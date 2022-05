Immer wieder neue Rekordzahlen: Schuldenuhr Deutschlands vor dem Büro des Bundes der Steuerzahler in Berlin Foto: imago/Chris Emil Janßen

Die Schul­den der Welt sind so hoch wie nie. Mit ins­ge­samt 305 Bil­lio­nen Dol­lar sind alle Staa­ten, Ban­ken, Unter­neh­men und pri­va­ten Haus­hal­te ver­schul­det. Die Sum­me ent­spricht umge­rech­net rund 290 Bil­lio­nen Euro – was mehr als das Drei­fa­che der Welt­wirt­schafts­leis­tung ist. Dies mel­det der Ban­ken­ver­band Insti­tu­te of Inter­na­tio­nal Finan­ce (IIF) in Washing­ton. Allein im ers­ten Quar­tal stieg nach Anga­ben von Nach­rich­ten­agen­tu­ren das Defi­zit um 3,3 Bil­lio­nen Euro.

Vor allem die Ver­ei­nig­ten Staa­ten und Chi­na haben jüngst zum rea­len Schul­den­auf­bau bei­getra­gen. Eine Aus­nah­me stellt der Euro­raum dar, weil dort die Schul­den das drit­te Quar­tal in Fol­ge gesun­ken sind. Gemes­sen an der Welt­wirt­schafts­leis­tung (BIP) sind die Ver­bind­lich­kei­ten sogar welt­weit gesun­ken. Mit 348 BIP-Pro­zent lag die Schul­den­quo­te Ende März nach Anga­ben des IIF um 15 Pro­zent­punk­te nied­ri­ger als zum Vor­jah­res­zeit­raum. Grund dafür war das höhe­re Wachs­tum in der Welt­wirt­schaft. Zum eigent­li­chen Pro­blem wird der Schul­den­berg aber aktu­ell durch stei­gen­de Zins­sät­ze im glo­ba­len Nor­den. Die US-ame­ri­ka­ni­sche Noten­bank Fed hat­te kürz­lich mit einer Erhö­hung der Leit­zin­sen begon­nen, die Euro­päi­sche Zen­tral­bank dürf­te im Som­mer nachziehen.

Die meis­ten Regie­run­gen hat­ten in den ver­gan­ge­nen zwei Jah­ren auf die Coro­na-Pan­de­mie mit hohen Schul­den­auf­nah­men reagiert, um ihre Volks­wirt­schaf­ten zu stüt­zen und sozia­le Hil­fen zu finan­zie­ren. Im ers­ten Quar­tal nennt das IIF die Schul­den­auf­nah­me der Staa­ten wei­ter­hin als eine wesent­li­che Ursa­che für den Anstieg. Doch vor allem auch mul­ti­na­tio­na­le Kon­zer­ne haben wäh­rend der Coro­na-Pan­de­mie die nied­ri­gen Zin­sen zur Kre­dit­auf­nah­me genutzt, um ihr Kapi­tal zu stär­ken und zu investieren.

Der IIF-Sta­tis­tik zufol­ge haben sich seit Beginn der Coro­na-Wel­le die Ver­bind­lich­kei­ten außer­halb des Ban­ken­sek­tors um 40 Mil­li­ar­den auf 236 Bil­lio­nen Dol­lar erhöht. Davon ent­fal­len 88,3 Bil­lio­nen Dol­lar auf die Staa­ten, rund 90,6 Bil­lio­nen Dol­lar auf die Unter­neh­men und 57,0 Bil­lio­nen Dol­lar auf die pri­va­ten Haus­hal­te. Die Ver­schul­dung der Ban­ken belief sich Ende März auf 69,4 Bil­lio­nen Dollar.

Im IIF haben sich 450 gro­ße Ban­ken aus 70 Län­dern orga­ni­siert. Da die Lob­by ande­re Erhe­bungs­kri­te­ri­en als die Bank für Inter­na­tio­na­len Zah­lungs­aus­gleich (BIZ), die Zen­tral­bank der Zen­tral­ban­ken, zugrun­de legt, fal­len die IIF-Zah­len etwas höher aus. Im Trend kom­men bei­de Insti­tu­tio­nen zu glei­chen Einschätzungen.

Gemes­sen an der Ver­schul­dung der 38 Indus­trie­län­der erscheint die Ver­schul­dung der über 150 soge­nann­ten Schwel­len­län­der eher über­schau­bar: Ohne Chi­na belau­fen sich laut IIF deren Schul­den »nur« auf rund 50 Bil­lio­nen Dol­lar. Aber an den inter­na­tio­na­len Finanz­märk­ten sind die Zin­sen ange­sichts des Infla­ti­ons­drucks seit Jah­res­an­fang im Rekord­tem­po gestie­gen. In der Welt­wirt­schaft müs­sen die Akteu­re daher immer höhe­re Zins­las­ten tra­gen und das bei einer Ver­schul­dung oft auf Rekord­ni­veau. So geben die Schwel­len­län­der heu­te im Schnitt zehn Pro­zent ihrer Staats­aus­ga­ben für Zin­sen aus! Damit nähern sich die Aus­ga­ben für den Zin­sen­dienst denen in der Finanzkrise.

Doch auch hier trifft es nicht alle gleich. Beson­ders stark unter Druck ste­hen Län­der ohne Roh­stoff­quel­len sowie Län­der, die auf Impor­te von Nah­rungs­mit­teln beson­ders ange­wie­sen sind. Ein Blick auf die Regio­nen zeigt, dass vie­le Län­der im öst­li­chen und süd­öst­li­chen Asi­en auf einem guten Weg sind, wäh­rend sich in Afri­ka die Schul­den häu­fen. Das gilt auch für eini­ge Staa­ten in Lateinamerika.

Von 148 unter­such­ten Staa­ten sind 135 »kri­tisch ver­schul­det«. Die­ses Fazit zog der Anfang des Jah­res ver­öf­fent­lich­te Schul­den­re­port von Erlass­jahr und Mise­re­or. »Unse­re Unter­su­chun­gen zei­gen, dass sich die gefähr­li­che Dyna­mik aus stei­gen­der Ver­schul­dung und schlech­ter wer­den­der Schul­den­trag­fä­hig­keit dras­tisch ver­schärft hat«, erklärt Kris­ti­na Reh­bein, Poli­ti­sche Koor­di­na­to­rin von Erlassjahr.

Beson­ders akut von Über­schul­dung sei­en 39 Staa­ten bedroht oder bereits betrof­fen. »Das sind drei­mal so vie­le Län­der wie noch vor der Coro­na-Pan­de­mie.« Ver­lie­rer sind nicht allein beson­ders ein­kom­mens­schwa­che Staa­ten. Neben fra­gi­len Ent­wick­lungs­öko­no­mien wie Sri Lan­ka oder Tune­si­en zäh­len auch Insel­staa­ten mit höhe­rem Ein­kom­men wie Domi­ni­ca dazu. 2021 waren 83 Nied­rig- und Mit­tel­ein­kom­mens­län­der gezwun­gen, drin­gend benö­tig­te öffent­li­che Aus­ga­ben zu kür­zen, um ihren Schul­den­dienst wei­ter bedie­nen zu können.