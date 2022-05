Alhoholfreier Champagner? So etwas gibt es nur in der verrückten Welt der Kunst. Foto: dpa/Jens Kalaene

Neu­lich ver­brach­te ich meh­re­re Tage in Gesell­schaft von sehr wich­ti­gen Men­schen. Es fand, wie jedes Jahr Ende April, das soge­nann­te Gal­le­ry Wee­kend statt. Der Zir­kus begann für mich bereits am Mitt­woch­abend, als mir auf der Reser­vie­rungs­lis­te des Restau­rants, in dem ich arbei­te, die Namen ein­schlä­gi­ger Vertreter*innen der Ber­li­ner Kunst­sze­ne begeg­ne­ten. Ich bedien­te die­se sehr wich­ti­gen Men­schen mit beson­de­rer Hin­ga­be, indem ich ver­such­te durch­bli­cken zu las­sen, dass ich eine von ihnen war. Wäh­rend ich die Vor­spei­sen­tel­ler abräum­te, lach­te ich laut über einen Art-World-Insi­der­witz, der am Tisch erzählt wur­de, um zu demons­trie­ren, dass ich eben­falls eine Ein­ge­weih­te war. Der Lacher war mir dann doch etwas zu schrill gera­ten, jeden­falls reagier­te der Tisch mit irri­tiert-betre­te­nem Schweigen.

Nach mei­ner Schicht raff­te ich mich, tod­mü­de von der Arbeit, zur After­par­ty einer Eröff­nung auf der Leip­zi­ger Stra­ße auf. Ich kann­te die meis­ten Leu­te, die vor der Tür stan­den und rauch­ten, drin­nen war es eher leer, aber atmo­sphä­risch beleuch­tet. Ich sah mei­ne Freun­din M., die ein­la­den­de Künst­le­rin, von außen vor­beit­an­zen und woll­te gera­de auf sie zustür­men, um sie zu begrü­ßen und ihr zu gra­tu­lie­ren, als der Tür­ste­her, den ich vor­her gar nicht bemerkt hat­te, mich zurück­hielt und nach mei­nem »pin­ken Bänd­chen« frag­te. Alle, die auf dem Ope­ning gewe­sen waren, schie­nen so ein Arm­band bekom­men zu haben. Da ich bis halb eins Besteck poliert hat­te, habe ich das lei­der ver­säumt. Der Tür­ste­her war trotz­dem süß und zwin­ker­te mir auf­mun­ternd zu.

Ich war erleich­tert, denn ich woll­te eigent­lich nur ins Bett. Ich rief mei­nen Freund S. an, der bei einer ande­ren Eröff­nung in Char­lot­ten­burg war – wis­send, dass ich es dort auf kei­nen Fall hin­schaf­fen wür­de. Ich brauch­te das Gefühl, irgend­wo anders aus­drück­lich erwünscht zu sein. S. schien mäßig begeis­tert von mei­nem Anruf, im Hin­ter­grund hör­te ich lau­tes Lachen und schril­le Freu­den­schreie. Dann klang es, als ob etwas zu Bruch ging. S. mein­te, er sei gera­de »busy« und leg­te auf. In die­sem Moment kam mein Freund P. vor­bei, der eben­falls mäßig beein­druckt davon war, mich zu sehen. Er schlen­der­te, Arm in Arm mit zwei sei­ner Freund*innen, mit gla­si­gen Augen an mir vor­bei in Rich­tung Par­ty. Ich sag­te: »Hey, do you have a pink thing to get in?« Er sag­te, ohne sich umzu­dre­hen, in einer Art Sing­sang: »We get in without a thing.« Eine hal­be Minu­te spä­ter war die ein­ge­hak­te Grup­pe am Tür­ste­her vor­bei durch den Ein­gang zur Par­ty gegan­gen. Mich über­kam eine gro­ße Trau­rig­keit, also schau­te ich pseu­do-beschäf­tigt auf mein Smart­pho­ne, wäh­rend ich zu mei­nem Renn­rad lief, um so schnell wie mög­lich nach Hau­se zu fahren.

Irgend­wie hat­te ich es trotz des ent­täu­schen­den Abends geschafft, beim Besteck­po­lie­ren ordent­lich vor­zug­lü­hen, ich hat­te ja nicht ahnen kön­nen, dass es kein Nach­glü­hen geben wür­de. Am nächs­ten Nach­mit­tag schlepp­te ich mich ziem­lich ver­ka­tert, aber mit leuch­ten­dem Lip­pen­stift zu mei­nem ande­ren Job als Kunst­ver­mitt­le­rin. Da es sich die­ses Mal um ein (von einem ita­lie­ni­schen Fashion Brand gespon­ser­tes) Event han­del­te, trat ich eher in der Funk­ti­on einer Hos­tess auf – die Zusam­men­stel­lung mei­nes Out­fits war min­des­tens so wich­tig wie mei­ne fach­li­che Kom­pe­tenz. Lei­der hat­te ich mir auf dem Fahr­rad eine Lauf­ma­sche geholt und muss­te schnell noch eine neue Fein­strumpf­ho­se kau­fen, die ich in einem Hin­ter­hof anzog. Anschei­nend hat­te ich es aller­dings geschafft, das rich­ti­ge Out­fit zu wäh­len, denn meh­re­re teu­er ange­zo­ge­ne Leu­te kamen auf mich zu, um mir zu sagen: »I love your shoes.« Das Per­so­nal ging ste­tig auf und ab und bot allen alko­hol­frei­en Cham­pa­gner an, es waren sich alle des­sen bewusst, dass das fünf­tä­gi­ge Wochen­en­de gera­de erst begon­nen hat­te – und man sich etwas zusam­men­rei­ßen muss­te. Die Lust­feind­lich­keit erstreck­te sich auch auf die After­par­ty, die extrem fan­cy, aber wenig aus­schwei­fend war.

Es waren so vie­le wich­ti­ge Men­schen da, dass ich gar nicht wuss­te, wen ich stra­te­gi­scher­wei­se hät­te ken­nen­ler­nen sol­len. Auch die Men­schen, an deren Tisch im Restau­rant ich zu laut gelacht hat­te, waren wie­der around und schau­ten mich ver­wirrt an: Irgend­wie kam ihnen mein Gesicht wohl ver­traut vor, ohne dass sie es zuord­nen konn­ten. Wer wür­de auch anneh­men, dass die Kell­ne­rin vom Vor­abend sich bei so einem hoch­ka­rä­ti­gen Event auf­hält? Als Hos­tess war ich in die­sem Fall auch erst auf den drit­ten Blick als Ser­vice­per­so­nal zu erken­nen. Am Ende des Abends war ich, so schien es mir, die ein­zi­ge Betrun­ke­ne auf der Par­ty und wünsch­te mir zuneh­mend, irgend­wen um mich her­um attrak­tiv zu fin­den. Es fiel mir lei­der schwer, jeman­den zu fin­den, der mir gefiel, der ein­zi­ge, mit dem ich wirk­lich net­ten Blick­kon­takt gehabt hat­te, war (wie­der) der Tür­ste­her. Ich kratz­te die Kur­ve, bevor ich in Ver­su­chung kam, etwas Pein­li­ches zu tun – immer­hin woll­te ich mei­nen Job unbe­dingt behalten.

Spä­tes­tens als ich am nächs­ten Abend bei einer Par­ty lan­de­te, die eben­falls von einem ita­lie­ni­schen Mode­la­bel gespon­sert war, kam ich mir vor wie in einer Art-World-Per­si­fla­ge á la »The Squa­re«. Auch hier sah ich die­sel­ben Gesich­ter wie an den zwei Aben­den vor­her. Der Stran­ge, I’ve seen this face befo­re-Moment, den sie vor­her mit mir gehabt hat­ten, war ver­flo­gen. Statt­des­sen waren sie sich nun ganz sicher, dass es sich bei mir eben­falls um einen sehr wich­ti­gen Men­schen han­deln muss­te – sonst wäre ich ja nicht andau­ernd in ihrer Nähe. Wir plau­der­ten freund­lich und pro­fes­sio­nell, wäh­rend wir war­te­ten, auf den Bal­kon gelas­sen zu wer­den – zum Rau­chen muss­te man näm­lich, aus Grün­den der Sta­tik der mas­siv stuck­ver­zier­ten Fas­sa­de, anste­hen: Auch hier war wie­der ein sehr freund­li­cher Tür­ste­her für das Manage­ment der Ziga­ret­ten­schlan­ge verantwortlich.

Als ich einen der sehr wich­ti­gen Men­schen zwei Wochen spä­ter zufäl­lig in der Vic­to­ria Bar wie­der­traf, küss­te er mir zur Begrü­ßung die Hand. Ich glau­be, ich bin jetzt auch ein sehr wich­ti­ger Mensch, ohne dass ich etwas dafür getan habe. Dabei sein ist schein­bar alles.