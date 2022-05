Peter Bause spielt auch gern mit Dieter Hallervorden. Foto: picture alliance/dpa | Christoph Soeder

Es wur­de herz­haft gelacht. Und man spür­te: Dies tat allen wohl. Gibt es doch in die­sen unfreund­li­chen, krie­ge­ri­schen Zei­ten wenig zu lachen. Umso dank­ba­rer war das Publi­kum, das sich am Don­ners­tag ver­gan­ge­ner Woche zum »Ren­dez­vous« in der Hel­len Pan­ke im Ber­li­ner Prenz­lau­er Berg ein­fand, dem Schau­spie­ler Peter Bau­se. Der 1941 in Gotha Gebo­re­ne las aus sei­nem Erin­ne­rungs­buch »Man stirbt doch nicht im drit­ten Akt!« (Ver­lag Neu­es Leben)

Ein­gangs erklär­te er den unge­wöhn­li­chen Titel: »Weil es sich nicht gehört. Weil es dann erst rich­tig los­geht mit dem Leben auf der Thea­ter­büh­ne!« Dazu gesell­ten sich drei Lehr­mi­nu­ten in Dra­ma­tur­gie, mit Rück­griff auf die Alten Römer und auf Les­sing, aktua­li­siert und kon­kre­ti­siert am eige­nen Lebens­lauf. Peter Bau­ses ers­ter Akt war die Deut­sche Post in Mag­de­burg, wo das schau­spie­le­ri­sche Talent des 17-Jäh­ri­gen ent­deckt wur­de, sodann die Thea­ter­hoch­schu­le Leip­zig, das Fried­rich-Wolf-Thea­ter Neu­stre­litz und das Volks­thea­ter Ros­tock. Im zwei­ten Akt sei­nes Lebens steht er auf der Büh­ne des Deut­schen Thea­ters in Ber­lin, im drit­ten Akt (»Jetzt ist man dabei. Das eige­ne Wort gilt und hat Gewicht.«) gehört er zum Ensem­ble des welt­be­rühm­ten Ber­li­ner Ensem­bles unter Man­fred Wekwerth. Im vier­ten Akt wird Peter Bau­se, einen Tag vor sei­nem 50. Geburts­tag, trotz mimi­scher Meri­ten von behörd­li­chen Kul­tur­ba­nau­sen, Kul­tur­bar­ba­ren des ver­ein­ten Deutsch­land ent­las­sen. »Nichts war da mit einem geruh­sa­men Lebens­ern­te­ein­fahr­ver­gnü­gen. Ich muss­te, wie Mil­lio­nen Men­schen in ande­ren Beru­fen wie­der von vorn anfan­gen.« Er war sich nicht zu fein, auf Tour­nee zu gehen und nach 600 Kilo­me­tern Auto­fahrt irgend­wo in der »Pro­vinz« abends noch den Pun­ti­la, den Ber­li­chin­gen oder den Faust zu geben.

Das ist der Ernst des Lebens, den sein ost­deut­sches Publi­kum ähn­lich erlebt und erlit­ten hat. Doch Peter Bau­se wäre nicht Peter Bau­se, wenn er vol­ler Bit­ter­keit zurück­ge­blickt hät­te. Das ist sei­ne Sache nicht. Er berich­tet von der Fröh­lich­keit sei­nes Berufs. Dazu gehör­ten Erleb­nis­se im Land des eins­ti­gen »Gro­ßen Bru­ders«, der Sowjet­uni­on. In Mos­kau wur­de »Der zer­broch­ne Krug« kühl auf­ge­nom­men, erzählt Peter Bau­se: »Die­se Lug-und-Trug-Situa­tio­nen kann­ten die Rus­sen aus eige­ner Erfah­rung, da brauch­ten sie nicht noch ein Thea­ter­stück über ihre Ver­hält­nis­se. Aber der ›Prinz von Hom­burg‹, das war was für sie.« Wegen der schö­nen alten Uni­for­men, schnei­di­gen Auf­trit­te und devo­ten Anre­den: »Mein Fürst«, »Jawoll«. Anti­zi­pa­ti­on des Put­in­schen Russ­lands, das zu zaris­ti­schen Devo­tio­na­li­en, Sym­bo­len, Flag­gen, Orden, Gehor­sam und Unter­tä­nig­keit zurück­ge­kehrt ist?

Ehe­ma­li­ge DDR-Stu­den­ten und Dok­to­ran­den in der Sowjet­uni­on, Intou­rist-Rei­sen­de, Mit­glie­der von Freund­schafts­bri­ga­den oder VEB-Kol­lek­tiv­aus­flüg­ler ins »Vater­land der Werk­tä­ti­gen« wer­den den von Peter Bau­se refe­rier­ten Witz von Klaus Pion­tek ver­ste­hen, spon­tan im Lenin-Mau­so­le­um am Mos­kau­er Roten Platz gebo­ren: »Die sol­len sich mit dem Zischen nicht so haben, für zwan­zig Mark West brin­gen sie dir Lenin aufs Hotel­zim­mer.« Man schrieb das Jahr 1977. Und DDR-Bür­ger konn­ten sich für ihre »Alu-Chips« kei­ne Suite im Inter­ho­tel »Ros­si­ja« unweit des Kremls in Mos­kau leisten.

Die Fröh­lich­keit sei­nes Beru­fes, »die es ermög­licht, empor­zu­stei­gen zu sehr guten Leis­tun­gen, die ver­mis­se ich«, sagt Peter Bau­se. Die Situa­ti­on für Thea­ter­frau­en und Thea­ter­män­ner hät­te sich in den letz­ten Jahr­zehn­ten sehr ver­än­dert: »Die Sor­gen und Nöte haben zuge­nom­men.« Nicht nur ob staat­li­chen Unver­ständ­nis­ses, amt­li­cher Igno­ranz hin­sicht­lich der Bedeut­sam­keit von Kunst und Kul­tur im gesell­schaft­li­chen Leben, auch wegen der Kon­kur­renz und Ent­so­li­da­ri­sie­rung unter Kunst- und Kul­tur­schaf­fen­den. Das gegen­sei­ti­ge Belau­ern von Schau­spie­lern oder Inten­dan­ten, »was der ande­re ›drauf‹ hat und wo sei­ne Schwä­chen lie­gen, dämpft die Fröh­lich­keit lei­der häu­fig«. Wohl war. Und dies betrifft nicht nur die Theaterbranche.

