Helfen binaurale Beats? Dr. Schmidt erklärt die Welt

Es gibt eine neue Unter­su­chung, dass bin­au­ra­le Beats der Gesund­heit för­der­lich sei­en. Ist das Hei­lung durchs Hören?

Die Idee stammt schon aus den 70er Jah­ren aus den USA. Bin­au­ral heißt dabei, dass man mit den bei­den Ohren zwei Töne mit leicht unter­schied­li­cher Höhe hört, die sich das Gehirn zu einem drit­ten Ton zusam­men­setzt. Das funk­tio­niert so nur über Kopf­hö­rer. Wenn man das über Laut­spre­cher lau­fen hat, dann wür­den sich die bei­den Töne ein­fach über­la­gern. Wenn das über die bei­den Ohren getrennt gehört wird, dann muss das Gehirn damit fer­tig wer­den. Vie­le Leu­te, die das benut­zen, sind der Mei­nung, dass sie so zumin­dest bes­ser ein­schla­fen kön­nen. Man­che spre­chen auch von Visio­nen, die sie dann bekom­men würden.

Eine natür­li­che Droge.

Natür­lich ist es nun nicht gera­de. Aber auf jeden Fall harm­lo­ser als ein Schlaf­mit­tel. Ande­rer­seits könn­te ich mit Kopf­hö­rern auf den Ohren nicht gut ein­schla­fen, ehr­lich gesagt.

Und funk­tio­niert das jetzt nur mit Beats, oder sind auch ande­re Töne denkbar?

Das ist ja das Schrä­ge. Ich habe mir mal ein paar Sachen auf You­tube ange­hört, nach­dem ich von die­ser neu­en Mode gehört habe. Und das Wort Beats führt da ziem­lich in die Irre.

Das ist nur dem Stab­reim geschuldet?

Das ver­mu­te ich fast. Denn eigent­lich ist das Gan­ze eher eine Art melo­di­sches Rauschen.

Es gab doch auch schon in den 70er Jah­ren in der Ton­tech­nik Ver­su­che, die Räum­lich­keit beim Musik­hö­ren zu ver­bes­sern, zum Bei­spiel das qua­dro­fo­ni­sche Hören mit vier statt zwei Lautsprechern.

Bei der Musik hat die­sen Auf­wand eigent­lich kaum jemand ernst­haft betrie­ben. Es gab zwar qua­dro­fo­ne Lang­spiel­plat­ten von Pink Floyd, Mike Old­field und etli­chen ande­ren, Aber ins­ge­samt war das bei der Schall­plat­te dann doch ein Flop. Frank Zap­pas qua­dro­fon auf­ge­nom­me­ne­nes Album kam erst nach sei­nem Tod als Audio-DVD her­aus. Aller­dings gab es den Raum­ton außer­halb des Musik­ge­schäfts schon län­ger. Die 70-Mil­li­me­ter-Fil­me der 60er Jah­re besa­ßen sechs Ton­ka­nä­le, die in ent­spre­chend aus­ge­rüs­te­ten Kinos auch tat­säch­lich aus­ge­spielt wur­den. Wenn man sich so die alte sowje­ti­sche Groß­pro­duk­ti­on »Krieg und Frie­den« im Kinos ansah, dann hör­te man den Schlach­ten­lärm wirk­lich sehr räum­lich. Oder – weni­ger mar­tia­lisch – der US-Film »My Fair Lady«. Heu­te haben wohl fast alle Kinos eine mehr­ka­na­li­ge Ton­an­la­ge, um die Räum­lich­keit nach­zu­bil­den. Gibt es längst auch für das Heim­ki­no zu Hau­se, und ob nun mini­ma­lis­tisch als soge­nann­te Sound­bar unter dem Fern­se­her oder auf­wen­dig mit Zusatz­laut­spre­chern im Rücken und an der Decke.

In der Pop­mu­sik wur­de eher auf den Über­wäl­ti­gungs­ef­fekt durch hohe Laut­stär­ke gesetzt. So wie ande­re Leu­te sehr schar­fe Spei­sen mögen, gehen man­che zu den extralau­ten Doom-Metal-Kon­zer­ten von Sunn O))).

Das ist nichts für mich. Ich habe schon nach einem durch­schnitt­li­chen Neil-Young-Kon­zert in der Wald­büh­ne hin­ter­her bestimmt eine hal­be Stun­de noch ein Klin­geln in den Ohren. Und mit dem Alter wird man lei­der emp­find­li­cher. Obwohl man inter­es­san­ter­wei­se auch schwer­hö­ri­ger wird.