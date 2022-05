Anhänger des populistischen Kandidaten Rodolfo Hernandez feiern den zweiten Platz bei den kolumbianischen Präsidentschaftswahlen. Foto: AFP/Daniel Munoz

Auf den ers­ten Blick heißt der Sie­ger der kolum­bia­ni­schen Prä­si­dent­schafts­wah­len Gus­ta­vo Petro. Mit 40,3 Pro­zent der Wäh­le­rin­nen-Stim­men lag der 62-jäh­ri­ge Kan­di­dat des lin­ken Sam­mel­be­ckens Pac­to His­tó­ri­co weit vor Rodol­fo Hernán­dez, der auf 28 Pro­zent der Stim­men kam. Für Petro ist die­ser ers­te Wahl­gang ein »Tri­umph«, wie er nach Aus­zäh­lung vom Gros der Stim­men Sonn­tag­nacht in Bogo­tá erklär­te: »Die­se Wahl hat­te eine kla­re Nach­richt an die Welt: Eine Ära ist zu Ende gegan­gen.« – die Ära des libe­ral-kon­ser­va­ti­ven Estab­lish­ments, dass Kolum­bi­en mehr als fünf­zig Jah­re regierte.

Der kon­ser­va­ti­ve Kan­di­dat Feder­i­co »Fico« Gutiér­rez lan­de­te mit nur 24 Pro­zent der Stim­men an drit­ter Stel­le und ist nicht für die Stich­wahl am 19. Juni qua­li­fi­ziert. Die Wähler*innen haben einem »Wei­ter so« eine kla­re, kaum erwar­te­te Absa­ge erteilt und sich zumin­dest auch indi­rekt gegen den Strip­pen­zie­her im Hin­ter­grund, Ex-Prä­si­dent Álva­ro Uri­be Vélez, aus­ge­spro­chen. Der hat die ver­gan­ge­nen 20 Jah­re Kolum­bi­ens Poli­tik geprägt. Erst als Prä­si­dent, der 2002 bis 2010 auf die Mili­ta­ri­sie­rung der Gesell­schaft setz­te, um die lin­ken Gue­ril­las in Kolum­bi­en förm­lich aus­zu­lö­schen, dann als Zieh­va­ter des amtie­ren­den Prä­si­den­ten Iván Duque, der sich de fac­to wei­ger­te, ein demo­kra­tisch legi­ti­mier­tes Frie­dens­ab­kom­men mit der Farc-Gue­ril­la zu imple­men­tie­ren. Das hat dazu geführt, dass der Krieg wie­der auf­ge­fla­ckert ist. Das bele­gen 79 Mor­de an sozia­len Anführer*innen allein in die­sem Jahr. Hin­zu kom­men 21 Farc-Gue­ril­le­ros im glei­chen Zeit­raum laut der Men­schen­rechts­or­ga­ni­sa­ti­on Inde­paz und 44 Opfer von Anti­per­so­nen-Minen bis Anfang April. Mehr als Indi­zi­en dafür, dass der Krieg längst wie­der real ist in einem Teil des kolum­bia­ni­schen Territoriums.

Gegen Krieg und für fried­li­che Lösun­gen hat die gro­ße Mehr­heit der Kolumbianer*innen gestimmt. Die kla­re Absa­ge an die alte Eli­te mit Feder­i­co »Fico« Gutiér­rez an der Spit­ze, hin­ter dem Álva­ro Uri­be Vélez stand, geht jedoch nicht ein­her mit einem von der Lin­ken erhoff­ten Sieg im ers­ten Wahl­gang. Zwar hat Gus­ta­vo Petro mit 8,3 Mil­lio­nen Wäh­le­rin­nen­stim­men sein Ergeb­nis von 2018 noch ein­mal stei­gern kön­nen, aber eben nicht die nöti­gen 50 Pro­zent im ers­ten Wahl­gang erreicht. Das haben vie­le Beob­ach­ter von vorn­her­ein für wenig rea­lis­tisch gehal­ten, dar­un­ter der ehe­ma­li­ge Rich­ter Iván Velás­quez oder der Direk­tor der kolum­bia­ni­schen Juris­ten­kom­mis­si­on Gus­ta­vo Gal­lón. Aber auch sie haben einen Lager­wahl­kampf erwar­tet und nicht den Auf­stieg des 77-jäh­ri­gen Bau­un­ter­neh­mers Rodol­fo Hernán­dez. Dem for­mal unab­hän­gi­gen Kan­di­da­ten, ehe­ma­li­ger Bür­ger­meis­ter der Stadt Buca­ra­man­ga, gelang ein Über­ra­schungs­er­folg im 1. Wahl­gang. Mit kla­ren Paro­len wie »Nicht lügen, nicht rau­ben, nicht betrü­gen, Null Straf­lo­sig­keit« ist er gegen Vet­tern­wirt­schaft und Kor­rup­ti­on ange­tre­ten. Anders als Gus­ta­vo Petro hat er jedoch kein dezi­dier­tes Wahl­pro­gramm vor­ge­legt, son­dern atta­ckiert das Estab­lish­ment. »Heu­te haben die Poli­ti­ker­fa­mi­li­en ver­lo­ren, die dach­ten, sie könn­ten ewig an der Macht blei­ben. Heu­te haben die Bür­ger und Kolum­bi­en gewon­nen«, so Hernán­dez per Live-Stream nach den ers­ten Hoch­rech­nun­gen. In den sozia­len Medi­en ist Hernán­dez aus­ge­spro­chen erfolg­reich, bezeich­net sich selbst als der »Alte von TikTok«.

Noch am Wahl­abend sprach sich der geschla­ge­ne kon­ser­va­ti­ve Kan­di­dat Feder­i­co »Fico« Gutiér­rez dafür aus, Hernán­dez den Rücken zu stär­ken. Soll­te sich das kon­ser­va­ti­ve Lager kom­plett auf die Sei­te von Hernán­dez stel­len, was zu erwar­ten ist, könn­te Gus­ta­vo Petro wie 2018 auf der Ziel­ge­ra­den abge­fan­gen wer­den. Das ist kein abwe­gi­ges Sze­na­ri­um, aller­dings wird sich in den nächs­ten drei Wochen zei­gen, ob Hernán­dez auch Ant­wor­ten auf die drän­gen­den Pro­ble­me Kolum­bi­ens hat: Jugend­ar­beits­lo­sig­keit, der schwe­len­de Bür­ger­krieg oder die immer stär­ker wer­den­den Dro­gen­ban­den. Für all die­se grund­le­gen­den Pro­ble­me des Lan­des hat Gus­ta­vo Petro bereits Stra­te­gien und Ant­wor­ten vor­ge­legt. Die wer­den nun von Rodol­fo Hernán­dez erwar­tet, und eini­ge Abge­ord­ne­te des Pac­to His­tó­ri­co wie Ali­rio Uri­be Muñoz sind gespannt, ob sich Hernán­dez nicht genau die Stim­men und Struk­tu­ren sucht, die er im Wahl­kampf so kri­ti­sier­te. Unstrit­tig ist aber, dass sich auch die Stra­te­gie von Gus­ta­vo Petro und sei­nem Pac­to His­tó­ri­co ändern muss. Hernán­dez ist eine neue Herausforderung.