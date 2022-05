Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Der Kran­ken­haus­streik an Nord­rhein-West­fa­lens sechs Uni­kli­ni­ken geht in die vier­te Woche, aber bis­her schien es fast nie­man­den zu inter­es­sie­ren. Der Streik hat es dank 300 phil­ip­pi­ni­scher Beschäf­tig­ter an der Uni­kli­nik Bonn sogar ins dor­ti­ge Fern­se­hen geschafft, hie­si­ge Medi­en berich­ten bis­her eher spärlich.

Der Druck auf die Arbeit­ge­ber­sei­te ist jedoch mitt­ler­wei­le so ange­stie­gen, dass am Frei­tag zum ers­ten Mal kon­kre­te Ver­hand­lun­gen über die For­de­run­gen der Beschäf­tig­ten auf­ge­nom­men wur­den. Über ers­te Ergeb­nis­se gab es bis zum Redak­ti­ons­schluss noch kei­ne Infor­ma­tio­nen. Die Beschäf­tig­ten kämp­fen trotz hoher Infla­ti­on nicht für mehr Geld. Viel­mehr wol­len sie mit einem Tarif­ver­trag Ent­las­tung rea­le Ver­bes­se­run­gen der Arbeits- und Aus­bil­dungs­be­din­gun­gen und damit auch der Ver­sor­gung der Patient*innen erreichen.

Seit 2018 gab es in den Uni­ver­si­täts­kli­ni­ken Düs­sel­dorf und Essen Ver­ein­ba­run­gen zur Ent­las­tung. Ver­di hat­te die­se zu Ende März gekün­digt und dies damit begrün­det, dass sie nicht zu den ver­ein­bar­ten Ent­las­tun­gen geführt hät­ten. Die Beschäf­tig­ten in Aachen, Bonn, Köln, Düs­sel­dorf, Essen und Müns­ter haben daher für die jet­zi­ge Ver­hand­lungs­run­de in ihren jewei­li­gen Teams Soll­be­set­zun­gen für ihren spe­zi­fi­schen Bereich fest­ge­legt. Ihre Unter­schrei­tung soll im Rah­men des Tarif­ver­trags Ent­las­tung zu rea­len Kon­se­quen­zen und spür­ba­rer Ent­las­tung in Form von bezahl­ten Urlaubs­ta­gen füh­ren. Es geht aber nicht nur um die Pfle­ge: Auch die Beschäf­tig­ten im Kran­ken­trans­port und der Logis­tik streiken.

Erschöp­fung, Stress und unver­ant­wort­li­che Unter­be­set­zung von Sta­tio­nen waren bereits vor der Coro­na-Pan­de­mie Pro­ble­me der Beschäf­tig­ten. Die Sche­re zwi­schen der Pseu­do-Aner­ken­nung durch Klat­schen vom Bal­kon und der feh­len­den rea­len Wert­schät­zung oder einer Aus­sicht auf eine Ver­bes­se­rung der Lage ist durch die Pan­de­mie noch ein­mal spür­ba­rer geworden.

Die Kolleg*innen hat­ten ihren Kampf für eine Ver­bes­se­rung der Arbeits- und Aus­bil­dungs­be­din­gun­gen schon im Janu­ar mit einem »100-Tage-Ulti­ma­tum« begon­nen. Ihr Ziel, einen Abschluss noch vor den Land­tags­wah­len zu errei­chen, konn­ten sie nicht errei­chen. Alle sechs Uni­kli­ni­ken sind im Besitz des Lan­des NRW, die Poli­tik ist also ein wich­ti­ger Ansprech­part­ner. Im Wahl­kampf beteu­er­ten alle Par­tei­en die Bedeu­tung einer rea­len Ent­las­tung für die Beschäf­tig­ten, Aus­wir­kun­gen hat­te dies jedoch nicht.

Die Beschäf­tig­ten hof­fen, dass durch bes­se­re Arbeits­be­din­gun­gen ehe­ma­li­ge Kolleg*innen wie­der in den Beruf zurück­keh­ren. Einer neu­en Stu­die der Hans-Böck­ler-Stif­tung zufol­ge könn­te eine Ver­bes­se­rung des Arbeits­all­tags aus­ge­stie­ge­ne Pfle­ge­kräf­te zum Wie­der­ein­stieg moti­vie­ren. Die Stif­tung rech­net mit mehr als 250 000 Voll­zeit-Pfle­ge­kräf­ten durch Rück­kehr in den Beruf. Die befrag­ten Ehe­ma­li­gen nen­nen mehr Zeit für eine qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­ge Pfle­ge durch eine bedarfs­ge­rech­te Per­so­nal­be­mes­sung als wich­tigs­te Bedin­gung für eine Rück­kehr. Die Strei­ken­den in Nord­rhein-West­fa­len tref­fen also den Nagel auf den Kopf.

Sie haben zudem ähn­li­che For­de­run­gen und Stra­te­gien wie die Kran­ken­haus­be­we­gung in Ber­lin im ver­gan­ge­nen Jahr. Die Beschäf­tig­ten der Cha­ri­té und der Vivan­tes-Kli­ni­ken konn­ten Ent­las­tungs­ta­rif­ver­trä­ge abschlie­ßen, die als weg­wei­send gelten.

Der Erfolg der Ber­li­ner Kran­ken­haus­be­we­gung sei wich­tig für die Moti­va­ti­on der Kolleg*innen gewe­sen, sagt Albert Nowak, Pfle­ger auf der Inten­siv­sta­ti­on an der Uni­kli­nik Köln im Gespräch mit »nd.dieWoche«. Die Kolleg*innen hät­ten ihre For­de­run­gen basis­de­mo­kra­tisch selbst mit­ein­an­der ent­wi­ckelt, auch das gebe Mut und Selbst­ver­trau­en. Nowak nennt es einen ers­ten Erfolg des Streiks, dass die Arbeit­ge­ber jetzt kon­kret ver­han­deln wür­den. Vor kur­zem hat­ten sie noch gefor­dert, der Streik müs­se aus­ge­setzt wer­den, bevor ver­han­delt wer­den kön­ne. »Die Stim­mung ist gut, die Betei­li­gung sta­bil«, so Nowak: »Denn die Kolleg*innen wis­sen: Nicht der Streik gefähr­det Patient*innen, son­dern der Normalzustand.«