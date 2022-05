Erdgas-Bohrturm nahe Nowy Urengoi Foto: dpa/Claudia Thaler

Der deut­sche Indus­trie­ver­bands­boss Sieg­fried Russ­wurm will Russ­land wirt­schaft­lich »iso­lie­ren«. Das kün­dig­te der BDI-Prä­si­dent am Mon­tag auf der Han­no­ver-Mes­se an. Anlass war ein »Drei-Ver­bän­de-Pres­se­ge­spräch«, das sein Ver­band zusam­men mit dem Maschi­nen­bau­ver­band VDMA und der Lob­by­or­ga­ni­sa­ti­on der Elek­tro­in­dus­trie, ZVEI, in der »Event­lo­ca­ti­on« in Hal­le 18 veranstaltete.

Tei­le der Wirt­schaft fol­gen damit den Vor­ga­ben der Poli­tik. So hat­te die grü­ne Außen­mi­nis­te­rin Anna­le­na Baer­bock kürz­lich in der ARD gefor­dert, Russ­land dür­fe wirt­schaft­lich »auf Jah­re« nicht mehr auf die Bei­ne kom­men. Trotz weit­rei­chen­der Sank­tio­nen bezwei­feln Öko­no­men, dass dies wirk­lich gelin­gen kann. »Aus­ge­hend von den ver­füg­ba­ren Daten wird ein Ener­gie­em­bar­go die Sta­bi­li­tät der rus­si­schen Wirt­schaft nicht ent­schei­dend beein­träch­ti­gen«, meint Alfons Wei­chen­rie­der, Pro­fes­sor am Leib­niz-Insti­tut für Finanz­markt­for­schung in Frankfurt/Main. Dras­ti­sche Ein­nah­me­ver­lus­te bei Öl und Gas konn­ten bereits in der Ver­gan­gen­heit groß­teils durch höhe­re öffent­li­che Defi­zi­te kom­pen­siert wer­den, so zum Bei­spiel in den Jah­ren 2011 bis 2016. »Gerin­ge­re Kapi­tal­ex­por­te und der Druck auf inlän­di­sche Inves­to­ren zum Kauf rus­si­scher Staats­pa­pie­re dürf­ten die Finanz­lü­cke nun schlie­ßen«, so Weichenrieder.

Außer­dem weist der Öko­nom auf einen Vor­teil von Roh­stof­fen im Ver­gleich zu Waren und Dienst­leis­tun­gen hin: »Die Roh­stoff­ein­nah­men sind nicht ver­lo­ren.« Jede Ein­heit, die heu­te wegen west­li­cher Sank­tio­nen nicht geho­ben wer­de, kön­ne in Zukunft abge­baut wer­den. Selbst ein voll­stän­di­ges Embar­go wür­de nur eine Ver­mö­gensum­schich­tung, aber kei­nen Ver­mö­gens­ver­lust ver­ur­sa­chen. Das ist anders bei etwai­gen Pro­duk­ti­ons­aus­fäl­len im Wes­ten. Wenn Kapa­zi­tä­ten brach­lie­gen, kön­ne das nur sehr beschränkt in Zukunft wie­der auf­ge­holt wer­den. Vor die­sem Hin­ter­grund ist auch die War­nung von ZVEI-Prä­si­dent Gun­ther Kegel auf der Han­no­ver-Mes­se zu ver­ste­hen, dass Sank­tio­nen »Russ­land mehr tref­fen soll­ten als uns«.

Hoff­nun­gen auf ein zeit­na­hes Ein­len­ken Mos­kaus im Ukrai­ne-Krieg dürf­ten ent­täuscht wer­den, zeigt sich Rolf Lang­ham­mer vom Kiel-Insti­tut für Welt­wirt­schaft über­zeugt. Russ­land habe in den ver­gan­ge­nen Jah­ren sicht­ba­re Erfol­ge beim Auf­bau einer sta­bi­len Finanz­la­ge erreicht. Dazu gehö­ren eine im inter­na­tio­na­len Ver­gleich sehr nied­ri­ge öffent­li­che Ver­schul­dung (20 Pro­zent des Brut­to­in­lands­pro­dukts), hohe Erspar­nis­se, eine zurück­hal­ten­de Aus­ga­ben­po­li­tik und eine star­ke Reser­ve­bil­dung. Glei­ches hat­te der Inter­na­tio­na­le Wäh­rungs­fonds (IWF) in sei­nem im Janu­ar ver­öf­fent­lich­ten Län­der­be­richt attestiert.

Hin­zu kommt die para­do­xe Wir­kung der Sank­tio­nen. Sie haben die Prei­se für Öl, Gas und Koh­le, die schon seit 2021 stei­gen, wei­ter in die Höhe getrie­ben. So liegt der jet­zi­ge Ölpreis von rund 120 US-Dol­lar je Bar­rel weit über dem vom IWF geschätz­ten not­wen­di­gen Preis für einen aus­ge­gli­che­nen Haus­halt Mos­kaus von 10 bis 15 Dol­lar. Laut Medi­en­be­rich­ten neh­men zudem die Expor­te in Län­der wie Indi­en oder Chi­na zu, die sich den Sank­tio­nen ver­schlie­ßen. Ein Öl-Embar­go der EU dürf­te dies noch befördern.

»Struk­tu­rell hel­fen Russ­land die gerin­ge Bedeu­tung des pri­va­ten Dienst­leis­tungs­sek­tors und das hohe Aus­maß geschütz­ter Beschäf­ti­gung im öffent­li­chen Sek­tor«, erläu­tert Han­dels­ex­per­te Lang­ham­mer. Die­se Beschäf­tig­ten sicher­ten Prä­si­dent Putin die poli­ti­sche Unter­stüt­zung eines Groß­teils der 145 Mil­lio­nen Rus­sen. Und sie wer­den von der Regie­rung bevor­zugt ali­men­tiert und durch Preis­kon­trol­len oder Ein­kom­mens­hil­fen vor den Fol­gen des Infla­ti­ons­an­stiegs geschützt. Lang­fris­tig »sehr nega­ti­ve Fol­gen« erwar­tet Lang­ham­mer dage­gen vom Aus­fall wich­ti­ger Kapi­tal­gü­ter aus dem Ausland.

Russ­lands Volks­wirt­schaft ist mit einem BIP von 1704 Mil­li­ar­den Dol­lar halb so groß wie die deut­sche. Das Land hat­te sich in den 1990er Jah­ren in der struk­tu­rel­len Fal­le einer roh­stoff­ba­sier­ten Export­wirt­schaft ver­rannt, die von Kon­sum­gü­ter­im­por­ten abhängt, schreibt Vin­zenz Hedi­ger von der Frank­fur­ter Goe­the-Uni­ver­si­tät in der »FAZ«. Die Gewin­ner der Kupon­pri­va­ti­sie­rung gaben ihr Geld für teu­re Luxus­gü­ter aus, statt in Tech­no­lo­gie zu investieren.

Ein Pro­blem ist auch die Geo­gra­fie. Russ­land ver­fügt nur über weni­ge dau­ernd eis­freie Häfen. Über­land­trans­por­te sind teu­er, die Distan­zen rie­sig und die Infra­struk­tur schlecht. In der Putin-Ära ver­such­te die Poli­tik gegen­zu­steu­ern. Und seit den ers­ten west­li­chen Sank­tio­nen nach der Krim-Anne­xi­on 2014 gibt es einen Trend zur Aut­ar­kie. Bei Getrei­de und ande­ren Agrar­pro­duk­ten wuchs Russ­land sogar vom Impor­teur zum glo­bal wich­ti­gen Expor­teur heran.

Russ­lands Zen­tral­bank, die am Frei­tag ihren Leit­zins auf elf Pro­zent senk­te, geht davon aus, dass die Wirt­schaft in die­sem Jahr um acht bis zehn Pro­zent zurück­ge­hen wird, 2023 dann noch um null bis drei Pro­zent. Dafür ver­ant­wort­lich sei der Rück­gang von Impor­ten, Stö­run­gen von Lie­fer­ket­ten und in der Indus­trie­pro­duk­ti­on. Im Jahr 2024, so die Mos­kau­er Noten­ban­ker, wer­de die Wirt­schaft wie­der wachsen.