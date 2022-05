Violetter Feiertag in Wien: Die Austria beging einen erfolgreichen Saisonabschluss. Foto: imago/Chris Bauer

Als ich jüngst in Ber­lin von mei­nen Wie­ner Expe­di­ti­ons­plä­nen berich­te­te, kam aus der Schar mei­ner Bewun­de­rer nur müdes Lächeln und Mit­leid: Aus­tri­as Heim­spie­le sind stim­mungs­tech­nisch noch öder als die von Bay­ern Mün­chen, ich sol­le zu Rapid, Vien­na oder dem Wie­ner SC gehen. Rapid war mir zu grün, Vien­na spiel­te aus­wärts und beim Wie­ner SC geht’s mehr ums Selbst­fei­ern. War­um nicht mal zur Aus­tria, die im letz­ten Jahr­tau­send euro­päi­sche Glanz­ta­ten vollbrachte?

Ab mit dem Zug nach Wien, im Böh­mi­schen Pra­ter eine Bier­stadl-Stel­ze ver­drückt und durch die Löwy­gru­be ins Sta­di­on. Vor ein paar Mon­den schien die Aus­tria insol­vent und wur­de als Abstei­ger Num­mer eins gehan­delt. Heu­er kratz­te sie an der Teil­nah­me zum Euro­pa­po­kal und sorg­te für mäch­ti­ge Eupho­rie im Lager der Vio­let­ten. Tat­säch­lich war das Spiel gegen Sturm Graz mit über 14 000 Men­schen fast aus­ver­kauft, bereits vorm Sta­di­on roch man die Vorfreude.

Weil auch der Gra­zer Aus­wärts­block mit san­ges­freu­di­ger Jugend gefüllt war, ergab sich ein wun­der­vol­les Sta­di­on­er­leb­nis mit vie­len Toren und knor­ker Fan­folk­lo­re. Pyro und Rauch­töp­fe wer­den in Öster­reichs Liga tole­riert, solan­ge kei­ner sei­ne Feu­er­werks­kör­per auf den Rasen wirft. Das ist sehr löb­lich und muss unbe­dingt in der BRD kopiert wer­den. Das mun­te­re Ein­räu­chern auf den Rän­gen, gar­niert von Fal­cos »Rock me Ama­de­us« als Ein­lauf­mu­si­ke, moti­vier­te die Besu­che­rIn­nen zu einem Sing­sang, der weit bis nach Spie­len­de die Enten im nahen Dorf­teich auf­schreck­te. Sehr ergrei­fend die 82. Minu­te, als auf der Anzei­ge­ta­fel an Ivi­ca Osim erin­nert wur­de. Der Gra­zer Trai­ner starb am 1. Mai, der gleich­zei­tig 113. Geburts­tag des Klubs und Osims 81. Geburts­tag war. Das gesam­te Sta­di­on stand auf und klatsch­te Beifall.

Dudin­nen und Dudes, die Stim­mung war über­ra­gend, auch weil bei­de Teams mun­ter drauf­los­bal­ler­ten und sechs Tore lie­fer­ten. Aus­tria gewann 4:2. Und weil neben­her Rapid bei einer Dorf­mann­schaft (die einem Kat­zen­klo­her­stel­ler gehör­te, sowas gibt’s nur in Öster­reich) abschmier­te, durf­ten die Vio­let­ten gar die Stadt­meis­ter­schaft fei­ern. In Aus­tri­as Fan­kur­ve zeig­ten befreun­de­te Esse­ner Fans von Rot-Weiss mehr­fach Flag­ge und infor­mier­ten die Wie­ner über ihren Auf­stieg in Deutsch­lands drit­te Liga. Aus­tria vs. Graz bot das Niveau einer guten Zweitligapartie.

Wäh­rend ich mich bereits inner­lich auf das bes­te Schnit­zel­bröt­chen der zwei­ten Liga andern­tags beim Flo­ris­dor­fer AC vor­be­rei­te­te, beglei­te­te Aus­tri­as Freu­den­chor mich zur U-Bahn. Dort tra­fen Gra­zer und Wie­ner Fana­ti­ker fried­lich auf­ein­an­der, ohne dass die­se Begeg­nung zu unnö­ti­gen Dif­fe­ren­zen führte.

Am Sonn­tag folg­te FAC auf FAK. Die zwei­te Liga Öster­reichs bewies geho­be­nes Regio­nal­liga­ni­veau, wenigs­tens am Tag der Expe­di­ti­on. Der Flo­ris­dor­fer AC aus Wien gewann gegen die 2. Mann­schaft des Lin­zer ASK vor 900 Zuschau­ern. Die Früh­abend­ver­an­stal­tung ver­wöhn­te mich mit vier Toren, die FACer gewan­nen 3:1. Infor­ma­ti­ons­ge­winn: Die 2. Mann­schaf­ten der öster­rei­chi­schen Bun­des­li­ga­ver­ei­ne dür­fen nicht als sol­che auf­tre­ten, son­dern tra­gen put­zi­ge Namen wie FC Juni­ors OÖ im Fal­le der Linzer.

Das Ange­bot an Nah­rungs­mit­teln im Sta­di­on war sehr old­scool. Ja, ich aß ein Schnit­zel, ein­ge­weicht in Majo und Ketch­up halb­wegs genieß­bar. Die Stim­mung im Rund nen­ne ich freund­lich, fami­li­är ver­schnarcht. Ab und an san­gen zwei Dut­zend Unent­weg­te im Fan­block hin­term Tor. Der FAC wur­de Vize­meis­ter und schei­ter­te knapp am Auf­stieg in die höchs­te Spiel­klas­se. Kom­men­de Sai­son spielt mit dem First Vien­na FC ein wei­te­rer Wie­ner Klub in der 2. Liga, die­ses Der­by lohnt sich dann allemal.