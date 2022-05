Mit harter Hand im Dienste der Freiheit und des Wertewestens unterwegs: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock Foto: AFP/Sascha Schuermann

Viel­leicht ist es ja unfair, den deut­schen Grü­nen zu unter­stel­len, sie könn­ten gar nicht genug bekom­men vom gro­ßen, so gerech­ten Krieg gegen den rus­si­schen Aggres­sor. Doch dass die deut­sche Außen­mi­nis­te­rin Anna­le­na Baer­bock, die am Mitt­woch im nor­we­gi­schen Kris­ti­an­sand vor einer »Kriegs­mü­dig­keit« der Bevöl­ke­rung in den west­li­chen Staa­ten warn­te, bestä­tigt die­ses Urteil auf ihre unnach­ahm­li­che Art. Sie bestand auch dar­auf, dass alle Sank­tio­nen gegen Russ­land und die Hil­fen für die Ukrai­ne auf­recht erhal­ten blei­ben müss­ten. Dafür hat sich auch Baer­bocks Par­tei­freund, Wirt­schafts­mi­nis­ter Robert Habeck, auf EU-Ebe­ne stark gemacht wie kaum ein ande­rer Poli­ti­ker. Dass die von bei­den ver­folg­te Poli­tik tie­fe öko­no­mi­sche Ver­wer­fun­gen in Deutsch­land und wei­te­re dras­ti­sche Ver­ar­mungs­schü­be in vie­len EU-Län­dern her­vor­ru­fen wird, wis­sen sie. Und sie neh­men all das in Kauf, in wes­sen Inter­es­se, lässt sich nur vermuten.

Das vor­geb­li­che Ziel, die rus­si­sche Sei­te zum Rück­zug aus der Ukrai­ne zu zwin­gen, wird damit jeden­falls nicht erreicht. Vor­schlä­ge wie jener des frü­he­ren US-Außen­mi­nis­ters Hen­ry Kis­sin­ger, Russ­land zumin­dest in Form der bereits seit 2014 von Sepa­ra­tis­ten kon­trol­lier­ten Gebie­te Donezk und Luhansk ein Ange­bot zu machen, mögen für den ukrai­ni­schen Prä­si­den­ten völ­lig inak­zep­ta­bel wir­ken. Ange­sichts der ver­fah­re­nen Situa­ti­on und der Gefahr, dass der Krieg, der so viel Leid über die ukrai­ni­sche Zivil­be­völ­ke­rung und die viel­fach zum Kämp­fen gezwun­ge­nen Sol­da­ten bringt, scheint etwas in die­ser Art aber zumin­dest fürs Ers­te der ein­zig gang­ba­re Weg zu sein. Denn der rus­si­sche Prä­si­dent Putin wird wis­sen, dass er sei­ne ursprüng­li­chen Erobe­rungs­zie­le nicht wird errei­chen kön­nen. Er wird aber wohl nur zu einem Rück­zug bereit sein, wenn er der eige­nen Bevöl­ke­rung noch irgend­ei­nen »Erfolg« sei­nes Feld­zugs vor­wei­sen kann.