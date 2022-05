Anastasia Biefang bei der Verabschiedung als Kommandeurin vom Informationstechnikbataillon 381. Ihr Tinder-Profil beschäftigte das Bundesverwaltungsgericht. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Patrick Pleul

Was für ein Eklat. Eine trans­ge­schlecht­li­che Batail­lons­kom­man­deu­rin wur­de durch die Bun­des­wehr sank­tio­niert, weil sie sich im Pri­vat­le­ben öffent­lich sex­po­si­tiv äußer­te. Vor­ge­setz­te schrit­ten ein und mahn­ten sie wegen der Inhal­te ihres Pro­fils in der Kon­takt­bör­se Tin­der ab. Jetzt bestä­tigt ein Ver­wal­tungs­ge­richt deren angeb­lich rechts­kon­for­mes Vorgehen.

Doch ohne selbst ange­mel­det zu sein, läuft auf der Dating-Platt­form nichts und auch die Inhal­te sind nicht ohne wei­te­res abruf­bar. Somit müs­sen auch die­je­ni­gen, die die Beschwer­de vor­brach­ten, auf Tin­der unter­wegs sein. Wahr­schein­lich im klas­sisch hete­ro­nor­ma­ti­ven Rah­men, der Fremd­ge­hen oder locke­re Sexu­al­kon­tak­te ganz selbst­ver­ständ­lich zulässt.

Es ist bezeich­nend für den reak­tio­nä­ren Geist in Trup­pe und Ver­wal­tung, wenn ein Tin­der­pro­fil Zwei­fel an der mora­li­schen Inte­gri­tät der Kom­man­deu­rin auf­wirft, nicht aber an der Inte­gri­tät derer, die sie anschwärz­ten und ver­ur­tei­len. Wäh­rend man sich vor­der­grün­dig auf­ge­schlos­sen gegen­über allen sexu­el­len Ori­en­tie­run­gen gibt, wird gegen jede Abwei­chung vom reak­tio­nä­ren Welt­bild der 1950er intri­giert. Deut­sche Dop­pel­mo­ral wird auch bei Tin­der verteidigt.