Bei manchen Preisen wird das Gemüse dann doch lieber im Laden gelassen. Foto: dpa/Fabian Sommer

Die Infla­ti­on wird zuneh­mend auch für Normalverdiener*innen ein Pro­blem. Bei einer Preis­stei­ge­rung von vor­aus­sicht­lich 7,9 Pro­zent, wie sie das Sta­tis­ti­sche Bun­des­amt für Mai bekannt­gab, schau­en nicht mehr nur Men­schen mit gerin­gem Ein­kom­men beim Ein­kau­fen dar­auf, was sie tat­säch­lich noch bezah­len kön­nen oder wol­len. Und wenn man sich nicht im Super­markt zurück­hält, dann spä­tes­tens beim nächs­ten Urlaub.

Dadurch fin­det eine beschleu­nig­te Umver­tei­lung der Infla­ti­ons­kos­ten statt. Denn wäh­rend die Unter­neh­men über kurz oder lang die höhe­ren Ein­kaufs­prei­se an ihre Kund*innen wei­ter­ge­ben, kön­nen die Löh­ne ihrer Beschäf­tig­ten nicht mehr mit der Infla­ti­on mit­hal­ten. In den ers­ten drei Mona­ten 2022 gin­gen die­se real – also nach Abzug der Infla­ti­on – schon um 1,8 Pro­zent zurück. Und seit­dem hat die Infla­ti­on noch­mal einen gro­ßen Sprung nach oben gemacht.

Dabei ist es nicht das ers­te Mal, dass die Beschäf­tig­ten infol­ge einer Kri­se weni­ger Geld in der Tasche haben. Bereits in der Coro­na­kri­se schrumpf­te ihre Kauf­kraft. Und so wer­den auch jetzt staat­li­che Maß­nah­men nicht alles auf­fan­gen können.