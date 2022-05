Zurück, als wäre nichts passiert: Soft Cell Foto: dpa/Jan Woitas

Der über­ra­gen­de Titel auf dem neu­en Soft-Cell-Album ist »Heart like Cher­no­byl«. Eigent­lich ist fast jeder Titel auf die­sem Album über­ra­gend, aber die­ser ganz beson­ders. »Oh dear, I feel like North Korea in the Win­ter«, singt Marc Almond. Und allein schon der Ein­stieg mit dem tan­ten­haf­ten »Oh dear …« ist Gold. Aber dass man sich füh­len kann wie Nord­ko­rea im Win­ter, ist ein kla­rer Anwär­ter auf den Titel »Meta­pher des Jah­res«. War­um sich Almond so fühlt? Die Nach­rich­ten sind schuld: »Ano­t­her hor­ror every day«. Es ist kaum zu glau­ben, aber die­ses Lied haben Soft Cell am 24. Febru­ar ver­öf­fent­licht, am Tag des Kriegs­be­ginns in der Ukrai­ne. Die zwei­te Stro­phe setzt noch mal einen drauf. Zuerst wird das Mas­sen­grab Mit­tel­meer behan­delt: »Peop­le esca­ping the war in boats«, singt Marc Almond und ist ange­wi­dert von sei­ner eige­nen Abge­stumpft­heit ange­sichts des unend­li­chen Leids, das vie­len Geflüch­te­ten wider­fährt. »When I’m faced with peop­le dying / No emo­ti­on, it’s like watching a soap«.

Und dann rech­nen Soft Cell auch noch mit dem Chris­ten­tum ab, denn »Jesus was a nai­ve romancer«. Bob Dyl­an mag ein halb­stün­di­ges New-Age-Lied über die 60er gemacht haben, aber es ist »Heart like Cher­no­byl«, das tief in die See­le Mit­tel­eu­ro­pas schaut. »Unse­re Her­zen«, sagt Almond in einem Inter­view, »haben sich in nuklea­res Brach­land ver­wan­delt.« Wel­che zen­tra­le Stel­le der Song auf dem Album ein­nimmt, ist auch auf dem Cover klar ersicht­lich. Es zeigt das Rie­sen­rad des ver­las­se­nen Ver­gnü­gungs­parks in der ukrai­ni­schen Geis­ter­stadt Pryp­jat. Die Stadt wur­de 1986 nach dem Reak­tor­un­glück in Tscher­no­byl geräumt. Der Ver­gnü­gungs­park hat­te damals kurz vor der Eröff­nung gestanden.

Marc Almond und Dave Ball keh­ren nach 20 Jah­ren mit einem neu­en Album zurück. Von der Atti­tü­de her könn­ten sie sich pro­blem­los mit den Sleaford Mods zusam­men­tun. Im Titel­song stellt sich Almond der kolo­nia­len Ver­gan­gen­heit des bri­ti­schen Impe­ri­ums: »Eng­land was built on sor­row and pain / Slavery and ill-got­ten gain«. Soft Cell sind ganz offen­sicht­lich unzu­frie­den mit der Gegen­wart. Das kommt auch im Song »Brui­ses On My Illu­si­ons« zum Aus­druck. Wer sich die Illu­si­on macht, die Welt könn­te ein bes­se­rer Ort wer­den, der kann sich schon den einen oder ande­ren blau­en Fleck holen. Des­il­lu­sio­nie­rung ist das gro­ße The­ma des Albums. In dem Song »Pola­roid« etwa geht es um eine ent­täu­schen­de Begeg­nung mit Andy War­hol in Los Ange­les Anfang der 80er Jah­re, aus dem Dave Ball und Marc Almond ein wun­der­schö­nes klei­nes Dra­ma basteln.

»Lass uns wie­der old-school-mäßig vor­ge­hen und zu ana­lo­ger elek­tro­ni­scher Musik zurück­keh­ren, die weit­räu­mig ist und nicht so ste­ril klingt«, beschreibt Almond im Inter­view mit dem »BR« das Kon­zept des Albums. Dave Ball ist es gelun­gen, den typi­schen Soft-Cell-Sound zu rekre­ieren. Als hät­te es Tech­no oder Euro­dance nie gege­ben, tuckern und blub­bern die Roland- und Korg-Syn­thies. Wohl­tu­end ist die sanft pro­gram­mier­te Drum-Machi­ne. Almond hat das Ope­ret­ten­haf­te sei­ner Soloar­bei­ten in die­sen Sound inte­griert. Aus dem Rah­men fällt die Arbeit mit den Pet Shop Boys. »Pur­p­le Zone« erin­nert an die Pet-Shop-Boys-Ver­si­on des Elvis-Hits »Always On My Mind«. Trotz­dem schön.

Der Song »Nost­al­gia Machi­ne« ist ein net­ter End-70er-Dis­co­song im Stil von »Relight my Fire«. Aber der Titel beschreibt auch sehr gut, was das Album für sei­ne Hörer*innen sein könn­te. Der Begriff Nost­al­gie lei­tet sich bekannt­lich aus dem latei­ni­schen Wort für Heim­weh ab. Und vie­le wer­den beim Sound die­ses Albums Heim­weh nach den 80ern haben. Viel­leicht gibt die­se nost­al­gi­sche Maschi­nen­mu­sik ihren ver­lo­re­nen Illu­sio­nen in Almonds Tex­ten ein Zuhau­se in der Gegen­wart. Wie jedes gute Pro­test­al­bum könn­te man von die­sem Zuhau­se aus ent­schlos­sen und getrös­tet in die Zukunft bli­cken. »Wir fra­gen uns: ›Wohin geht die Rei­se?‹«, meint Almond. »Wo fin­den wir unser neu­es Eden – die­sen Ort, an dem wir glück­lich sein kön­nen? Wir leben in einer wirk­lich selt­sa­men Zeit.«

Soft Cell: »Hap­pi­ness Not Inclu­ded« (BMG)