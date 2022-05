Friedrich Merz wirbt für die «Grundwertecharta» Foto: dpa/Michael Kappeler

Grund­wer­te-Char­ta – das klingt nach den Ver­ein­ten Natio­nen, bei­na­he kos­mo­po­li­tisch, einer Sache von größ­ter Bedeu­tung für das mensch­li­che Zusam­men­le­ben. PR-Spra­che, das kön­nen die Strateg*innen im Kon­rad-Ade­nau­er-Haus. Hin­ter dem Begriff steckt aller­dings kein neu­er Ver­trag für die Welt­ge­mein­schaft, die Rea­li­tät ist dann doch pro­fa­ner. Die fünf­ein­halb Sei­ten umfas­sen­de Grund­wer­te-Char­ta ist der ers­te Bau­stein der CDU auf dem Weg zu einem neu­en Grund­satz­pro­gramm, das am Mon­tag in Ber­lin vor­ge­stell­te Doku­ment soll spä­ter als Vor­la­ge für die Prä­am­bel die­nen. Immer vor­aus­ge­setzt, im Par­tei­vor­stand und auf einem Bun­des­par­tei­tag im Sep­tem­ber fin­det das Papier eine Mehr­heit. Dann wür­de die CDU zumin­dest schon ein­mal über ein Vor­wort für ihr neu­es Grund­satz­pro­gramm verfügen.

Bis zur Fer­tig­stel­lung will sich die Par­tei Zeit neh­men, das fer­ti­ge Doku­ment soll erst auf einem Par­tei­tag im Jahr 2024 beschlos­sen wer­den, auf jeden Fall noch pünkt­lich vor der Euro­pa­wahl. Bis dahin durch­läuft das Pro­gramm eine Viel­zahl an Arbeits­schrit­ten. Am Anfang ste­hen zehn Fach­kom­mis­sio­nen, die gera­de ange­fan­gen haben, the­ma­ti­sche Vor­schlä­ge zu erar­bei­ten. Danach fol­gen Regio­nal­kon­fe­ren­zen, eine Mit­glie­der­be­fra­gung und ein Grund­satz­kon­vent. So viel Basis­be­tei­li­gung gab es bei den bis­he­ri­gen drei Grund­satz­pro­gram­men nicht. Die letz­te und aktu­ell gül­ti­ge Fas­sung stammt aus dem Jahr 2007, Ange­la Mer­kel war da schon sie­ben Jah­re Par­tei­vor­sit­zen­de. Fried­rich Merz will nicht solan­ge warten.

Das alles klingt nach viel Auf­wand und soll ver­mit­teln, dass die CDU nicht mehr als Par­tei wahr­ge­nom­men wer­den will, in der zen­tra­le Ent­schei­dun­gen im Hin­ter­zim­mer fal­len. »Wir brau­chen wie­der eine bren­nen­de, fes­seln­de und muti­ge Erzäh­lung«, so Cars­ten Lin­ne­mann, Vor­sit­zen­der der CDU-Grund­satz­kom­mis­si­on. Über­trie­ben pathe­tisch erklär­te er am Mon­tag bei der Char­ta-Vor­stel­lung, das Grund­satz­pro­gramm müs­se am Ende so gestal­tet sein, damit jedes Par­tei­mit­glied, »wenn es nachts um drei geweckt wird, die wich­tigs­ten drei Punk­te zitie­ren kann«.

An gro­ßen Wor­ten spart auch der Prä­am­bel-Ent­wurf nicht. Wenig über­ra­schend ent­hält das Doku­ment kaum kon­kre­te For­de­run­gen, setzt aber inhalt­li­che Schwer­punk­te, wo sich die CDU in Zukunft ver­or­tet. Ein biss­chen bedient die Char­ta alles: Alt­be­kann­tes, etwas Reform­wil­len, vor allem aber poli­ti­sche Schlag­wor­te. Feh­len darf etwa nicht der obli­ga­to­ri­sche Hin­weis, wonach sich die CDU als »Volks­par­tei der Mit­te« ver­steht, für einen »welt­of­fe­nen Patrio­tis­mus« ein­tre­te und sich zur »sozia­len Markt­wirt­schaft« bekenne.

Neu dage­gen ist, wie stark die CDU das The­ma Kli­ma­schutz betont. Ver­spro­chen wird nicht weni­ger als »den Weg zur Kli­ma­neu­tra­li­tät« zu beschleu­ni­gen. »Die Men­schen

sind nicht Schöp­fer der Welt. Doch wir pas­sen auf unse­re Erde auf und machen des­we­gen kin­der- und enkel­taug­li­che Poli­tik«, heißt es. Die­se bedeu­tungs­schwer for­mu­lier­te Pas­sa­ge könn­te sich die CDU bei­na­he bei den Grü­nen abge­schaut haben.

Auch in ande­ren Pas­sa­gen klingt die Sehn­sucht durch, die Christ­de­mo­kra­tie in eine kon­ser­va­ti­ve Ver­si­on der Grü­nen zu ent­wi­ckeln. Man wol­le »viel­fäl­tigs­te Lebens­wel­ten zusam­men­füh­ren« und sich der Benach­tei­li­gung von Men­schen »auf­grund ihres Geschlechts oder ihrer sexu­el­len Ori­en­tie­rung, ihrer eth­ni­schen oder sozia­len Her­kunft, wegen ihres Glau­bens oder ihres Alters oder wegen ande­rer Merk­ma­le« ent­ge­gen­stel­len. Wie kon­kret das aus­sieht, wird die Pro­gramm­de­bat­te zei­gen. Kon­flik­te mit der teils streng kon­ser­va­ti­ven Par­tei­ba­sis, gera­de in vie­len Tei­len Ost­deutsch­lands und im Süd­wes­ten der Bun­des­re­pu­blik, sind vorprogrammiert.

Einen ers­ten Pra­xis­test, wie ernst es mit der Moder­ni­sie­rung tat­säch­lich gemeint ist, wird es auf dem Par­tei­tag im Sep­tem­ber geben: Dann will die CDU dar­über abstim­men, ob bei Gre­mi­en­wah­len künf­tig eine Geschlech­ter­quo­te gilt.