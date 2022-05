Der CSU-Politiker Manfred Weber will größte Parteiengruppe in der EU führen. Foto: Foto: Michael Kappeler/dpa

Man­fred Weber geht es ein biss­chen wie der Euro­päi­schen Volks­par­tei (EVP), deren Prä­si­dent er wer­den will: In Deutsch­land ken­nen sie nur an Poli­tik Inter­es­sier­te, aber in der Brüs­se­ler EU-Poli­tik sind sie bekannt und haben viel zu sagen. Wenn die Mit­glieds­par­tei­en der EVP wie CDU und Sil­vio Ber­lus­co­nis For­za Ita­lia am Diens­tag­nach­mit­tag beim EVP-Par­tei­tag ihren neu­en gemein­sa­men Vor­sitz wäh­len, wird vor­aus­sicht­lich Weber als ein­zi­ger Kan­di­dat das Amt bekom­men. Der 49-Jäh­ri­ge ist nicht nur stell­ver­tre­ten­der CSU-Vor­sit­zen­der, son­dern auch Vor­sit­zen­der der EVP-Frak­ti­on im Euro­pa­par­la­ment, der größ­ten Par­tei­en­grup­pe. Noch pres­ti­ge­rei­cher ist der Vor­sitz der EVP, den bis­her der Pole Donald Tusk inne hat­te. Auf dem Pos­ten hat man viel mit Staats- und Regie­rungs­chefs zu tun und hält die Kon­ser­va­ti­ven in der EU zusammen.

Die EU ist Weber wich­tig, dabei ver­tritt er klas­sisch kon­ser­va­ti­ve Posi­tio­nen. Als 2015 ver­mehrt Men­schen nach Euro­pa flüch­te­ten, for­der­te Weber wie Par­tei­kol­le­ge Horst See­hofer eine Ober­gren­ze bei der Auf­nah­me von Flücht­lin­gen. Seit eini­gen Jah­ren prä­sen­tiert sich Weber als Ver­fech­ter der Rechts­staat­lich­keit. Doch Weber hielt lan­ge zu Ungarns Regie­rungs­chef Vik­tor Orbán, des­sen Fidesz-Par­tei in der EVP-Frak­ti­on war. Als Orbán 2017 gera­de ein umstrit­te­nes Hoch­schul­ge­setz durch­ge­bracht hat­te, kri­ti­sier­te Weber ihn dafür, aber beton­te, dass »manch kon­ser­va­ti­ve Poli­tik« zur EVP gehö­re. Anfang 2021 ver­ließ Fidesz die EVP-Frak­ti­on und kam damit einem Aus­schluss zuvor. Weber galt kei­nes­wegs als trei­ben­de Kraft dabei, Fidesz aus der Frak­ti­on zu schmei­ßen. Als im Sep­tem­ber letz­ten Jah­res Abge­ord­ne­te des EU-Par­la­ments dem slo­we­ni­schen Regie­rungs­chef Janez Janša Angrif­fe gegen Medi­en und Jus­tiz in sei­nem Land vor­war­fen, mahn­te auch Weber zur Ein­hal­tung von demo­kra­ti­schen Prin­zi­pi­en. Ein Drei­vier­tel­jahr spä­ter fuhr Weber nach Slo­we­ni­en, um Janša und sei­ne Par­tei aus der EVP-Fami­lie im Wahl­kampf zu unterstützen.