus­ga­be des Ber­li­ner Thea­ter­tref­fens zu Ende, jenes Kunst­er­eig­nis­ses also, auf das sich all­jähr­lich im Mai die Bli­cke von Fach­welt und begeis­te­rungs­fä­hi­gem Publi­kum rich­ten. Eigent­lich. Nach zwei pan­de­misch getrüb­ten Jah­ren, in denen das Thea­ter­tref­fen sein Dasein im Inter­net fris­ten muss­te, woll­te auch 2022 kei­ne rech­te Fest­spiel­stim­mung auf­kom­men. Gespielt wur­de vor nicht aus­ver­kauf­tem Haus.

Wir erin­nern uns: Das Thea­ter­tref­fen war ein­mal Gesprächs­the­ma in der Haupt­stadt – und auch dar­über hin­aus. Nicht nur in den Krei­sen der Kul­tur­schi­cke­ria, son­dern unter ganz gewöhn­li­chen Men­schen, die sich inter­es­sier­ten für die Gesell­schaft, in der sie leben, für die Kunst, zu der das Thea­ter zählt, und die irgend­wie noch nicht der Glau­be ver­las­sen hat­te, das eine kön­ne im ande­ren gespie­gelt und ver­stan­den wer­den. Die Rede ist nicht von einer dunk­len, schreck­lich lang ver­gan­ge­nen Vorzeit.

Es war erst 2013, als Dimi­ter Gots­cheff mit einer Mün­che­ner Regie­ar­beit – es han­del­te sich um Hei­ner Mül­lers Post­re­vo­lu­ti­ons­stück »Zement« – beim Thea­ter­tref­fen gas­tier­te. Die Insze­nie­rung sorg­te für Furo­re und wisch­te alle gefäl­li­gen post­dra­ma­ti­schen Büh­nen­spie­le­rei­en ein­fach bei­sei­te. Die­ses Meis­ter­werk muss­te man gese­hen haben; wer es nicht schaff­te, pil­ger­te spä­ter ans Resi­denz­thea­ter Mün­chen oder nahm mit der DVD vor­lieb. 2015 wur­de dann Frank Cas­torfs »Baal«-Adaption, deren Auf­füh­rung durch die Brecht-Erben unter­sagt wur­de, nach der Pre­mie­re noch ein ein­zi­ges Mal im Rah­men des Thea­ter­tref­fens gezeigt. Nach sie­ben Minu­ten war die Vor­stel­lung aus­ver­kauft – aber bis heu­te ist sie der Grund, von dem ein fast uner­schöpf­li­cher Anek­do­ten­schatz gebor­gen wer­den kann. Man sprach über das Thea­ter­tref­fen, auf dem Weg vom U-Bahn­hof Spi­chern­stra­ße zum Haus der Ber­li­ner Fest­spie­le, im Foy­er, in der Knei­pe gegen­über, die den char­man­ten Namen »Die klei­ne Phil­har­mo­nie« trägt.

Heu­te ist die Rede von »Publi­kums­schwund«. Die Thea­ter­kri­ti­ke­rin Chris­ti­ne Dös­sel hat in der »Süd­deut­schen Zei­tung« mit einem Arti­kel unter dem Titel »Schwund­stu­fen in der Bub­ble« für Auf­se­hen gesorgt. Klar­sich­tig atta­ckiert sie das Insi­der­haf­te am zeit­ge­nös­si­schen Thea­ter. Das aller­dings kann der Grund allein nicht sein für aus­blei­ben­de Zuschau­er, ist das Phä­no­men schließ­lich nicht so neu. Rich­ti­ger­wei­se stellt sie aber fest, dass eine star­ke Kon­kur­ren­tin namens Net­flix vom Thea­ter über­flü­gelt wer­den will. Die Büh­nen­kunst hat offen­kun­dig schlech­te Kar­ten in die­sem Kampf, auch wenn sie sich bemüht.

Dös­sel erkennt durch­aus die ambi­tio­nier­te Agen­da der Thea­ter: »Dran­blei­ben, inter­na­tio­na­le Ver­net­zung, Men­to­ring, Sit­zungs­struk­tu­ren ändern, Chefs ein­bin­den (‚talk to your peers›), Druck aus­üben, Maß­nah­men­ka­ta­lo­ge erstel­len, und bit­te die Acht­sam­keit nicht ver­ges­sen! Die To-do-Lis­te ist inzwi­schen immens.« Sie endet indes mit der Fra­ge, die sich Dra­ma­tur­gen und Regis­seu­re, Inten­dan­ten und Kul­tur­po­li­ti­ker viel zu sel­ten stel­len: »Aber wo bleibt die Kunst?«

Der Kul­tur­jour­na­list Tobi Mül­ler macht in dem Schwei­zer Online-Maga­zin »Repu­blik« einen ande­ren Grund für das abflau­en­de Inter­es­se aus. Ange­sichts des Krie­ges in der Ukrai­ne wird das Män­gel­we­sen Thea­ter offen­bar. Hat man frü­her noch Poli­tik in den Klas­si­ker­in­sze­nie­run­gen ver­han­delt, durch gro­ße Lite­ra­tur also die gro­ßen Mensch­heits­pro­ble­me zum The­ma gemacht, so ist man in den letz­ten Jah­ren dazu über­ge­gan­gen, eins zu eins über die poli­ti­schen Sor­gen der Gegen­wart zu spre­chen. Die­se ohne­hin frag­wür­di­ge Stra­te­gie führt nach Mül­ler in ein Dilem­ma, wenn der Wel­ten­brand den öffent­li­chen Dis­kurs bestimmt: »In der Aufmerksamkeits­ökonomie gewinnt der Krieg immer. Wenn der Wert des Thea­ters allein im mess­ba­ren öffent­li­chen Impact sei­nen Aus­druck fin­det, hat es ver­lo­ren. Viel­leicht sind wir bald wie­der an einem Punkt, an dem das Thea­ter sei­ne Stär­ke fin­det, wenn es das Pri­mat des Poli­ti­schen auch ein­mal miss­ach­tet.« Der Autor stellt damit aller­dings einen recht engen Begriff von Poli­tik zur Schau, war das Thea­ter frü­her schließ­lich nicht weni­ger poli­tisch, son­dern nur weni­ger plakativ.

Mit etwas mehr Scharf­sinn wid­met sich der Kul­tur­kri­ti­ker Georg Seeß­len der Schwes­tern­kunst Film und ver­bleibt nicht bei der Ana­ly­se, son­dern wagt die For­mu­lie­rung eines Mani­fes­tes, schlicht »Für ein Kino nach Coro­na« über­schrie­ben. In nicht unwe­sent­li­chen Tei­len ist sei­ne Streit­schrift auch auf das Thea­ter über­trag­bar: »Es gibt zwei Mög­lich­kei­ten eines radi­ka­len Kinos: Einer­seits eine tota­le Auto­no­mie des Pro­du­zen­ten als Autor – er oder sie macht alles allein, er oder sie nutzt alle ande­ren Mit­ar­bei­ter aus­schließ­lich für das eige­ne Pro­jekt. Oder aber, im Gegen­teil, eine neue demo­kra­ti­sche Form des Kol­lek­tivs als Gegen­mo­dell zur mitt­ler­wei­le tur­bo­ka­pi­ta­lis­ti­schen Pro­duk­ti­on.« Dass beim Nach­den­ken über die Kri­se der Küns­te der Begriff Pro­duk­ti­ons­mit­tel, wie im Text von Seeß­len, fal­len darf, macht zumin­dest etwas Hoff­nung für die Zukunft.

Das Mani­fest endet mit dem not­wen­di­gen opti­mis­ti­schen Rea­lis­mus: »Das Main­stream­ki­no ist tot. Wir glau­ben an ein ande­res.« Darf man sich der­zeit im Thea­ter sol­chen Opti­mis­mus noch erlau­ben, will man sich nicht der Ver­blen­dung beschul­di­gen las­sen? Die dar­stel­len­den Küns­te sind in ver­schie­de­ner Hin­sicht in die Kri­se gera­ten. Ein rein ästhe­ti­sches Dilem­ma setzt sich seit Jah­ren fort, man hat schlicht kei­nen Begriff mehr davon, was eine Form ist.

Ver­stärkt, statt ein­ge­dämmt, wird die­ses Phä­no­men durch den Novi­tä­ten­wahn­sinn. Alles Neue wird erst­mal gou­tiert, nur weil es nicht alt ist. Als wäre es nicht eine leicht zu ver­ste­hen­de Ein­sicht, dass die sich immer nur im Moment der Dar­stel­lung, also in der Gegen­wart, kon­sti­tu­ie­ren­de Kunst­form Thea­ter durch ihre Aus­ein­an­der­set­zung mit der Ver­gan­gen­heit ergibt. Gegen­wär­tig­keit ver­sucht man statt­des­sen durch Inhal­te her­zu­stel­len, denen der künst­le­ri­sche Cha­rak­ter abgeht.

Zu die­sen über Jah­re gereif­ten Sym­pto­men kommt nun eine coro­nabe­ding­te Ent­wöh­nung hin­zu, nach der so eini­ge fest­stel­len müs­sen, dass ihnen vie­les gefehlt hat, aber nicht der Besuch in einem belie­bi­gen Schau­spiel­haus. In Zei­ten des Krie­ges bemerkt man nun, dass das Thea­ter denk­bar wenig bei­zu­tra­gen hat. Das könn­te anders sein, begrif­fe man die Büh­nen noch als öffent­li­che Orte, wür­de man von der Ram­pe nicht eitel Posi­tio­nen ver­kün­den, son­dern Fra­gen mit auf den Weg geben, über die zu spre­chen, loh­nend wäre. Hier­in besteht viel­leicht eine der größ­ten Her­aus­for­de­run­gen für das Thea­ter, die es mit dem Kino teilt: Wie kann sich ein Ort als öffent­li­cher Raum behaup­ten in Zei­ten, in denen die Öffent­lich­keit ohne­hin zu ver­schwin­den droht?

Das Ber­li­ner Thea­ter­tref­fen, das bei Wei­tem nicht allein mit dem ver­schwun­de­nen Publi­kum zu kämp­fen hat, dien­te in die­sem Jahr vor allem dazu, die Kri­se der dar­stel­len­den Kunst vor Augen zu führen.