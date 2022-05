Dirk Waldhauer hat schon 2017 Pornographie mit "jugendlichen Protagonistinnen" ins Netz gestellt – damals war er Direktkandidat des thüringischen Landesverbands. Foto: imago/Karina Hessland

Es kann einem spei­übel wer­den, wenn man die »Ippen Investigativ«-Recherche über den Die-Par­tei-Poli­ti­ker Dirk Wald­hau­er liest. Über einen Zeit­raum von 14 Jah­ren soll er Min­der­jäh­ri­ge und jun­ge Frau­en für sexu­el­le Hand­lun­gen bezahlt, sie bedrängt und Vide­os davon gegen ihren Wil­len ins Inter­net gestellt haben. Min­des­tens ein Video zeigt nach Ein­schät­zun­gen von Straf­an­wäl­tin­nen – die »Ippen Inves­ti­ga­tiv« befragt hat – eine Ver­ge­wal­ti­gung, ande­re sexu­el­le Nöti­gung. In Gesprä­chen mit der Jour­na­lis­tin Isa­bell Beer strei­tet Wald­hau­er Vor­wür­fe teil­wei­se ab, gibt aber auch vie­les zu. Zum Bei­spiel sagt er, er hät­te als 40-Jäh­ri­ger wis­sent­lich Sex mit einer 14-Jäh­ri­gen gehabt, weil er ihr Alter eine zeit­lang nicht gewusst hät­te. Da sei das »Kind schon in den Brun­nen gefal­len«. Der Miss­griff des Sprich­worts ist hier nur neben­säch­lich – spricht aber auch Bände.

Nur eines der damals min­der­jäh­ri­gen Opfer lässt sich im Arti­kel zitie­ren. Sie lebt heu­te noch ver­schämt und zurück­ge­zo­gen, erzählt sie. Denn die Vide­os, denen man laut Recher­che selbst ent­neh­men kön­ne, dass die Dar­ge­stell­ten einer Ver­öf­fent­li­chung wider­spro­chen hät­ten, sind oft mit den Klar­na­men der Mäd­chen und Frau­en ver­se­hen, teils sogar inklu­si­ve Adres­sen. Der Macht­miss­brauch des Sati­re­par­tei-Poli­ti­kers spricht aus allen Zei­len. Genau­so wie sei­ne feh­len­de Ein­sicht. Es sind die übli­chen Recht­fer­ti­gungs­ver­su­che: Sie hät­ten es ja auch gewollt, das sei alles nur Show und abge­spro­chen gewe­sen. Er gibt zu, eine Frau mit men­schen­ver­ach­ten­den, ras­sis­ti­schen und sexis­ti­schen Sprü­chen beschrif­tet zu haben. Der Beschul­dig­te sagt dazu: »Ich weiß, was ich da drauf geschrie­ben habe. Und ich woll­te das auch nicht unbe­dingt. Aber bei den rich­tig Per­ver­sen zieht’s halt und bringt ein paar Klicks und ein biss­chen Geld.« Beschimp­fun­gen der Mäd­chen und Frau­en in den Vide­os bezeich­net er als »Run­ning Gags« und »Scher­ze«.

So wider­lich die­se Geschich­te auch ist, ein gro­ßes Pro­blem ist vor allem der Umgang der Sati­re­par­tei damit. Schon 2017 wur­de öffent­lich, dass Wald­hau­er Por­nos von sich mit »jugend­li­chen Prot­ago­nis­tin­nen« online stell­te. Der Lan­des­vor­sit­zen­de aus Thü­rin­gen sag­te damals, das sei sei­ne »Pri­vat­sa­che«. Jetzt zieht die Par­tei Kon­se­quen­zen. Bes­ser spät als nie – und doch zu spät: Der Lan­des­vor­sit­zen­de Eggs Gil­do ist am Tag nach der Ver­öf­fent­li­chung der Recher­che zurück­ge­tre­ten, die ver­blei­ben­den Vor­stands­mit­glie­der wol­len bei den kom­men­den Vor­stands­wah­len nicht mehr antre­ten. »Die Par­tei Thü­rin­gen soli­da­ri­siert sich unein­ge­schränkt mit allen Betrof­fe­nen sexua­li­sier­ter Gewalt und ver­spricht voll­stän­di­ge Auf­klä­rung«, heißt es in einer Erklä­rung. Man habe zwar gewusst, dass Wald­hau­er por­no­gra­fi­sche Vide­os dre­he, nicht aber, dass es sich dabei teils um Ver­ge­wal­ti­gungs- und Miss­brauchs­fil­me mit min­der­jäh­ri­gen Frau­en handele.

Unab­hän­gig davon, ob das stimmt: Hat man es denn wis­sen wol­len? Die Par­tei wuss­te 2017 schon von sei­nen Por­no­fil­men. Damals trat Wald­hau­er als Direkt­kan­di­dat an. Hat nie­mand sich die Vide­os ange­schaut, um zu prü­fen, was der Par­tei­ge­freund dort ver­öf­fent­licht? Wenn ein Poli­ti­ker jun­ge Mäd­chen und Frau­en zu sexu­el­len Hand­lun­gen drängt und gegen ihren Wil­len Vide­os davon ver­öf­fent­licht, ist das kei­ne Pri­vat­sa­che – auch nicht, wenn es sich um eine Sati­re­par­tei handelt.

Sexu­el­ler Miss­brauch und Ver­ge­wal­ti­gun­gen haben weni­ger mit Sex zu tun als mit Macht­miss­brauch. Und der zieht sich durch alle Gesell­schafts­schich­ten. Das kann im Show­busi­ness pas­sie­ren, am Gericht, im Polit­be­trieb, im Jour­na­lis­mus, im Büro, auf der Bau­stel­le, in der Kir­che oder in der lin­ken Knei­pe. Immer dann, wenn es ein Mach­t­un­gleich­ge­wicht gibt. Viel zu oft wer­den Macht­miss­brauch und sexu­el­le Über­grif­fe nor­ma­li­siert. Ob es sich jetzt um die Bild­zei­tung han­delt, die Links­par­tei, Die Par­tei oder um Jef­frey Epstein. Was all die­se Vor­fäl­le gemein­sam haben, ist, dass erst etwas pas­siert, wenn es mas­si­ven Druck durch die Öffent­lich­keit gibt. Es ist not­wen­dig, Betrof­fe­ne end­lich ernst­zu­neh­men und reflex­haf­ten Täter­schutz auf­zu­ge­ben. Dafür braucht es unab­hän­gi­ge Anlauf­stel­len und Berater*innen zum The­ma an Kin­der- und Jugend­ein­rich­tun­gen und Arbeits­plät­zen – nicht erst dann, wenn etwas pas­siert ist.