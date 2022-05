Foto: Katja Strempel

Was ärgert euch an lin­ken Debat­ten über den Ukraine-Krieg?

Georg Ram­sper­ger: Der vor­geb­lich gro­ße geo­po­li­ti­sche Blick auf die Ukrai­ne. Die Fokus­sie­rung auf die Rol­le des Wes­tens und der Nato über­geht das Schick­sal der von dem Krieg unmit­tel­bar Betrof­fe­nen. Sie sind nicht mehr als Kol­la­te­ral­schä­den im gro­ßen Spiel der Welt­mäch­te. Das Inter­es­se der Men­schen, in Frie­den zu leben, ist nicht zwin­gend iden­tisch mit einer geo­po­li­ti­schen Ana­ly­se des Kon­flikts. Und nur, weil dies­mal die Inter­es­sen des Wes­tens und der ukrai­ni­schen Bevöl­ke­rung zufäl­lig zusam­men­fal­len, muss nicht alles durch die­se Bril­le gese­hen wer­den. Ich tei­le die Mei­nung, dass die Nato welt­po­li­tisch bis­her kei­ne gute Rol­le gespielt hat. Ich gehe auch nicht davon aus, dass sie es zukünf­tig tut. Aber im Moment sind die Nato-Staa­ten die ein­zi­gen, die den Wil­len und die Mit­tel haben die Ukrai­ne so zu unter­stüt­zen, dass sie als Gan­zes nicht zu einem Schlacht­feld wird.

Chris­tof Meue­ler: Der Witz an der Geo­po­li­tik ist, dass sie in der Regel von Kleinst­grup­pen ana­ly­siert wird. Je klei­ner sie sind, des­to bedeut­sa­mer tre­ten sie auf. Die kön­nen dann sagen, was im Hima­la­ya schief läuft oder in Israel/Palästina. Das hat etwas thea­tra­li­sches. Ich will mir kei­ne Gedan­ken machen über die geo­po­li­ti­schen Inter­es­sen Russ­lands oder der Nato. Ich fin­de die Erwar­tung falsch, wir alle müss­ten uns für die Ukrai­ne als die Guten entscheiden,wenn das bun­des­deut­sche Publi­kum per­ma­nent mit mora­li­schen Anspra­chen bebal­lert wird. 80 Pro­zent der Medi­en­be­rich­te sagen, der rus­si­sche Ukrai­ne-Krieg ist schlecht, da müss­ten wir drin­gend hel­fen. Und wir könn­ten umso bes­ser hel­fen, je macht­vol­ler der Wes­ten auf­tritt. Und das Macht­volls­te, das er hat, sind Waf­fen und die sind unter der Ver­fü­gung der Nato. Das sei eine super Orga­ni­sa­ti­on, die könn­te wirk­lich Frie­den machen, viel­leicht durch einen Atom­krieg. Sol­che Erzäh­lun­gen haben mich an der Geo­po­li­tik schon immer gestört. Einer­seits. Ande­rer­seits sehe ich auch die Leu­te in der Ukrai­ne. Lin­ke Grup­pen von Anar­chis­ten über Kom­mu­nis­ten bis zu Links­so­zia­lis­ten sehen sich im Über­le­bens­kampf, so ist zu lesen. Es gibt anar­chis­ti­sche Batail­lo­ne, die in der der Armee gegen die Rus­sen kämp­fen. Die ver­ste­hen nicht, wenn man sagt: Wider­stand ja, aber nur ohne unse­re Waf­fen. Das fin­de ich nach­voll­zieh­bar. Aber es gibt trotz­dem ein Pro­blem, wenn wir immer mit der Sicht­wei­se der ukrai­ni­schen Bevöl­ke­rung argu­men­tie­ren. Wie es hier­zu­lan­de super Geo­po­li­tik­ver­ste­her gibt, gibt es auch super Bevöl­ke­rungs­ver­ste­her, die sagen, guckt euch das Elend an, wir müs­sen unbe­dingt was machen. Und die­ses »unbe­dingt was machen« läuft reich­lich ideen­los immer auf mili­tä­ri­sche Optio­nen raus. Und je mehr mili­tä­ri­sche Optio­nen man wählt, des­to mehr Opfer gibt es auch.

Jana Frie­ling­haus: Wir ver­su­chen, die Per­spek­ti­ve der Betrof­fe­nen abzu­bil­den, so gut wir kön­nen. Wir hat­ten ver­schie­dens­te Stim­men aus der Ukrai­ne im Blatt, die von Deutsch­land for­dern, mehr Waf­fen zu lie­fern. Gleich­zei­tig sehe ich es als unse­re Auf­ga­be an, die ver­schie­de­nen Inter­es­sen in dem Kon­flikt und wie der zustan­de gekom­men ist, zu ana­ly­sie­ren, und dazu gehö­ren not­wen­di­ger­wei­se die der EU und der Nato. Die Rol­le Deutsch­lands ist durch die Fokus­sie­rung aufs Mili­tä­ri­sche kei­ne neu­tra­le. Als Lin­ke steckt man in einem Dilem­ma: Wenn man für Waf­fen­lie­fe­run­gen ist, ent­steht auf ein­mal so ein Wir mit der Nato und mit der Bun­des­wehr und mit der Bun­des­re­gie­rung. Nach mei­nem Ver­ständ­nis kann es für uns aber kei­ne Opti­on sein, sich in den Nato-Block hineinzubegeben.

Georg Ram­sper­ger: Ich bin grad über die Neu­tra­li­tät gestol­pert, die du erwähnt hast. Wir sind uns ja einig, dass es sich um einen Angriffs­krieg han­delt. Aber dann sind wir auch gefor­dert, uns zu posi­tio­nie­ren. Äqui­di­stanz zu allen Akteu­ren geht nicht. Der Ukrai­ne Waf­fen­lie­fe­run­gen zu ver­wei­gern, hät­te die mili­tä­ri­sche Nie­der­la­ge bedeu­tet und wür­de die Bevöl­ke­rung der rus­si­schen Will­kür aus­set­zen. Wenn die­se Waf­fen­lie­fe­run­gen dafür sor­gen kön­nen, dass die Front ein­ge­fro­ren wird, was ja pas­siert ist, dann ist das ein Fort­schritt zu dem, was in Butscha pas­siert ist.

Chris­tof Meue­ler: Selbst­ver­ständ­lich soll sich die Ukrai­ne mit Waf­fen ver­tei­di­gen und nicht mit Händ­chen­hal­ten. Aber so wie Jana kann ich die­ses »Wir« nicht sehen. Das Par­tei­neh­men-müs­sen für die Ukrai­ne, für den Wes­ten, für die Nato, alles in einem, weil in der Ukrai­ne angeb­lich die demo­kra­ti­schen Wer­te ver­tei­digt werden.

Jana Frie­ling­haus: Ich weh­re mich gegen eine Posi­ti­on, die die Nicht­be­tei­li­gung an der mili­tä­ri­schen Opti­on oder die Ableh­nung von Waf­fen­lie­fe­run­gen in eine mora­lisch ver­kom­me­ne Ecke stellt. Als Leu­te, die ego­is­tisch nur ver­hin­dern wol­len, dass ihnen eine Atom­bom­be auf den Kopf fällt. Da soll­ten wir gegen­hal­ten, weil die Gefahr einer Aus­wei­tung des Krie­ges auf Euro­pa und die­se ato­ma­re Bedro­hung real besteht. Wir müss­ten viel­mehr offen­bar auch mehr erklä­ren, was die Fol­gen des Ein­sat­zes von Atom­waf­fen sind, dass die eben nicht lokal begrenzt sind, auch die der gern ver­nied­li­chend als »tak­ti­sche« bezeich­ne­ten.

Wir müs­sen viel­mehr sagen, das ist nicht unser Krieg. Und das bedeu­tet, den Betrof­fe­nen so gut wie mög­lich huma­ni­tär zu hel­fen oder auch zivi­len Wider­stand von Arbei­tern und Deser­teu­re zu unter­stüt­zen. Es gibt vie­le Mög­lich­kei­ten, prak­tisch tätig zu wer­den. Und das tun ja vie­le Men­schen auch, etwa, wenn sie nach Polen fah­ren, um Men­schen hier­her zu holen.

Soli­da­risch mit den Men­schen, im Krieg trotz­dem neu­tral – geht das?

Jana Frie­ling­haus: Ich ver­ur­tei­le die­sen Angriffs­krieg. Die Rede Russ­lands vom prä­ven­ti­ven Ver­tei­di­gungs­krieg ist genau­so eine Kriegs­lü­ge wie sei­ner­zeit der angeb­li­che Prä­ven­tiv­schlag der USA gegen den Irak. Den­noch habe ich ein Pro­blem, mich auf die Sei­te der ukrai­ni­schen Regie­rung zu schla­gen. Wenn in den hie­si­gen Medi­en Auf­ru­fe zu Ver­hand­lun­gen mas­siv dis­kre­di­tiert sind, müs­sen wir klar machen, dass sie wich­tig blei­ben, obwohl die rus­si­sche Sei­te momen­tan nicht den Ein­druck erweckt, noch an einer Ver­hand­lungs­lö­sung inter­es­siert zu sein.

Georg Ram­sper­ger: Eine Bei­le­gung des Kon­flikts kann nur unter Betei­li­gung der bei­den Kon­flikt­par­tei­en pas­sie­ren. Das ist völ­lig unstrit­tig. Die Ukrai­ne hat aber allein nicht die Mit­tel, sich gegen die rus­si­sche Über­macht zu ver­tei­di­gen. Und dann ist es kein gleich­be­rech­tig­tes Ver­han­deln, son­dern Erpressung.

Jana Frie­ling­haus: Deutsch­land hät­te mit sei­ner Ver­gan­gen­heit eine ande­re Rol­le ein­neh­men kön­nen und müs­sen. Es hät­te auch im Vor­feld als Mitt­ler auf­tre­ten müs­sen. Deut­sche Angriffs­waf­fen, wie sie jetzt gelie­fert wer­den, haben dort nichts zu suchen.

Kei­ne Waf­fen in Kriegs­ge­bie­te ist eine klas­si­sche lin­ke For­de­rung. Was folgt dar­aus, wenn wir die­se Posi­ti­on jetzt auf­ge­ben? Mit Blick auf ande­re Kon­flik­te in der Welt oder auf Rüstungsausgaben.

Georg Ram­sper­ger: Mit die­ser Posi­ti­on haben wir uns schon frü­her selbst in die Tasche gelo­gen. Der Tabu­bruch ist schon vor der Ukrai­ne pas­siert. Auch die kur­di­schen Peschmer­ga mit Pan­zer­ab­wehr­waf­fen im Kampf gegen den IS zu unter­stüt­zen, war rich­tig. Und eine Miliz ist eine zwie­lich­ti­ge­re Struk­tur als ein Staat, so defi­zi­tär die Demo­kra­tie in der Ukrai­ne auch sein mag. Wahr­schein­lich lässt es sich nicht ver­mei­den, auch Waf­fen zu lie­fern, wenn man Ver­ant­wor­tung für die Din­ge hat, die auf der Welt pas­sie­ren. Es besteht die Ver­pflich­tung dazu, die­sen Krieg ein­zu­däm­men. Und ich habe noch kein schlüs­si­ges Argu­ment gehört, wie das mög­lich ist ohne Waffen.

Wel­che Bedeu­tung hat die Vor­ge­schich­te des rus­si­schen Angriffs für eure Sicht auf den Krieg?

Chris­tof Meue­ler: Mei­ner Mei­nung nach befin­det sich das Regime in Russ­land am Ran­de des Faschis­mus. Aber ande­rer­seits ist es auch so, dass der Wes­ten die­sen Kon­flikt mit­for­ciert hat, indem er in der Ver­gan­gen­heit jede Art von Ver­hand­lun­gen und Kom­pro­mis­sen mit Russ­land abge­lehnt hat und statt­des­sen immer wei­ter nach Osten vor­ge­drun­gen ist. Putin ist in die Enge gedrängt wor­den und hat mit dem Angriff etwas gemacht, was total nach hin­ten los­ge­gan­gen ist. Er hat sich welt­weit noch stär­ker isoliert.

Georg Ram­sper­ger: Ich glau­be, man muss die Ursa­chen in Russ­land und in der Ukrai­ne suchen. Die­se geo­po­li­ti­sche Dimen­si­on hat der Kon­flikt erst spä­ter erlangt. Auch weil die ukrai­ni­sche Regie­rung es sehr gut hin­be­kom­men hat, die Inter­es­sen der Nato und die der Ukrai­ne in Ein­klang zu brin­gen und sich so Ver­bün­de­te gesi­chert hat.

Chris­tof Meue­ler: Sie macht eine sehr gute PR-Poli­tik. Das kann man von Russ­land nicht behaupten.

Georg Ram­sper­ger: Genau. Aber das führt ja nicht dazu, dass sich mei­ne Posi­ti­on ändern muss. Es geht jetzt nicht mehr dar­um, eine Aus­ein­an­der­set­zung zu ver­hin­dern. Sie ist jetzt da.

Jana Frie­ling­haus: Ich sehe, anders als Georg, die­sen Krieg nicht als Zwei-Län­der-Kon­flikt, son­dern er hat eine lan­ge Geschich­te. Die Ukrai­ne hät­te eine Brü­cke zwi­schen Ost und West sein kön­nen, ist aber auch vom Wes­ten eher in Rich­tung Brü­cken­kopf getrie­ben wor­den. Wir müs­sen dif­fe­ren­zier­ter hin­schau­en, um auch das post­so­wje­ti­sche Trau­ma zu ver­ste­hen, das durch die Schock­stra­te­gie und die Unfä­hig­keit des Wes­tens aus­ge­löst wur­de, mit dem Sie­gen nach dem Ende des Staats­so­zia­lis­mus auch mal auf­zu­hö­ren. Heu­te wird uns dau­ernd erzählt, die Bevöl­ke­rung der ost­eu­ro­päi­schen Län­der habe ihre Regie­run­gen gedrängt, der Nato bei­zu­tre­ten, aus Angst vor den Rus­sen. Dabei wur­de die Nato-Ost­erwei­te­rung vom Wes­ten for­ciert, allen Ver­spre­chun­gen zum Trotz. Die vie­len öffent­lich getä­tig­ten Aus­sa­gen von US-Prä­si­den­ten und -Außen­mi­nis­tern seit Beginn der 1990er sind bis heu­te nach­les­bar und -hör­bar. Der Rück­blick auf die­se Vor­ge­schich­te des heu­ti­gen Krie­ges gehört zu des­sen Ana­ly­se dazu, ohne dass man damit die­sen Angriff rechtfertigt.

Debat­ten haben sich bei uns an ein­zel­nen For­mu­lie­run­gen ent­zün­det, etwa wenn in einem Arti­kel von »Eska­la­ti­on auf allen Sei­ten« die Rede war. Damit wür­de die allei­ni­ge Ver­ant­wor­tung Putins für den Krieg rela­ti­viert, hieß es. Was ist falsch an der Annah­me, dass auch die Ange­grif­fe­nen oder deren Unter­stüt­zer an einem bestimm­ten Punkt zur Eska­la­ti­on bei­tra­gen können?

Georg Ram­sper­ger: Ich bezweif­le schon, dass die Nato tat­säch­lich eine Kriegs­par­tei ist. Russ­land hat die Ukrai­ne ange­grif­fen mit dem Ziel ihre Staat­lich­keit zu ver­nich­ten. Weder die prak­ti­sche Unter­stüt­zung mit Kriegs­ma­te­ri­al der Ukrai­ne, noch ver­ba­le Kraft­meie­rei sind damit zu ver­glei­chen. Dadurch fin­de ich die Grund­an­nah­me falsch, dass die Nato den Krieg in der Ukrai­ne oder mit Russ­land eska­liert. Grund­sätz­lich ist das natür­lich denk­bar. Sobald rus­si­sches Ter­ri­to­ri­um über­schrit­ten wird und der Zustand der Selbst­ver­tei­di­gung been­det ist, wäre es ein ande­rer Krieg. Aber das steht ja nicht zur Debat­te. Nie­mand möch­te zum Bei­spiel bal­lis­ti­sche Rake­ten an die Ukrai­ne liefern.

Chris­tof Meue­ler: Aber war­um hast du nur so viel Ver­trau­en in die Nato? Die Geschich­te lehrt ja genau das Gegen­teil. Alle inter­ven­tio­nis­ti­schen Ver­su­che des Wes­tens in den letz­ten 30 Jah­ren – Afgha­ni­stan, Irak, Liby­en – haben nie zu Frie­den und Sta­bi­li­tät geführt.

Georg Ram­sper­ger: Ich habe kein Ver­trau­en in die Nato. Aber weder die OSZE noch die Uno wer­den auf­grund ihrer Struk­tur tätig wer­den kön­nen. Die Nato ist das klei­ne­re Übel. Die Gegen­fra­ge wäre, war­um hast du so viel Ver­trau­en in Putin, dass der irgend­wann auf­hört, ohne mili­tä­risch gestoppt zu werden?

Chris­tof Meue­ler: Ich habe in den kein Ver­trau­en, gar nicht. Aber was ist mit Chi­na? Die sind Ver­bün­de­te Russ­lands. War­um bewegt man eigent­lich Chi­na nicht mehr dazu, sich diplo­ma­tisch zu enga­gie­ren? Das wäre mal was Neues.

Die Suche nach nicht-mili­tä­ri­schen Lösun­gen – war das nicht mal Kern­pro­gramm von Lin­ken, anstatt die Kriegs­lo­gik zu über­neh­men und nur noch aufs Mili­tär zu setzen?

Georg Ram­sper­ger: Mich trig­gert das ein biss­chen, weil da mit­schwingt, ich ver­tre­te eine Kriegs­po­si­ti­on. Dem ist nicht so, son­dern auch ich möch­te, dass die­ser Kon­flikt fried­lich bei­gelegt wird.

Jana Frie­ling­haus: Wir hören von Exil-Ukrai­nern oder auch von Stim­men vor Ort, dass alle in der Ukrai­ne bis zum letz­ten Bluts­trop­fen kämp­fen wol­len. Ob das stimmt, lässt sich von hier aus kaum fest­stel­len. Ich fürch­te, immer mehr Waf­fen­lie­fe­run­gen lau­fen auf das Ergeb­nis hin­aus: Ope­ra­ti­on gelun­gen, Pati­ent tot. Man mag Men­schen, die die Lie­fe­rung von Waf­fen ableh­nen, vor­hal­ten, ihnen sei­en die Men­schen in der Ukrai­ne egal. Ich fin­de, das kann man aber genau­so denen vor­wer­fen, die mili­tä­ri­sche Ver­tei­di­gung bis zum letz­ten Bluts­trop­fen fordern.

Chris­tof Meue­ler: Der ukrai­ni­sche Wider­stand hat bewirkt, dass Russ­land die­sen Krieg nicht so dyna­misch füh­ren kann, wie es möch­te. Viel­leicht kann die Ukrai­ne den Krieg tat­säch­lich stop­pen und Russ­land zu Ver­hand­lun­gen zwin­gen. Aber ich sehe die Gefahr, dass es dann wei­ter­geht. Wenn man Russ­land schon mal in die Defen­si­ve gebracht hat, könn­te man viel­leicht auch noch die Krim zurück­er­obern und dann Russ­land als Gan­zes erle­di­gen. In die­se Rich­tung lese ich Äuße­run­gen von Ursu­la von der Ley­en und von Lloyd Aus­tin. Das klingt bedrohlich.

Georg Ram­sper­ger: Dass die Atom­macht Russ­land als Staat in Gefahr sein soll, ist albern. Russ­land wird aus die­sem Krieg in sei­nen aner­kann­ten Gren­zen genau­so raus­ge­hen, wie es rein­ge­gan­gen ist. Aber klar, Krieg ist immer die Stun­de der Scharf­ma­cher. Dem muss man als Lin­ke wider­spre­chen. Aber man kann das nur authen­tisch, wenn man neben Soli­da­ri­tät auch kon­struk­ti­ve Lösun­gen anzu­bie­ten hat. Und in der jet­zi­gen Situa­ti­on wüss­te ich nicht, was eine exklu­si­ve lin­ke For­de­rung sein soll­te. Der Kriegs­zu­stand ist nicht der Punkt, an dem es eine gesell­schaft­li­che Ver­än­de­rung zum Posi­ti­ven geben wird. Die­se Auf­ga­be kommt danach.

Kom­men wir zu der Fra­ge, was wir als Jour­na­lis­ten und Jour­na­lis­tin­nen tun kön­nen. Und wie wir mit kon­trä­ren Posi­tio­nen umgehen.

Chris­tof Meue­ler: Am bes­ten wäre es natür­lich, wir könn­ten vor Ort sein. Ich sehe es als unse­re Auf­ga­be, die Erzäh­lun­gen zu hin­ter­fra­gen und auch auf Wider­sprü­che zu unter­su­chen. Ich fin­de nicht, dass wir uns auf eine Sei­te schla­gen müs­sen oder erst etwas sagen dür­fen, wenn wir einen mora­li­schen Test absol­viert haben. Es wird hier­zu­lan­de ein star­ker mora­li­scher Ent­schei­dungs­druck auf­ge­baut, von den Grü­nen bis zur CDU, von der »Taz« bis zu »Bild«. Ich bin aber gegen Uni­for­men und ich möch­te nicht salu­tie­ren, bevor ich etwas sagen darf.

Georg Ram­sper­ger: Wie gesagt, solan­ge eine Lin­ke nicht zumin­dest eine Idee benen­nen kann, wie die­ser Krieg kon­kret been­det wer­den kann, macht sie nichts ande­res als Kunst. Wer Kunst macht, kann an der Sei­te ste­hen und kom­men­tie­ren, was pas­siert. Man kann sich aber nicht aus dem Spiel neh­men und sagen, ist uns zu schwer.

Jana Frie­ling­haus: Aber es gibt doch sehr vie­le alter­na­ti­ve Lösungs­vor­schlä­ge, denen wir auch in der Zei­tung Raum geben. Die Fra­ge ist, ob wir nur eine bestimm­te Posi­ti­on im Blatt zulas­sen wol­len oder ob wir wei­ter Debat­ten för­dern. Ich fin­de es auch nicht uneh­ren­haft, eine gewis­se Rat­lo­sig­keit einzuräumen.

Georg Ram­sper­ger: Wir soll­ten nicht nur die Mei­nung ver­tre­ten, die ich jetzt indi­vi­du­ell für rich­tig hal­te. Aber wir dür­fen ande­re Mei­nun­gen auch nicht nie­der­schrei­ben. Vor allem bei den Kom­men­ta­ren ver­mis­se ich die Meinungsvielfalt.

Jana Frie­ling­haus: Es soll­te öfter mal einen Kom­men­tar geben, der das Agie­ren der Nato für not­wen­dig erklärt oder als gerin­ge­res Übel ansieht, wie du es for­mu­liert hast?

Und steht das nicht schon in allen ande­ren Zeitungen?

Georg Ram­sper­ger: Mag sein. Es kann aber auch nicht der Anspruch sein, bestimm­te Mei­nun­gen nur des­halb zu ver­tre­ten, weil sie nir­gend­wo anders stehen.

Jana Frie­ling­haus: Tun wir ja auch gar nicht.

Georg Ram­sper­ger: Manch­mal kommt es vor, dass bei uns gegen­sätz­li­che Kom­men­tie­run­gen erschei­nen. Da wider­spricht dann die Kolum­ne dem Kom­men­tar auf der Sei­te 1. Ist viel­leicht nicht ide­al, aber wenn es anders nicht mög­lich ist, Plu­ra­li­tät dar­zu­stel­len, dann ist für mich auch der Wider­spruch okay.

Chris­tof Meue­ler: Lang­sam wird der Krieg in der Ukrai­ne aus den Nach­rich­ten wie­der etwas ver­drängt. Anfäng­lich war die gan­ze öffent­li­che Mei­nung wie auf Knopf­druck in so eine »Ukrai­ner, haut die Rus­sen tot-Stim­mung« hin­ein­ge­ra­ten, befeu­ert von den – ver­ständ­li­cher­wei­se – ver­zwei­fel­ten Rufen ukrai­ni­scher Vertreter*innen in Deutsch­land. Die­ser Druck ist ein biss­chen zurück­ge­gan­gen. Viel­leicht ist jetzt Zeit, noch mal grund­sätz­lich über die ver­schie­de­nen Fra­gen nachzudenken.

Jana Frie­ling­haus: Ich fän­de zum Bei­spiel auch die Aus­ein­an­der­set­zung mit frü­he­ren Kon­flik­ten Russ­lands mit Geor­gi­en und Tsche­tsche­ni­en wich­tig zum Ver­ständ­nis der aktu­el­len Lage. Man muss sich auch anschau­en, welch extre­me sozia­le Ver­wer­fun­gen in den 1990ern im post­so­wje­ti­schen Russ­land ent­stan­den sind. Die Umwäl­zun­gen damals haben zu gesell­schaft­li­chen Zer­stö­run­gen geführt, die wir uns hier – selbst mit der Wen­de-Erfah­rung im Osten – gar nicht vor­stel­len kön­nen. Das hilft zu ver­ste­hen, war­um es in Russ­land eine ziem­lich gro­ße Unter­stüt­zung für eine Per­son wie Putin gibt. Aber wer über die Vor­ge­schich­te redet, gilt schnell als Putin-Versteher.

Georg Ram­sper­ger: Du kri­ti­sierst den Vor­wurf Putin-Ver­ste­her. Der Gegen­spie­ler ist ja der Kriegs­trei­ber. Ich fin­de, alle Sei­ten könn­ten ver­bal abrüs­ten, also Leu­te, die für Waf­fen­lie­fe­run­gen sind, nicht der Kriegs­trei­be­rei bezich­ti­gen, wohin­ge­gen der Anspruch, die Gene­se des Kon­flikts zu erklä­ren, nicht gleich als Par­tei­nah­me für Putin abge­tan wer­den muss. Es täte der Debat­te wirk­lich gut, wenn wir uns von die­sen Kampf­be­grif­fen lösen würden.