Ein Bürger unterschreibt bei Lutz Boede und Anja Heigl. Foto: nd/Ulli Winkler

Gut 17 200 Unter­schrif­ten über­gibt die Bür­ger­initia­ti­ve für einen Mie­ten­de­ckel in Pots­dam am Diens­tag gegen 15 Uhr im Rat­haus der Stadt. Die Unter­schrif­ten wer­den jetzt vom Kreis­wahl­lei­ter geprüft. 14 500 gül­ti­ge von wahl­be­rech­tig­ten Ein­woh­nern sind für einen Erfolg des Bür­ger­be­geh­rens erforderlich.

Die Hür­den für sol­che Begeh­ren sind hoch in Bran­den­burg, wenn man die Bedin­gun­gen mit denen im Nach­bar­land Ber­lin ver­gleicht. Dort müs­sen nur sie­ben Pro­zent der wahl­be­rech­tig­ten Ein­woh­ner unter­schrei­ben, hier sind es zehn Pro­zent. Außer­dem wer­den in Bran­den­burg bei­de Unter­schrif­ten gestri­chen, wenn jemand aus Ver­se­hen dop­pelt unter­schreibt. Bei einer Sam­mel­frist von einem Jahr kann es aber durch­aus vor­kom­men, dass Bür­ger ver­ges­sen, dass sie vor Mona­ten schon ein­mal unter­schrie­ben haben. Des­halb ist bei der Ein­rei­chung der Lis­ten ein Puf­fer von ein paar Tau­send Unter­schrif­ten ratsam.

Wegen der Coro­na-Pan­de­mie war die Sam­mel­tä­tig­keit ein­ge­schränkt. Doch am 14. Mai kamen zu den 40 Pots­da­mer Akti­vis­ten noch 50 Hel­fer von der Initia­ti­ve Deut­sche Woh­nen & Co ent­eig­nen aus Ber­lin – dar­un­ter auch nd-Geschäfts­füh­rer Rouz­beh Tahe­ri, der im Stadt­teil Born­s­ted­ter Feld mit den Lis­ten unter­wegs war. 880 Unter­schrif­ten kamen allein an die­sem einen Tag für das Bür­ger­be­geh­ren zusam­men. Indi­rekt hat »nd« das Begeh­ren auch auf ande­re Wei­se unter­stützt. Der wohl flei­ßigs­te Unter­schrif­ten­samm­ler Lutz Boe­de hat­te vor Wochen berich­tet, dass ver­gleichs­wei­se weni­ge Bür­ger aus dem DDR-Neu­bau­ge­biet Am Stern unter­zeich­net haben. Nach­dem das in der Zei­tung stand, sei­en Leu­te von dort extra zu einem Stand in Pots­dam-Babels­berg gekom­men, um sich dort in die Lis­ten ein­zu­tra­gen, erzählt Boe­de. »Das wol­len wir nicht auf uns sit­zen las­sen«, haben sie ihm erklärt.

Die aller­letz­ten Unter­schrif­ten sam­melt die Initia­ti­ve am Diens­tag in den Stun­den unmit­tel­bar vor der Abga­be der Lis­ten an einem Stand vor dem Rat­haus. Dort trägt sich dann auch noch eine 1942 gebo­re­ne Frau ein. Da sie ihre Lese­bril­le nicht dabei hat, lässt sie sich für jede Spal­te von Lutz Boe­de ansa­gen, wo sie ihren Namen, ihr Geburts­da­tum und ihre Adres­se ein­tra­gen und wo sie unter­schrei­ben muss. »Dan­ke«, sagt Lutz Boe­de, als das erle­digt ist. »Wir müs­sen dan­ken«, ent­geg­net die Frau freundlich.

Ange­sichts der Woh­nungs­not und der Explo­si­on der Mie­ten in der Kom­mu­ne fällt die Initia­ti­ve auf frucht­ba­ren Boden. Den pri­va­ten Ver­mie­tern kann die Stadt­ver­wal­tung aller­dings kei­ne der­ar­ti­gen Vor­schrif­ten machen. Dar­um zielt das Volks­be­geh­ren dar­auf ab, Miet­erhö­hun­gen bei der kom­mu­na­len Woh­nungs­ge­sell­schaft Pro Pots­dam auf maxi­mal ein Pro­zent inner­halb von fünf Jah­ren zu begren­zen. Etwa 20 Pro­zent des gesam­ten Woh­nungs­be­stan­des in der Stadt gehö­ren die­ser Gesell­schaft, erläu­tert Anja Heigl, Ver­trau­ens­per­son des Bür­ger­be­geh­rens. Der Mie­ten­de­ckel wür­de sich damit dämp­fend auf die im Miet­spie­gel erfass­ten orts­üb­li­chen Ver­gleichs­mie­ten aus­wir­ken. So wären indi­rekt auch allen ande­ren Ver­mie­tern in einem gewis­sen Umfang Zügel angelegt.

Gegen eine Begren­zung der Mie­ten gibt es in der Kom­mu­nal­po­li­tik an sich wenig Wider­spruch, wohl aber gegen die Art und Wei­se, wie das laut Bür­ger­be­geh­ren bewerk­stel­ligt wer­den, und gegen den Umfang, in dem das gesche­hen soll. So ver­rät der Stadt­ver­ord­ne­te Pete Heu­er (SPD), der am Diens­tag­vor­mit­tag mit dem Rad zum Rat­haus kommt, sei­ne Frak­ti­on sei geschlos­sen gegen den sei­ner Ansicht nach dras­ti­schen Mie­ten­de­ckel. Mit nur noch einem Pro­zent Miet­erhö­hung alle fünf Jah­re wer­de die Pro Pots­dam »stran­gu­liert«, glaubt Heu­er. Sie kön­ne nicht mehr ihren Eigen­an­teil auf­brin­gen für die Finan­zie­rung oder auch für die För­der­mit­tel für den drin­gend not­wen­di­gen Neu­bau von Woh­nun­gen. »Die pri­va­ten Ver­mie­ter klat­schen in die Hän­de«, pro­phe­zeit der Stadt­ver­ord­ne­te. Die­se hät­ten dann den Markt für den Neu­bau von Woh­nun­gen in Pots­dam ohne die läs­ti­ge Kon­kur­renz des kom­mu­na­len Unter­neh­mens. Im Moment führt die Pro Pots­dam kei­ne Gewin­ne an die Stadt ab, und über die ver­lang­te Durch­schnitts­mie­te von rund sie­ben Euro kalt je Qua­drat­me­ter kön­ne man nicht meckern.

Auch Links­frak­ti­ons­chef Ste­fan Wol­len­berg ist skep­tisch. »Der Erfolg des Bür­ger­be­geh­rens zeigt, wie hoch der Druck auf den Pots­da­mer Miet­markt ist. Es ist ein wich­ti­ger Bei­trag für die wei­te­re Debat­te«, bemerkt er erst ein­mal. »Der Mie­ten­de­ckel gehört in den Instru­men­ten­kas­ten auch kom­mu­na­ler Unter­neh­men«, fin­det Wol­len­berg. Aber er müs­se so aus­ge­stal­tet wer­den, dass der not­wen­di­ge Neu­bau von Woh­nun­gen noch mög­lich sei. In der Links­frak­ti­on ist die Mei­nung dar­über jedoch nicht ein­hel­lig. Die Stadt­ver­ord­ne­ten Isa­bel­le Van­dré und Anja Gün­ther bei­spiels­wei­se haben selbst beim Sam­meln der Unter­schrif­ten geholfen.

Unter­zeich­net haben übri­gens auch Mie­ter der Woh­nungs­ge­nos­sen­schaf­ten PWG 1956 und »Karl Marx« – aus Soli­da­ri­tät und weil sie an ihre Kin­der und Enkel den­ken, wie sie der Ver­trau­ens­per­son Anja Heigl geschil­dert haben. Mit ihren Genos­sen­schaf­ten hät­ten sie über­haupt kein Problem.

mietendeckel-potsdam.de