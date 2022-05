Die zerstörten Anlagen des Stahlwerks Azovstal. Die Zerstörung in der Ukraine schreitet voran, während sich die Nato zur offiziellen Vergrößerung anschickt. Foto: dpa/XinHua/Victor

Ber­lin. Frank­reichs Staats­chef Emma­nu­el Macron hat im Gespräch mit dem tür­ki­schen Prä­si­den­ten Recep Tayy­ip Erdo­gan über die Blo­cka­de des Nato-Auf­nah­me­pro­zes­ses für Schwe­den und Finn­land eine rasche Lösung des Kon­flikts anvi­siert. Der Pari­ser Ély­sée­pa­last teil­te nach dem etwa ein­stün­di­gen Tele­fo­nat am Don­ners­tag mit, Macron habe sei­nen Wunsch zum Aus­druck gebracht, die Gesprä­che mögen wei­ter­ge­hen, um eine bal­di­ge Lösung zu finden.

Auch Bun­des­au­ßen­mi­nis­te­rin Anna­le­na Baer­bock (Grü­ne) hat­te sich zuver­sicht­lich gezeigt, dass die bei­den Län­der trotz Ein­wän­den aus Anka­ra bald in die Nato auf­ge­nom­men wer­den könn­ten. «Wir wer­den Finn­land und Schwe­den in unse­rer Alli­anz will­kom­men hei­ßen», sag­te die Grü­nen-Poli­ti­ke­rin im nor­we­gi­schen Kris­ti­an­sand nach einem Tref­fen mit ihren Amts­kol­le­gin­nen aus Nor­we­gen und Litau­en im Rah­men des Ost­see­rats. Schwe­den und Finn­land sei­en ohne­hin schon längst Teil der Mili­tär­al­li­anz, ohne im Besitz einer for­mel­len Mit­glied­schaft zu sein, sag­te Baer­bock bereits am Mittwoch.

Ange­sichts der auf die ost­ukrai­ni­sche Stadt Sewerodo­nezk vor­rü­cken­den rus­si­schen Trup­pen hat Prä­si­dent Wolo­dym­yr Selen­skyj die unein­ge­schränk­te Unter­stüt­zung durch den Wes­ten beson­ders mit schwe­ren Waf­fen gefor­dert. Russ­lands Streit­kräf­te sei­en in dem Gebiet zah­len­mä­ßig und auch waf­fen­tech­nisch «deut­lich über­le­gen», doch noch hiel­ten die eige­nen Trup­pen der «äußerst gewalt­tä­ti­gen Offen­si­ve» stand, sag­te Selen­skyj in der Nacht zum Don­ners­tag. Vor­schlä­ge, Kiew sol­le ter­ri­to­ria­le Zuge­ständ­nis­se machen, wies er scharf zurück. Der frü­he­re US-Außen­mi­nis­ter Hen­ry Kis­sin­ger hat­te in Davos eine Rück­kehr zum «Sta­tus quo» vor der rus­si­schen Inva­si­on am 24. Febru­ar und der Aner­ken­nung der Gebie­te in Donezk und Luhansk ange­regt, um den Krieg zu been­den. «Es scheint, als habe Kis­sin­ger nicht das Jahr 2022 auf sei­nem Kalen­der ste­hen, son­dern das Jahr 1938», spiel­te Selen­skyj auf das dama­li­ge Münch­ner Abkom­men an, das einen Teil der Tsche­cho­slo­wa­kei an Nazi-Deutsch­land abtrat, um den Frie­den in Euro­pa zu sichern.

Mos­kau hat­te die Offen­si­ve in der Regi­on Luhansk in den ver­gan­ge­nen Tagen mas­siv aus­ge­wei­tet. Die Indus­trie­stadt und das benach­bar­te Lys­syt­schansk sind die letz­ten Orte, in denen die ukrai­ni­sche Armee noch Wider­stand gegen die rus­si­schen Trup­pen leis­tet. Inzwi­schen sind die rus­si­schen Trup­pen bereits in die Vor­or­te von Sewerodo­nezk vor­ge­drun­gen. Die Situa­ti­on sei «sehr schwie­rig», berich­te­te Gou­ver­neur Ser­hij Gaj­daj in Onlinenetz­wer­ken. «Die rus­si­schen Trup­pen sind bereits so nahe her­an­ge­rückt, dass sie Mör­ser­gra­na­ten abfeu­ern kön­nen.» Nach Ein­schät­zung des Gou­ver­neurs «könn­te die kom­men­de Woche ent­schei­dend sein».

An der Geschwin­dig­keit deut­scher Waf­fen­lie­fe­run­gen ebt die Kri­tik nicht ab. Marie-Agnes Strack-Zim­mer­mann (FDP) for­der­te eine Bestands­auf­nah­me beim soge­nann­ten Ring­tausch zur Unter­stüt­zung der Ukrai­ne mit Waf­fen. Mit Part­ner­län­dern, die Waf­fen aus sowje­ti­scher Pro­duk­ti­on stel­len, müss­ten kla­re Abspra­chen für Ersatz getrof­fen wer­den. «Der Kanz­ler hat die Fäden in der Hand und kann die Pup­pen ent­spre­chend tan­zen las­sen‹‹, sag­te sie. Mit Agen­tu­ren