Marilyn Donala Marya Bell aus dem Kamerun besucht im Treptow-Museum die Dokumentation über die Deutsche Kolonial-Ausstellung im Treptower Park von 1896. Foto: nd/Ulli Winkler

Sie kom­men gera­de von der Aus­stel­lung »Zurück­ge­schaut«, bei der es um die Ers­te Deut­sche Kolo­ni­al­aus­stel­lung von 1896 in Ber­lin-Trep­tow geht. Was sind Ihre Eindrücke?

Prin­zes­sin Mari­lyn Doua­la Man­ga Bell: Ich war beein­druckt davon, wie über die Geschich­te der Bezie­hun­gen zwi­schen Deutsch­land und Afri­ka gespro­chen wur­de – auch über die Gewalt in der deut­schen Kolo­ni­al­zeit. In Kame­run haben wir weni­ge Infor­ma­tio­nen darüber.

Jean-Pierre Félix-Eyo­um: Du sprichst natür­lich posi­tiv dar­über, weil du diplo­ma­tisch sein musst. Ich fin­de es auch not­wen­dig anzu­er­ken­nen, was die Deut­schen heu­te tun, aber man darf nicht ver­ges­sen, dass sich hier noch vor eini­gen Jah­ren vie­le abso­lut wei­ger­ten, sich mit dem Kolo­nia­lis­mus auseinanderzusetzen.

Doua­la Man­ga Bell: Genau aus die­sem Grund fin­de ich die Erin­ne­rungs­ar­beit, die hier geleis­tet wird, so gut. Durch die Bemü­hun­gen zu for­schen und der Öffent­lich­keit die Ergeb­nis­se zugäng­lich zu machen und sich auch mit der Gewalt aus­ein­an­der­zu­set­zen, ent­de­cken wir, die wir außer­halb Deutsch­lands leben, die­se Geschich­te, wenn wir hier­her kom­men. Ja, es gibt noch Hin­der­nis­se, aber es pas­siert etwas. Der­zeit gibt es For­de­run­gen und Ver­hand­lun­gen, und des­halb muss man die Din­ge posi­tiv sehen und aner­ken­nen, dass bei­de Sei­ten vorankommen.

Félix-Eyo­um: Klar, da stim­me ich zu!

Aber fin­den Sie es nicht scha­de, dass man die­se Aus­stel­lun­gen und Archi­ve nur hier und nicht in Kame­run oder ande­ren Län­dern sehen kann?

Doua­la Man­ga Bell: Der­zeit – und da spre­che ich von Kame­run, nicht ganz Afri­ka – gibt es weni­ge Schrit­te, die­se Ver­gan­gen­heit zu erfor­schen. In den Geschichts­bü­chern und in den Schul­bü­chern gibt es hier und da ein paar Zei­len über die deut­sche Zeit. Ich per­sön­lich hal­te es aber für uner­läss­lich, dass wir Kame­ru­ner die deut­sche Zeit näher unter­su­chen, denn sie ist ent­schei­dend dafür zu ver­ste­hen, wer wir heu­te sind. Im deut­schen Kolo­nia­lis­mus ent­stand unse­re heu­ti­ge Staats­form und wir gerie­ten in das euro­päi­sche Wirt­schafts­sys­tem. Und es waren die Deut­schen, die die Gren­zen Kame­runs geschaf­fen haben.

Gibt es in Dua­la Erin­ne­rungs­ar­beit, die sich mit die­ser Zeit beschäftigt?

Doua­la Man­ga Bell: Es gibt Men­schen, die sich für Ver­mitt­lung und Doku­men­ta­ti­on enga­gie­ren. Zu erwäh­nen sind da der Ver­ein Afric Ave­nir von Prinz Kum’a Ndum­be III und mei­ne Initia­ti­ve, Doual’art. Die Doku­men­ta­ti­on hier in Deutsch­land ist wich­tig für uns, auch weil das Wis­sen über den Ein­fluss Deutsch­lands, vor allem auf die poli­ti­sche Kul­tur Kame­runs, ver­lo­ren geht.

Was mei­nen Sie damit genau?

Doua­la Man­ga Bell: Was die ers­ten Kolo­nis­ten, die Deut­schen, uns auf­zwan­gen, war, dass wir uns als min­der­wer­ti­ge und »unrei­fe« Men­schen sahen. Wir haben eine Regie­rung, die immer noch das Glei­che tut. Die poli­ti­sche Kul­tur ist immer von der Gewalt geprägt, die Macht­ha­ber einem Volk auf­er­le­gen, das prak­tisch kei­ne Rech­te hat. Die Deut­schen haben uns ein zen­tra­les Dra­ma ver­erbt, näm­lich die Pri­va­ti­sie­rung des Bodens. Wir hat­ten eine gemein­schaft­li­che Ver­wal­tung des Lan­des, die wir ver­lo­ren haben. Heu­te brin­gen sich die vie­len Gemein­schaf­ten des viel­fäl­ti­gen Kame­runs gegen­sei­tig um wegen des Zugangs zu die­sem Pri­vat­ei­gen­tum. Damals hat man uns glau­ben las­sen, dass das Leben nur im Aus­land bes­ser sein kann. Man­che glaub­ten – und glau­ben es noch heu­te – dass man den Oze­an über­que­ren muss, um die­se bes­se­re Welt zu errei­chen. All die Fra­gen von Migra­ti­on, über die wir heu­te spre­chen, sind in die­ser Zeit entstanden.

Wenn es die­se kolo­nia­len Kon­ti­nui­tä­ten gibt, wel­che Chan­cen bie­tet Erin­ne­rungs­ar­beit in Kamerun?

Doua­la Man­ga Bell: Ich wür­de mir wün­schen, dass wir in Kame­run eine gemein­sa­me Spra­che fin­den, dass wir ver­ste­hen, unser Aus­gangs­punkt als Gemein­schaft ist die deut­sche Kolo­ni­al­zeit. Es ist die Ära, in der wir auf den fal­schen Pfad gelang­ten, zum einen wegen der Gewalt der Kolo­nia­lis­ten, zum ande­ren weil wir das neue Leben akzep­tier­ten und auf­ga­ben, wer wir waren. Wir kön­nen die vor­ko­lo­nia­le Zeit nicht zurück­brin­gen. Des­halb inter­es­siert mich mehr die Fra­ge, was es heu­te bedeu­tet, kame­ru­nisch zu sein. In mei­ner Erin­ne­rungs­ar­beit ste­hen vor allem die jun­gen Genera­tio­nen im Vor­der­grund. In Dua­la gibt es vie­le alte Kolo­ni­al­ge­bäu­de. Wir zei­gen ihnen die Spu­ren der Kämp­fe und des Wider­stands, von denen die­se Kolo­ni­al­ge­bäu­de zeu­gen. Ich fin­de es immer wie­der beein­dru­ckend zu sehen, wie sich die Per­spek­ti­ve der jun­gen Men­schen ver­än­dert. Sie sind sich auf ein­mal bewusst, dass sie Teil der Geschich­te sind. Sie gehen auf­recht aus unse­ren Aus­stel­lun­gen her­aus, mit grö­ße­rer Neu­gier auf die Welt. Das macht mich sehr stolz.

Der Name Rudolf Dua­la Man­ga Bell wird in Deutsch­land lang­sam bekann­ter. Sehen Sie sich auf dem glei­chen Pfad wie er?

Doua­la Man­ga Bell: Das sehe ich schon: Immer mehr Kame­ru­ner erken­nen sich in die­ser Geschich­te wie­der. Sie kann­ten Rudolf Dua­la Man­ga Bell bis­her als Hel­den, aber jetzt

sehen sie sich selbst in die­ser Geschich­te. Dua­la Man­ga hat es geschafft, ein Gemein­schafts­ge­fühl von der Küs­te bis ins Lan­des­in­ne­re zu schaf­fen, und das in einer Zeit, in der es nur weni­ge Stra­ßen und kei­ne Flug­zeu­ge gab. Heu­te geht es dem Land nicht gut, und es ist wich­tig, dass die Men­schen den Schmerz und die Gewalt in Wor­te fas­sen kön­nen, indem sie sei­ne Arbeit fortführen.

Was kön­nen die jun­gen Men­schen über das Leben von Rudolf Dua­la Man­ga Bell lernen?

Doua­la Man­ga Bell: Dass er aus einer Fami­lie von Visio­nä­ren stammt. Dua­la Man­ga Bells Groß­va­ter, der König Ndum­bé Lobé, wuss­te, dass es unver­meid­lich war, dass eine frem­de Macht sich dort nie­der­las­sen wür­de. So schreck­lich es auch ist, die Sou­ve­rä­ni­tät auf­zu­ge­ben – er han­del­te die Bedin­gun­gen dafür aus. Er schick­te sei­nen Enkel Dua­la Man­ga nach Deutsch­land, damit er die­se Welt ver­steht, immer mit dem Ziel, sich nicht von ande­ren beherr­schen zu las­sen. Wir muss­ten die Kul­tur und die Art und Wei­se, wie die Deut­schen wirt­schaf­ten, beherr­schen ler­nen. Aber die Macht­ver­hält­nis­se waren so gela­gert, dass das schei­ter­te. In der Arbeit, die ich mache, zei­ge ich den jun­gen Men­schen aber nicht nur die Fak­ten der Geschich­te, son­dern auch die loka­len Stra­te­gien und Wider­stän­de. Das führt dazu, dass die Kin­der nach den Gesprä­chen wis­sen, dass es die­se Klug­heit gab und dass es das Macht­be­stre­ben des Kolo­nia­lis­mus war, das die­se Klug­heit zerstörte.

Sie ste­hen an der Spit­ze einer Peti­ti­on, um Rudolf Dua­la Man­ga Bell in Deutsch­land zu reha­bi­li­tie­ren. Wie wich­tig ist Ihnen die­se Initiative?

Doua­la Man­ga Bell: Sehr wich­tig, weil wir jetzt den Rhyth­mus und den Gesprächs­part­ner wech­seln. Unter­hiel­ten wir uns vor­her mit der Gesell­schaft, wen­den wir uns nun der Poli­tik zu, von der wir erwar­ten, dass sie eine Ent­schei­dung trifft und sich der Ver­ant­wor­tung für die Taten ihres Vor­gän­gers annimmt.

Félix-Eyo­um: Wir, die Initia­to­ren, dach­ten, dass die Peti­ti­on mehr Bedeu­tung erlan­gen wür­de, wenn die Prin­zes­sin sie über­ge­ben würde.

Sind Sie im Kon­takt mit der Bun­des-

regie­rung?

Doua­la Man­ga Bell: Wie es der Zufall so will, hat­te ich vom Goe­the-Insti­tut eine Aus­zeich­nung bekom­men. Und über Umwe­ge kam es dazu, dass das Insti­tut die Regie­rung kon­tak­tier­te. Wich­tig zu beto­nen ist, dass es bei der Peti­ti­on nicht um Repa­ra­tio­nen geht. Eini­ge bezie­hen sich ja posi­tiv dar­auf, dass es eine Wie­der­gut­ma­chung geben muss, und ande­re den­ken, »da kann man Geld ver­die­nen«. Wir bewe­gen uns nicht auf die­ser Ebe­ne. Wir wol­len den Men­schen, die einen gerech­ten Kampf geführt haben, ihre Wür­de zurück­ge­ben. Und noch etwas: Wenn wir heu­te über Rudolf Dua­la Man­ga Bell reden, dann sind es die Ver­diens­te von Jean-Pierre Félix-Eyo­um, weil er schon lan­ge dazu arbei­tet.

Félix-Eyo­um: Aber nein!

Doua­la Man­ga Bell: Doch! Du hast mir vor­hin ein Kom­pli­ment gemacht, dann kann ich dir eins zurück geben (lacht). Wie lan­ge arbei­test du schon dar­an?

Félix-Eyo­um: Seit unge­fähr 1990.

Doua­la Man­ga Bell: Seit über 30 Jah­ren! Vie­les von dem, was wir heu­te wis­sen, stammt von all der Arbeit, die er gemacht hat.

Was ist das ers­te, was Sie tun, wenn Sie wie­der zu Hau­se sind?

Doua­la Man­ga Bell: Ich berei­te die Gedenk­fei­er für Dua­la Man­ga Bell am 8. August vor. In dem Zusam­men­hang wur­de ich gebe­ten, eine Exper­ten­grup­pe zusam­men­zu­stel­len, damit wir in den Dis­kus­sio­nen um die Reha­bi­li­ta­ti­on vorankommen.