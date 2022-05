Eine Frau am Telefon ist in "Gaslit" nicht einfach eine Frau am Telefon Foto: Hilary Bronwyn Gayle / STARZPLAY

Die­sen Juni jährt sich zum 50. Mal der Water­ga­te-Skan­dal. Der begann mit einem eher stüm­per­haf­ten Ein­bruch in die Räum­lich­kei­ten der Demo­kra­ti­schen Par­tei im Washing­to­ner Water­ga­te-Kom­plex, führ­te zu zahl­rei­chen Straf­ver­fah­ren gegen Mit­glie­der der Regie­rung inklu­si­ve Ver­ur­tei­lun­gen und kul­mi­nier­te im Rück­tritt des repu­bli­ka­ni­schen Prä­si­den­ten Richard Nixon 1973 kurz nach sei­ner Wie­der­wahl. Gemein­hin wird die Wahr­heits­fin­dung in die­sem spek­ta­ku­lä­ren his­to­ri­schen Polit-Skan­dal ger­ne mit den bei­den Washing­ton-Post-Inves­ti­ga­tiv-Jour­na­lis­ten Carl Bern­stein und Bob Wood­ward in Ver­bin­dung gebracht, die schon 1976 von Dus­tin Hoff­mann und Robert Red­ford in dem oscar­prä­mier­ten Film »Die Unbe­stech­li­chen« dar­ge­stellt wur­den. Ganz ande­re Akzen­te in der his­to­ri­schen Auf­ar­bei­tung des Water­ga­te-Skan­dals setzt dage­gen die neue acht­tei­li­ge Starz­play-Serie »Gas­lit«. Dar­in geht es vor allem um Ver­ant­wort­li­che die­ser poli­ti­schen Ver­schwö­rung, wie der Vor­gang in der Tat bezeich­net wur­de, bei der die US-Regie­rung ver­such­te, mit geheim­dienst­li­chen Mit­teln die Wie­der­wahl Nixons als Prä­si­dent sicher­zu­stel­len. Wobei durch die weit­rei­chen­den Ermitt­lun­gen rund um den zen­tra­len Water­ga­te-Skan­dal her­aus­kam, dass die Regie­rung Nixon schon jah­re­lang jede Men­ge rechts­staat­li­cher Ver­stö­ße unter ande­rem im Kampf gegen die star­ke und radi­ka­le außer­par­la­men­ta­ri­sche Lin­ke in den USA began­gen hatte.

Im Zen­trum von »Gas­lit« steht Mar­tha Mit­chell, die Ehe­frau des dama­li­gen repu­bli­ka­ni­schen Jus­tiz­mi­nis­ters, beein­dru­ckend gespielt von Julia Roberts. Ihr Mann John Mit­chell (Sean Penn, der mit ange­kleb­tem Dop­pel­kinn im ers­ten Moment kaum zu erken­nen ist) war in sei­ner Funk­ti­on als Minis­ter nicht nur für diver­se ille­ga­le Abhör­ak­tio­nen ab Ende der 1960er Jah­re zustän­dig, vor allem im Kampf gegen die stär­ker wer­den­de Anti-Viet­nam-Kriegs­be­we­gung. Er koor­di­nier­te auch als Wahl­kampf­ma­na­ger ab 1972 die geheim­dienst­li­chen Aktio­nen gegen die Demo­kra­ti­sche Par­tei, zu der neben ille­ga­len Tele­fon­über­wa­chun­gen unter ande­rem auch der Ein­bruch in die Büro­räu­me der Demo­kra­ti­schen Wahl­kampf­kam­pa­gne in Washing­ton gehör­te. Sei­ne Ehe­frau Mar­tha trat regel­mä­ßig im Fern­se­hen auf, gab ger­ne Inter­views und beschul­dig­te schon früh Prä­si­dent Nixon und sei­nen Stab, in ille­ga­le Aktio­nen ver­wi­ckelt zu sein. Das führ­te, als es im Zuge des Ein­bruchs und des Beginns des Water­ga­te-Skan­dals ernst wur­de, unter ande­rem dazu, dass sie im Juni 1972 für eini­ge Tage auf Geheiß ihres Man­nes in einem kali­for­ni­schen Hotel­zim­mer ein­ge­schlos­sen wur­de, um nicht mit der Pres­se zu reden und noch mehr Staub auf­zu­wir­beln. Ihre Ver­su­che zu flie­hen, soll der Sicher­heits­be­am­te Ste­ve King mit bra­chia­ler Gewalt ver­ei­telt haben, was sei­ner Kar­rie­re aber nicht scha­de­te. Donald Trump mach­te King 2017 zum US-Bot­schaf­ter in Tschechien.

»Gas­lit« insze­niert Mar­tha Mit­chell als poli­tisch nai­ven, wider­sprüch­li­chen, mit­un­ter hilf­lo­sen, aber auch aus dem Bauch her­aus wider­stän­di­gen Teil eines repu­bli­ka­ni­schen Estab­lish­ments und zeigt, wie das macht­vol­le Kar­ten­haus Richard Nixons lang­sam von innen in sich zusam­men­fiel. Damit prä­sen­tiert die star­be­setz­te und auf­wän­di­ge Serie einem brei­ten Publi­kum Aspek­te der Water­ga­te-Affä­re, die bis­her in die­ser Form nicht gera­de im Fokus des Nar­ra­tivs rund um den Skan­dal stan­den. Als Mar­tha Mit­chell zu dem Vor­fall vor einem Unter­su­chungs­aus­schuss aus­sa­gen woll­te, wur­de ihr vor­ge­wor­fen, psy­chisch labil und des­halb nicht glaub­wür­dig zu sein. Ihre Anschul­di­gun­gen gegen die Nixon-Admi­nis­tra­ti­on, womit sie eigent­lich ihren Mann vor der Rol­le des Sün­den­bocks schüt­zen woll­te, ihm aber letzt­lich scha­de­te, wur­den als Para­noia dif­fa­miert. Natür­lich stell­te sich spä­ter im Lauf wei­te­rer Ermitt­lun­gen her­aus, dass Mar­tha Mit­chells Aus­sa­gen im Gro­ßen und Gan­zen stimm­ten. Gut zehn Jah­re spä­ter defi­nier­te der Psy­cho­lo­ge Bren­dan Maher von die­sem Fall aus­ge­hend sogar den soge­nann­ten Mar­tha- Mit­chell-Effekt, wenn Anschul­di­gun­gen gegen­über ande­ren Per­so­nen nicht ernst genom­men wer­den und zur Fehl­dia­gno­se einer angeb­li­chen psy­chi­schen Erkran­kung führen.

»Gas­lit« zeich­net vor allem die per­sön­li­chen Ent­wick­lun­gen der Prot­ago­nis­ten im Lauf der Mona­te und Jah­re nach. Es geht auch reich­lich um Mar­tha Mit­chells Alko­hol­ab­hän­gig­keit und wie sie schließ­lich von ihrem Mann ver­las­sen wur­de, bevor er wegen sei­ner Machen­schaf­ten ins Gefäng­nis kam. Die Serie ist auch ein dras­ti­sches his­to­ri­sches Lehr­stück in Sachen struk­tu­rel­ler sexis­ti­scher Unter­drü­ckung und Gewalt gegen­über Frau­en. In den acht fast ein­stün­di­gen Fol­gen ent­wirft »Gas­lit« ein kom­ple­xes Pan­ora­ma die­ser Ereig­nis­se und schil­dert das suk­zes­si­ve Ero­die­ren poli­ti­scher Macht­struk­tu­ren, was schließ­lich zum Damm­bruch der Ermitt­lun­gen durch das FBI führ­te. Deren dama­li­ger Chef Patrick Gray, der erst im Mai 1972 den legen­dä­ren J. Edgar Hoo­ver beerbt hat­te, arbei­te­te flei­ßig mit der Regie­rung zusam­men und wird in der Serie gezeigt, wie er sen­si­ble Doku­men­te am hei­mi­schen Grill im Gar­ten ste­hend ver­brennt. Aus­ge­rech­net zwei eher unter­ge­ord­ne­te FBI-Agen­ten, die über­dies nicht weiß und migran­tisch sind, ermit­teln dann erfolg­reich gegen ver­schie­de­ne Beam­te und Mandatsträger.

Dazu gehört auch John Dean (Dan Ste­vens), ein schlei­mi­ger, Por­sche fah­ren­der, auto­ri­täts­hö­ri­ger Ver­tre­ter der Polit­klas­se, der aber dann aus­ge­rech­net zum Kron­zeu­gen des gan­zen Ver­fah­rens wur­de, weil er sich, ähn­lich wie Mit­chell, nicht als Sün­den­bock jah­re­lang hin­ter Git­ter sper­ren las­sen woll­te. Dass an dem legen­dä­ren Whist­leb­lowing John Deans auch vor allem sei­ne taf­fe Frau Mo (Bet­ty Gil­pin) ent­schei­den­den Ein­fluss hat­te, setzt die Serie dra­ma­tur­gisch ein­drucks­voll in Sze­ne, in der end­lich auch die Rol­le der Frau­en neben den »Geschich­te schrei­ben­den Män­nern« Berück­sich­ti­gung fin­det. Auch wenn der erzäh­le­ri­sche Fokus auf Mar­tha Mit­chell und John Dean liegt, fächert »Gas­lit« ein gro­ßes und umfas­sen­des zeit­his­to­ri­sches Spek­trum des Skan­dals auf.

Der nach sei­ner Ver­ur­tei­lung in der Gefäng­nis­zel­le Haken­kreu­ze in die Wand rit­zen­de CIA-Agent Gor­don Lid­dy (Shea Whig­ham), der für Jus­tiz­mi­nis­ter Mit­chell und Prä­si­den­ten­be­ra­ter John Dean den Ein­bruch orga­ni­siert und mög­li­che Zeu­gen und Ver­däch­ti­ge gewalt­sam unter Druck gesetzt hat­te, kommt eben­so vor wie der Schwar­ze Wach­mann Frank Wil­lis (Patrick Wal­ker), der den Ein­bruch im Water­ga­te-Gebäu­de­kom­plex der Poli­zei mel­det und in der Serie eher unfrei­wil­lig zum Hel­den der unzäh­li­gen Nixon-Geg­ner wird. Wäh­rend er für kur­ze Zeit medi­al im Zen­trum der gro­ßen poli­ti­schen Zeit­ge­schich­te steht, muss er mit Arbeits­lo­sig­keit und einer Räu­mungs­kla­ge fer­tig werden.

»Gas­lit« insze­niert aber auch immer wie­der die all­ge­gen­wär­ti­gen Demons­tra­tio­nen und Pro­tes­te in Washing­ton inklu­si­ve der dama­li­gen Poli­zei­ge­walt. Richard Nixon war nicht nur wegen des immer wei­ter eska­lie­ren­den Viet­nam­kriegs, son­dern auch wegen sei­nes ein­deu­tig gestör­ten Ver­hält­nis­ses zu demo­kra­ti­schen Grund­wer­ten eine ähn­lich umstrit­te­ne Prä­si­den­ten­fi­gur wie zuletzt Donald Trump. Im damals etwas infla­tio­nä­ren Gebrauch des Begriffs, wur­den er und sei­ne Admi­nis­tra­ti­on zig­fach als Faschis­ten beschimpft. Dabei waren die geheim­dienst­li­chen Aktio­nen gegen die Demo­kra­ti­sche Par­tei mehr als unpro­fes­sio­nell, uner­gie­big und über­dies wahr­schein­lich völ­lig unnö­tig, da Nixon ja eh wie­der­ge­wählt wur­de, nur um dann wegen des Water­ga­te-Skan­dals zurück­zu­tre­ten. Auch die­sen absur­den, für eine his­to­ri­sche Beur­tei­lung wich­ti­gen Aspekt fängt die­se abso­lut sehens­wer­te Serie wun­der­voll ein.

Verfügbar auf Starzplay