Die Streiks an den Unikliniken könnten länger dauern. Foto: imago/Dominik Bund

Der Venus­berg in Bonn ist ein groß­bür­ger­li­cher Stadt­teil wie aus dem Bil­der­buch der alten Bun­des­re­pu­blik. Frei­ste­hen­de vil­len­ar­ti­ge Häu­ser, umge­ben von gro­ßen Hecken oder Zäu­nen. Men­schen, die mit Tril­ler­pfei­fen, Trans­pa­ren­ten und lau­ten Rufen durch die Stra­ßen zie­hen, gehö­ren hier nicht zum All­tag. Aber auf dem Venus­berg ist auch das Bon­ner Uni­kli­ni­kum, und dort wird seit dem 6. Mai gestreikt, wie an den fünf ande­ren Uni­kli­ni­ken in Nord­rhein-West­fa­len. Über 98 Pro­zent der bei der Gewerk­schaft Ver­di orga­ni­sier­ten Klinikmitarbeiter*innen hat­ten sich Anfang Mai für einen Arbeits­kampf ausgesprochen.

Dem Streik vor­aus­ge­gan­gen war ein 100-tägi­ges Ulti­ma­tum, das als »Not­ruf Kran­ken­haus« bezeich­net wur­de. Die For­de­run­gen der Beschäf­tig­ten sind so ein­fach wie klar. Sie wol­len bes­se­re Arbeits­be­din­gun­gen. Sie wol­len mehr Zeit für die Patient*innen haben.

Bis­her haben die Strei­ken­den nicht viel mehr als net­te Wor­te erreicht. NRW-Gesund­heits­mi­nis­ter Karl-Josef Lau­mann (CDU) sag­te schon bei einer Streik­kund­ge­bung im April, es sei klar, wenn Ver­di einen soge­nann­ten Tarif­ver­trag Ent­las­tung for­dert, wür­de die Gewerk­schaft die­sen auch bekom­men. Lau­manns christ­de­mo­kra­ti­scher Par­tei­freund Hen­drik Wüst, Minis­ter­prä­si­dent von Nord­rhein-West­fa­len und der­zeit in Son­die­rungs­ge­sprä­chen mit den Grü­nen, äußer­te sich bei der DGB-Kund­ge­bung zum 1. Mai in Dort­mund ähn­lich. Ein »Tarif­ver­trag Ent­las­tung« wer­de kom­men, so das Ver­spre­chen des CDU-Poli­ti­kers. Nur noch wenig war davon zu hören, dass man nicht aus der Tarif­ge­mein­schaft der Län­der aus­sche­ren wol­le. Vor­her war dies ein Argu­ment der Lan­des­re­gie­rung gewe­sen, um nicht in ernst­haf­te Ver­hand­lun­gen um einen Ent­las­tungs­ta­rif­ver­trag ein­stei­gen zu müs­sen. Viel pas­siert ist seit­dem noch nicht. Bis­her haben sich die Strei­ken­den und die Arbeit­ge­ber­sei­te nur abgetastet.

Am Rand der Bon­ner Streik­kund­ge­bung erklärt Lot­te Pau­li, die am Bon­ner Uni­kli­ni­kum eine Aus­bil­dung als ope­ra­ti­ons­tech­ni­sche Assis­ten­tin macht, war­um sie für einen Ent­las­tungs­ta­rif­ver­trag auf die Stra­ße geht. Sie erzählt aus ihrem Arbeits­all­tag, als Aus­zu­bil­den­de habe sie all­zu oft mit nur einer exami­nier­ten Pfle­ge­rin einen gan­zen Saal zu betreu­en. Auf­ga­ben, bei denen ihr gesagt wur­de, dass sie die­se eigent­lich nicht durch­füh­ren dür­fe, wür­den mit dem Ver­weis auf Per­so­nal­man­gel auch auf die Aus­zu­bil­den­den über­tra­gen. Auf die Fra­ge, was ihr wich­tig ist – mehr Geld oder mehr Frei­zeit – ant­wor­tet Pau­li, am wich­tigs­ten sei ihr eine »gute Aus­bil­dung«. Dazu gehö­re eine ange­mes­se­ne Bezah­lung und genug Frei­zeit. Aber am wich­tigs­ten ist der Bon­ne­rin, dass sie ler­nen kann, was für ihren Beruf wich­tig ist.

Die Fra­ge, war­um sie bei einer Streik­kund­ge­bung ist und nicht irgend­was ande­res macht, erüb­rigt sich unter die­sen Umstän­den fast. Lot­te Pau­lis Ant­wort ist trotz­dem inter­es­sant. Statt aus­zu­schla­fen oder schwim­men zu gehen, möch­te sie sich mit Kolleg*innen von ande­ren Uni­kli­ni­ken aus­tau­schen. In den Aus­ein­an­der­set­zun­gen um den »Tarif­ver­trag Ent­las­tung« hät­ten sich Freund­schaf­ten mit ganz unter­schied­li­chen Kolleg*innen entwickelt.

Irgend­ei­ne Form von Ent­las­tung wer­den die Kli­nik­be­schäf­tig­ten wohl bekom­men. Das steht außer Fra­ge. Wie die­se Ent­las­tung kon­kret aus­se­hen wird, das wird noch har­ter Ver­hand­lun­gen bedür­fen. Ein Mit­glied der Tarif­kom­mis­si­on bezeich­ne­te die Posi­ti­on der Arbeit­ge­ber als »schi­zo­phren«. Einer­seits beton­ten die­se, wie wich­tig ihnen eine gute Situa­ti­on für Patient*innen sei, ande­rer­seits täten sie wenig, um die Situa­ti­on der Beschäf­tig­ten zu verbessern.

Eine Rol­le für die­se Zöger­lich­keit könn­te auch die öffent­li­che Mei­nung spie­len. Wur­de den Strei­ken­den am Anfang noch viel Sym­pa­thie ent­ge­gen­ge­bracht, meh­ren sich inzwi­schen die kri­ti­schen Stim­men. In einem Kom­men­tar in der »Rhei­ni­schen Post« war von Gei­sel­haft die Rede, in die Patient*innen von den Beschäf­ti­gen genom­men wür­den. In ande­ren Berich­ten ist von »Zorn und Fas­sungs­lo­sig­keit« auf der Patient*innenseite die Rede.

Rasch enden wer­den die Streiks nicht. Die Ver­hand­lun­gen sto­cken und die Mini­mal­for­de­run­gen der Beschäf­tig­ten sind weit ent­fernt vom Ange­bot der Klinikbetreiber*innen. Gewerk­schaft und Arbeit­ge­ber ver­han­deln am Mitt­woch erneut. Die Tak­tung für Gesprä­che könn­te aber höher sein, fin­det die Gewerk­schaft. Die Streiks wur­den erst­mal bis zum 2. Juni verlängert.