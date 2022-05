Kisten mit Lebensmitteln in einem Raum der Tafel Foto: dpa/ Klaus-Dietmar Gabbert

Lebens­mit­tel, Heiz­kos­ten, Mie­ten, Ben­zin: Die Lebens­hal­tungs­kos­ten wer­den immer teu­rer. Mit einem 9-Euro-Ticket für den öffent­li­chen Nah- und Regio­nal­ver­kehr ver­sucht die Bun­des­re­gie­rung, die Aus­wir­kung der Infla­ti­on abzu­schwä­chen. Tei­le der lin­ken Sze­ne schei­nen sich zwar über einen sub­ven­tio­nier­ten Trip nach Sylt zu freu­en, aber wer im länd­li­chen Gebiet wohnt, wenig Geld hat, zur Arbeit fah­ren muss, der Bus aber – wenn über­haupt – ein­mal am Tag fährt, muss sich von die­sem Ange­bot ganz schön ver­äp­pelt füh­len. Ein güns­ti­ges Monats­ti­cket und eine ein­ma­li­ge Zah­lung von 200 Euro sind ein Trop­fen auf den hei­ßen Stein. Vor allem, wenn es nicht mal ein bun­des­weit aus­ge­bau­tes Netz der öffent­li­chen Ver­kehrs­mit­tel gibt.

Armut bedeu­tet oft Scham, dabei soll­te das so nicht sein. Es kann alle erwi­schen: Pfle­ge von Ange­hö­ri­gen, Krank­heit oder eine Tren­nung sind nur drei Bei­spie­le, die finan­zi­el­le Nöte mit sich brin­gen. Seit letz­tem Frei­tag schei­nen vie­le Betrof­fe­ne die Nase voll zu haben. Das Ver­tu­schen der eige­nen finan­zi­el­len Nöte hat für vie­le Twitteruser*innen nun ein Ende: Unter dem Hash­tag #Ich­Bin­Ar­muts­be­trof­fen tei­len sie, was es bedeu­tet, in finan­zi­el­ler Not zu leben. Wie es sich anfühlt, wenn schon Mit­te des Monats nur noch 50 Euro auf dem Kon­to sind oder das Geld nicht mal für eine elek­tri­sche Zahn­bürs­te reicht.

»#Ich­Bin­Ar­muts­be­trof­fen hieß für mich heu­te im Super­markt zu ste­hen, die Prei­se zu sehen und fast zu wei­nen. Eigent­lich woll­te ich heu­te end­lich mei­nen Kin­dern den Wunsch nach einer Was­ser­me­lo­ne erfül­len, die sie seit Wochen haben wol­len. Ich muss­te sie wie­der ent­täu­schen«, schreibt eine Twit­te­r­use­rin. Auch ande­re User*innen berich­ten von zu wenig Geld für Lebens­mit­tel, Eltern, die auf Essen ver­zich­ten, damit ihre Kin­der satt wer­den, oder User*innen, die ger­ne mal wie­der ein Spa­ghet­tieis essen wür­den, das Geld dafür aber für eine gan­ze Woche für Grund­nah­rungs­mit­tel rei­chen muss.

Auch die Teil­ha­be am gesell­schaft­li­chen Leben ist für vie­le aus Kos­ten­grün­den nicht mög­lich. Eine Use­rin schreibt: »#Ich­Bin­Ar­muts­be­trof­fen heißt auch: Wie sehr ich wäh­rend der Pan­de­mie getrig­gert war, von den ›Pro­ble­men‹ man­cher Men­schen: kann kei­ne Par­ty machen, kann nicht in den Urlaub fah­ren, kann dies nicht, kann jenes nicht. #Armuts­be­trof­fe­ne kön­nen nie.« Bei wem es vor der Coro­na-Pan­de­mie und dem Krieg schon knapp war, wird sich ver­mut­lich die finan­zi­el­le Not jetzt noch wei­ter zuspit­zen: Die Infla­ti­ons­ra­te lag ver­gan­ge­nen Monat bei 7,4 Prozent.

Inzwi­schen hat sich auch die Poli­tik ein­ge­schal­tet: Die Lin­ke Bay­ern twee­te­te am Diens­tag die For­de­rung nach einer Grund­si­che­rung und einer Grund­ren­te von 1200 Euro sowie einem höhe­ren Min­dest­lohn und die Ein­füh­rung einer Kin­der­grund­si­che­rung. Laut »Fokus« habe auch Lars Kling­beil, Bun­des­vor­sit­zen­der der SPD, ange­kün­digt, dass sich sei­ne Par­tei inten­si­ver der Pro­ble­ma­tik Armut wid­men wol­le. Auch die Buch­au­torin Inge Han­ne­mann (»Die Hartz-IV-Dik­ta­tur«) hat sich im Zuge des Hash­tags geäu­ßert: »#Armut ist mehr als sank­ti­ons­frei­es Hartz IV. Es ist Aus­gren­zung, Stig­ma­ti­sie­rung, das stän­di­ge Krei­sen um die Nöte, das Hof­fen auf Bes­se­rung und hier: der Mut von vie­len Men­schen es öffent­lich zu machen.«

Aktu­el­le Zah­len zur Armuts­si­tua­ti­on sind nicht auf dem heu­ti­gen Stand. Sie bezie­hen sich auf 2019, die aktu­el­len Kri­sen wer­den also noch nicht abge­bil­det. Klar ist aber, dass sozia­le Ein­rich­tun­gen Alarm schla­gen: Ber­li­ner Tafeln schät­zen, dass sich seit dem Russ­land-Ukrai­ne-Krieg die Zahl der Hil­fe­su­chen­den ver­dop­pelt hat. Doch im All­tag bleibt die stei­gen­de Armut oft unsichtbar.

#Ich­Bin­Ar­muts­be­trof­fen ist ein wich­ti­ger Schritt in Rich­tung Ent­ta­bui­sie­rung. Nur so kann öffent­li­cher Druck auf­ge­baut wer­den und sich die Situa­ti­on für die ver­bes­sern, die am meis­ten unter den Preis­stei­ge­run­gen lei­den. Jetzt bekommt das The­ma etwas mehr Auf­merk­sam­keit und Betrof­fe­ne sehen, dass sie nicht allei­ne sind. Doch mit einem Hash­tag, per­sön­li­chen Geschich­ten und dar­auf­fol­gen­den Soli­da­ri­täts­be­kun­dun­gen ist es nicht getan. Aus dem Online­dis­kurs müs­sen Off­line-Taten fol­gen: Es wirkt zynisch, dass ein rei­ches Land wie Deutsch­land die Löcher in den Geld­beu­teln mit Fahr­kar­ten­ver­güns­ti­gun­gen und einer ein­ma­li­gen Zah­lung zu stop­fen ver­sucht. Das reicht nicht.