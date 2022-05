Wer verschuldet ist, soll sich das mithilfe der entsprechenden Einrichtungen eben noch mal richtig erklären lassen. Foto: dpa/Swen Pförtner

Dank zumin­dest einer Par­tei mit sozia­lem Anstrich in der aktu­el­len Regie­rung soll es dem­nächst eine wei­te­re finan­zi­el­le Ent­las­tung für Gering­ver­die­nen­de geben: Bun­des­ar­beits­mi­nis­ter Huber­tus Heil (SPD) for­der­te am Wochen­en­de ein gerecht ver­teil­tes Kli­ma­geld. Jedem mit einem monat­li­chen Ein­kom­men unter 4000 Euro brut­to stün­den dann ein­mal jähr­lich ein paar Hun­der­ter mehr zu.

Auf den Monat her­un­ter­ge­rech­net wird deut­lich: Es wird wie­der nicht rei­chen. Fast 40 Pro­zent der Deut­schen befürch­ten mitt­ler­wei­le, ihre lau­fen­den Kos­ten nicht mehr stem­men zu kön­nen. Die Schufa-Stu­die, die das kürz­lich her­aus­fand, deck­te auch auf, dass jeder Sieb­te »mit gro­ßer Wahr­schein­lich­keit« einen Kre­dit auf­neh­men müs­se und genau­so vie­le sich bereits Geld bei Ver­wand­ten oder Freun­den gelie­hen hät­ten. Das Bun­des­ver­brau­cher­schutz­mi­nis­te­ri­um will in die­sem Zusam­men­hang völ­lig iro­nie­frei die Schuld­ner- und Insol­venz­be­ra­tung stär­ken. Es lie­fen auch bereits Gesprä­che mit ande­ren Res­sorts über die Lage, hieß es am Wochen­en­de. Viel­leicht ja auch mit jenem, das für die inne­re Sicher­heit zustän­dig ist.