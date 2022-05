Kostenloses Schulfrühstück wäre ein Lösungsansatz gegen den Hunger vieler Kinder in Armut. Foto: dpa, Stephanie Pilick

Kin­der­rech­te ste­hen in Deutsch­land nicht gera­de oben auf der Prio­ri­tä­ten­lis­te. Immer noch sind sie nicht im Grund­ge­setz ver­an­kert. Der letz­te Ver­such im Som­mer 2021 schei­ter­te. Obwohl der ent­spre­chen­de Geset­zes­ent­wurf sogar in eini­gen Punk­ten, wie zum Bei­spiel bei dem Recht auf Betei­li­gung von Kin­dern, hin­ter der UN-Kin­der­rechts­kon­ven­ti­on zurückblieb.

All­ge­mein gibt es in Deutsch­land zum Inter­na­tio­na­len Kin­der­tag kei­nen Grund zur Freu­de. Armut bei Min­der­jäh­ri­gen ist immer noch wei­ter ver­brei­tet als unter Erwach­se­nen. Jedes fünf­te Kind kommt im rei­chen Land Deutsch­land hung­rig zur Schu­le. Für Betrof­fe­ne bedeu­tet das nicht nur, schlecht gelaunt und mit Kon­zen­tra­ti­ons­schwie­rig­kei­ten in den Tag zu star­ten. Son­dern auch einen beschis­se­nen Start ins spä­te­re (Berufs-)Leben. Die Ampel-Regie­rung betont zwar immer wie­der, Kin­der­rech­te im Grund­ge­setz ver­an­kern zu wol­len. Doch bringt alles nichts, wenn die Kin­der und ihre Fami­li­en wei­ter in Armut leben müs­sen. Dann bleibt der Hun­ger am Mor­gen, die feh­len­de gesell­schaft­li­che Teil­ha­be, die Ungerechtigkeit.