Beide Oldenburger Tore zum 2:0 gegen den BFC Dynamo erzielte Robert Zietarski (o.) per Kopf nach Standardsituationen. Foto: imago/Nordphoto

Mit Nie­der­la­gen kann Chris­ti­an Ben­ben­nek umge­hen. Sie gehö­ren zum Sport dazu. Dem Trai­ner des BFC Dyna­mo kommt es auf die Ein­stel­lung an. »Wich­tig ist, dass jeder sein Bes­tes gibt«, hat­te der 49-Jäh­ri­ge »nd« vor dem Hin­spiel der Rele­ga­ti­on gegen den VfB Olden­burg gesagt. Mit die­ser Marsch­rou­te hat­ten sei­ne Fuß­bal­ler Platz eins in der Regio­nal­li­ga Nord­ost erspielt. Die ers­te Par­tie um den Auf­stieg in die 3. Liga haben sie am Sonn­abend bei ihrem Heim­spiel in Hohen­schön­hau­sen gegen den Meis­ter der Regio­nal­li­ga Nord mit 0:2 (0:1) verloren.

Mit die­ser Nie­der­la­ge dürf­te Ben­ben­nek Pro­ble­me haben. Nach dem Abpfiff sag­te er: »Ich fand uns von Beginn an zu ver­krampft. Wir waren nicht die Mann­schaft, die wir über die 38 Spie­le zuvor waren.« Die­sen Druck woll­te er eigent­lich aus den Köp­fen raus­be­kom­men. Des­halb ließ er sei­ne Mann­schaft nach dem letz­ten Liga­spiel vor zwei Wochen ein, zwei Tage fei­ern – die Meis­ter­schaft. Das habe sie sich ver­dient, begrün­de­te Benbennek.

Vor gro­ßer Kulis­se im mit 5000 Zuschau­ern aus­ver­kauf­ten Sport­fo­rum leg­te Dyna­mo in der ers­ten Halb­zeit einen schwa­chen Auf­tritt hin. Nach vorn ging gar nichts. Und mit den schnel­len Offen­siv­spie­lern aus Olden­burg hat­te die Abwehr gro­ße Pro­ble­me. »Wir haben gar nicht rich­tig gespielt«, kri­ti­sier­te Ben­ben­nek. Sei­ne Pau­sen­an­spra­che und zwei Wech­sel beleb­ten das Spiel des BFC. Dyna­mo mach­te jetzt mehr Druck und gestat­te­te dem Geg­ner kaum noch Chan­cen. Ganz gro­ße Tor­ge­fahr ent­wi­ckel­ten die Ber­li­ner selbst aber auch nur ein­mal. In der 67. Minu­te gelang­te end­lich mal ein Ball zu Chris­ti­an Beck. Doch der 34-Jäh­ri­ge, mit 23 Tref­fern Tor­schüt­zen­kö­nig der Regio­nal­li­ga Nord­ost, köpf­te das Spiel­ge­rät frei­ste­hend aus fünf Metern dane­ben. Die bes­te Mög­lich­keit des BFC war ver­ge­ben – auch weil die vie­len ande­ren Flan­ken­bäl­le in den Olden­bur­ger Straf­raum zu unge­nau waren und den gut bewach­ten Beck nie fanden.

Die eige­ne, limi­tier­te Spiel­wei­se in der Offen­si­ve ärgert Ben­ben­nek sicher­lich eben­so wie die bei­den Gegen­to­re in der 27. und 78. Minu­te. Zwei­mal hat­te Dyna­mos Trai­ner den VfB Olden­burg zuvor live beob­ach­tet, dazu noch acht Spie­le per Video ana­ly­siert. Sein Fazit: »Schnel­les Angriffs­spiel, gute Stan­dards.« Bei­des traf zu. Bei­de Tore erziel­te Robert Zie­tar­ski, per Kopf, nach einer Standardsituation.

Der Olden­bur­ger Anhang fei­er­te sein Team, die Tore und schließ­lich den Sieg teil­wei­se so aus­ge­las­sen, dass der Sta­di­on­spre­cher in der Halb­zeit­pau­se eine klei­ne Mah­nung aus­sprach: »Reißt euch mal zusam­men, ihr seid hier in Ost­ber­lin zu Gast.« Gemeint war nicht das ver­ein­zel­te Abbren­nen von Pyro­tech­nik, son­dern der Ver­such eini­ger Olden­bur­ger, den Gäs­te­block über den Sta­di­on­zaun oder Gelän­der zu ver­las­sen. Die Ber­li­ner Fans nah­men die Nie­der­la­ge mehr oder weni­ger gelas­sen: »Aus­wärts­sieg« – mit die­sem Wunsch und Applaus ver­ab­schie­de­ten die Haupt­tri­bü­ne und die Gegen­ge­ra­de ihre Mannschaft.

Ob das Rück­spiel am 4. Juni in Olden­burg ange­pfif­fen wird, hängt noch davon ab, ob der BFC Dyna­mo die vom Deut­schen Fuß­ball-Bund (DFB) für die Lizenz gefor­der­te Bürg­schaft in Höhe von 900 000 Euro auf­brin­gen kann. Bis zum 1. Juni müs­sen die Ber­li­ner die­se Auf­la­ge erfül­len, am Sonn­tag fehl­ten noch rund 180 000 Euro. In Bezug auf den Ver­band waren sich die Fans bei­der Ver­ei­ne einig: »Scheiß DFB«, schall­te es wech­sel­sei­tig von den Rän­gen. Beklagt wur­de damit vor allem die Unge­rech­tig­keit der Rele­ga­ti­on. »Meis­ter müs­sen auf­stei­gen«, stand in gro­ßen Buch­sta­ben auf einem Trans­pa­rent im Block der BFC-Ultras.

Auch wenn die sport­li­chen Chan­cen auf den erst­ma­li­gen Auf­stieg des BFC in den Pro­fi­fuß­ball mit dem 0:2 deut­lich gesun­ken sind, Chris­ti­an Ben­ben­nek will natür­lich am kom­men­den Sonn­abend spie­len. Nach dem »Scheiß-Ergeb­nis« sag­te er: »Wir haben nicht 38 Spie­le Voll­gas gege­ben, um jetzt zu sagen: Das war’s. Wir müs­sen uns ein­mal schüt­teln und nach Olden­burg fah­ren und alles pro­bie­ren.« Dort hof­fe er auf ein Fußballwunder.