Blick auf die Runde der Staats- und Regierungschefs der EU Foto: dpa/AP/Olivier Matthys

Wenn man in eine Sack­gas­se läuft, dreht man am bes­ten gleich um. Natür­lich kann man auch wei­ter­lau­fen, bis eine Mau­er den wei­te­ren Weg ver­sperrt und man blöd dasteht. Die EU scheint auf die zwei­te Vari­an­te zu set­zen. Um dem rus­si­schen Krieg in der Ukrai­ne irgend­was ent­ge­gen­zu­set­zen, sol­len Ener­gie-Embar­gos hel­fen. Die jetzt beschlos­se­nen Beschrän­kun­gen beim Ölim­port scha­den aber in vie­ler Hin­sicht mehr, als sie nut­zen. Selbst die USA leh­nen die­se ab, eine Rei­he EU-Län­der hat auch Beden­ken. Wäh­rend Russ­land sei­nen Roh­stoff anders­wo zu wohl nur etwas nied­ri­ge­ren Prei­sen ver­kau­fen kann, wer­den Bür­ger und Wirt­schaft in der EU unter wei­ter stei­gen­den Kos­ten äch­zen, die etwa in Deutsch­land die jetzt in Kraft tre­ten­de Sprit­preis­brem­se aus­he­beln. Dass es für von Russ­land-Impor­ten extrem abhän­gi­ge Län­der in Ost­eu­ro­pa Aus­nah­men gibt, ist not­wen­dig, aber damit gibt es gar kein Embar­go. So wird aus dem ener­gie­po­li­ti­schen Eigen­tor auch noch ein außen­po­li­ti­scher Flop. Die EU steht als zer­strit­te­ner Hau­fen da, den ein Kriegs­herr nicht son­der­lich ernst neh­men muss.

In Deutsch­land dro­hen zudem innen­po­li­ti­sche Fol­gen. Der Osten benö­tigt wegen der Abhän­gig­keit von rus­si­schem Pipe­line-Öl eben­falls Aus­nah­men, doch die scheint die Bun­des­re­gie­rung nicht erlau­ben zu wol­len – mit fata­len wirt­schaft­li­chen und sozia­len Fol­gen. Ziem­lich klar, dass die seit Coro­na eher schwä­cheln­de AfD dann wie­der rich­tig Rücken­wind bekommt und sich als Ver­tre­ter ost­deut­scher Inter­es­sen ver­mark­ten kann.

Das Öl-»Embargo« ist eine wirk­lich schlech­te Idee. Doch beson­ders der deut­sche Wirt­schafts­mi­nis­ter und die EU-Kom­mis­si­ons­chefin haben sich in die­ser Fra­ge offen­bar völ­lig ver­rannt. Ob sie spä­ter mit einem Gas-Embar­go-Vor­stoß noch ganz gegen die Wand knal­len wollen?