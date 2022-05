Frauen werden auf Grund ihrer Elternschaft längst nicht nur finanziell benachteiligt. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Dis­kri­mi­nie­rung ist für vie­le Eltern und Pfle­gen­de am Arbeits­platz All­tag. Rund die Hälf­te der Müt­ter (49 Pro­zent) und 40 Pro­zent der Väter geben in einer aktu­el­len Stu­die an, dass sie sich auf Grund ihrer Eltern­rol­le dis­kri­mi­niert fühl­ten. Auch 27 Pro­zent der­je­ni­gen, die Ange­hö­ri­ge pfle­gen, ver­wie­sen auf dis­kri­mi­nie­ren­de Erfah­run­gen am Arbeits­platz. Das geht aus einer am Diens­tag ver­öf­fent­lich­ten Stu­die im Auf­trag der Anti­dis­kri­mi­nie­rungs­stel­le des Bun­des her­vor. Es wur­de jedoch nicht nur nach der sub­jek­tiv emp­fun­de­nen Dis­kri­mi­nie­rung gefragt, son­dern auch ver­schie­de­ne kon­kret dis­kri­mi­nie­ren­de Situa­tio­nen wur­den abge­fragt. Objek­tiv benach­tei­ligt wur­den Eltern und Pfle­gen­de in ihrer Arbeit dem­nach sogar häu­fi­ger. »Wer Für­sor­ge­ver­ant­wor­tung über­nimmt, muss im Job mit Nach­tei­len rech­nen«, stell­te der kom­mis­sa­ri­sche Lei­ter der Anti­dis­kri­mi­nie­rungs­stel­le des Bun­des, Bern­hard Fran­ke, am Diens­tag anläss­lich der Stu­di­en­ver­öf­fent­li­chung fest.

Wäh­rend der Schwan­ger­schaft erleb­ten dem­nach 56 Pro­zent der befrag­ten Eltern min­des­tens eine dis­kri­mi­nie­ren­de Situa­ti­on. Bei­spiels­wei­se wur­den ihnen Ver­ant­wort­lich­kei­ten ent­zo­gen, weni­ger anspruchs­vol­le Auf­ga­ben zuge­teilt oder Auf­stiegs­mög­lich­kei­ten ver­hin­dert. Vor allem Müt­ter sind davon betrof­fen. Bei der Anmel­dung der Eltern­zeit berich­te­ten hin­ge­gen Väter etwas häu­fi­ger von dis­kri­mi­nie­ren­den Erfah­run­gen. 19 Pro­zent von ihnen fühl­ten sich unter Druck gesetzt, kei­ne Eltern­zeit zu neh­men oder den Umfang zu redu­zie­ren. Bei den Müt­tern gaben dies elf Pro­zent an. Bei dem Wie­der­ein­stieg nach der Eltern­zeit berich­te­ten sogar 62 Pro­zent der Befrag­ten von min­des­tens einer nega­ti­ven Erfah­rung, Müt­ter häu­fi­ger als Väter. So sei­en fle­xi­ble Arbeits­zei­ten nicht oder nicht in gewünsch­tem Umfang gestat­tet worden.

Ins­ge­samt gaben 62 Pro­zent der Eltern min­des­tens eine nega­ti­ve Erfah­rung am Arbeits­platz an. Davon waren Müt­ter mit 69 Pro­zent stär­ker betrof­fen als Väter (48 Pro­zent). Der Stu­die zu Fol­ge gibt es noch wei­te­re Fak­to­ren, die dazu bei­tra­gen, mit einer höhe­ren Wahr­schein­lich­keit Dis­kri­mi­nie­rung zu erfah­ren. Jun­ge wer­den­de Eltern wer­den beson­ders häu­fig benach­tei­ligt. Über alle Alters­grup­pen hin­weg betrifft die Dis­kri­mi­nie­rung vor allem jene Eltern mit nied­ri­gem Ein­kom­men und die­je­ni­gen mit befris­te­ten Arbeits­ver­trä­gen. Fast die Hälf­te der Müt­ter mit einem sol­chen Arbeits­ver­trag gaben an, dass die­ser im Zusam­men­hang mit Schwan­ger­schaft, Eltern­zeit oder Kin­der­be­treu­ung nicht ver­län­gert oder nicht ent­fris­tet wor­den sei. Bei den Vätern berich­te­ten dies nur 15 Pro­zent. Man­chen wur­de in Zusam­men­hang mit ihrer Eltern­rol­le sogar gekün­digt: 15 Pro­zent der Müt­ter und sechs Pro­zent der Väter gaben dies an.

Von den­je­ni­gen, die Ange­hö­ri­ge pfle­gen, berich­te­ten 48 Pro­zent von min­des­tens einer dis­kri­mi­nie­ren­den Erfah­rung am Arbeits­platz. Genannt wur­den das Aus­blei­ben von Gehalts­er­hö­hun­gen, eine schlech­te­re Leis­tungs­be­wer­tung und feh­len­de Rück­sicht­nah­me auf Pfle­ge­auf­ga­ben bei der zeit­li­chen Fest­le­gung von Sit­zun­gen. Von den­je­ni­gen, die Pfle­ge­zeit neh­men woll­ten, gaben über die Hälf­te an, Vor­ge­setz­te hät­ten dar­auf abfäl­lig oder nega­tiv reagiert.

Ein Groß­teil der Betrof­fe­nen spricht die Benach­tei­li­gung nicht an, teils aus Sor­ge vor einer Eska­la­ti­on der belas­ten­den Situa­ti­on, viel­fach jedoch auch, weil kei­ne pas­sen­den Anlauf­stel­len bekannt sind. Bei den Eltern gibt es deut­li­che Unter­schie­de zwi­schen den Geschlech­tern: Die Bera­tung oder Beschwer­de beim Betriebs­rat, der Gewerk­schaft oder die Ein­schal­tung eines Rechts­bei­stands wird wesent­lich häu­fi­ger von Vätern genutzt.

Die Aus­wir­kun­gen der Dis­kri­mi­nie­rungs­er­fah­run­gen auf der Arbeit sind enorm und sind kei­nes­falls nur auf die finan­zi­el­le Situa­ti­on der Betrof­fe­nen bezo­gen. Laut der Stu­die lei­den nicht nur die Bezie­hun­gen zu Vor­ge­setz­ten und Arbeits­kol­le­gen, son­dern auch die Gesund­heit und der Schlaf. Betrof­fe­ne haben sogar ins­ge­samt eine deut­lich nied­ri­ge­re Lebens­zu­frie­den­heit als Befrag­te ohne Diskriminierungserfahrungen.