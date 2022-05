Tausende Kinder leben in Deutschland nur mit einer Duldung. Egal, wie viele schöne Bilder sie im Kindergarten gebastelt haben. Foto: Ina Fassbender/dpa

Geschich­ten wie sei­ne gibt es in Deutsch­land Tau­sen­de: Herr C. lebt seit fünf Jah­ren in Deutsch­land, er ist ver­hei­ra­tet, hat sei­nen Freun­des­kreis hier, sei­ne Arbeit, sein Leben. Und doch woll­te ihn die Aus­län­der­be­hör­de Mag­de­burg abschie­ben (nd berich­te­te). Wie er leben hier­zu­lan­de 242 000 geflüch­te­te Men­schen mit dem unsi­che­ren Sta­tus der Dul­dung, der Groß­teil von ihnen schon seit vie­len Jah­ren. Die meis­ten sind aus dem Irak, Afgha­ni­stan, Nige­ria, dem Iran oder aus rus­si­schen Teil­re­pu­bli­ken wie Tsche­tsche­ni­en geflohen.

Die Bun­des­re­gie­rung aus SPD, Grü­nen und FDP hat in ihrem Koali­ti­ons­ver­trag ange­kün­digt, die soge­nann­ten Ket­ten­dul­dun­gen abzu­schaf­fen: »Men­schen, die am 1. Janu­ar 2022 seit fünf Jah­ren in Deutsch­land leben, nicht straf­fäl­lig gewor­den sind und sich zur frei­heit­li­chen demo­kra­ti­schen Grund­ord­nung beken­nen, sol­len eine ein­jäh­ri­ge Auf­ent­halts­er­laub­nis auf Pro­be erhal­ten kön­nen, um in die­ser Zeit die übri­gen Vor­aus­set­zun­gen für ein Blei­be­recht zu erfül­len«, heißt es dort. Außer­dem sol­len »gut inte­grier­te« Jugend­li­che nach drei Jah­ren Auf­ent­halt in Deutsch­land und bis zum 27. Lebens­jahr die Mög­lich­keit für ein Blei­be­recht bekom­men, Erwach­se­ne nach sechs, Fami­li­en nach vier Jahren.

Doch bis jetzt wur­de kein Gesetz­ent­wurf dazu ein­ge­bracht. Jibran Kha­lil kri­ti­siert dar­über hin­aus, dass schon im Koali­ti­ons­ver­trag das Vor­ha­ben an »gute Inte­gra­ti­on« geknüpft wird: »Wir wis­sen gar nicht, was mit ’guter Inte­gra­ti­on’ gemeint ist. Außer­dem haben gedul­de­te Men­schen oft nicht das Recht zu arbei­ten oder Sprach- und Inte­gra­ti­ons­kur­se zu besu­chen. Wir for­dern ein bedin­gungs­lo­ses Blei­be­recht für alle Geflüch­te­ten«, sagt er zu »nd.derTag«. Kha­lil ist Ver­tre­ter von Jugend­li­chen ohne Gren­zen und Spre­cher eines brei­ten Bünd­nis­ses aus Geflüch­te­ten- und Men­schen­rechts­or­ga­ni­sa­tio­nen, die anläss­lich der Innen­mi­nis­ter­kon­fe­renz (IMK) am Don­ners­tag zu einer Demons­tra­ti­on am Würz­bur­ger Haupt­bahn­hof unter dem Mot­to »Blei­be­recht und Auf­nah­me jetzt!« auf­ruft. Par­al­lel zur IMK fin­det eine Kon­fe­renz jun­ger Geflüch­te­ter statt.

Das Bünd­nis, zu dem unter ande­rem ver­schie­de­ne Flücht­lings­rä­te, Pro Asyl, See­brü­cke und die Kin­der­not­hil­fe gehö­ren, kri­ti­siert, dass die Landesinnenminister*innen trotz der geplan­ten Refor­men wei­ter­hin abschie­ben. »Mit­ten in der Nacht, über­fall­ar­tig wer­den gan­ze Fami­li­en aus ihren Bet­ten geris­sen – obwohl die Ampel-Koali­ti­on ver­ein­bart hat, dass sie blei­ben sol­len. Auch Kin­der und Jugend­li­che, die schon lan­ge hier leben, müs­sen in Län­der zurück­keh­ren, die sie kaum ken­nen«, heißt es dort. »Wir for­dern von der IMK einen all­ge­mei­nen Abschie­bungs­stopp, damit sicher­ge­stellt ist, dass Men­schen nicht noch schnell abge­scho­ben wer­den, bevor das neue Blei­be­recht im Bun­des­tag beschlos­sen wird«, sagt Khalil.

Die Geflüch­te­ten­or­ga­ni­sa­ti­on Pro Asyl hat zusätz­lich eine Blei­be­rechts­kam­pa­gne mit dem Titel »Recht auf Zukunft« gestar­tet. »Es ist über­fäl­lig, dass ein Gesetz in den Bun­des­tag ein­ge­bracht wird, das das ange­kün­dig­te Chan­cen-Auf­ent­halts­recht umsetzt«, sagt Geschäfts­füh­rer Gün­ter Burk­hardt zu »nd.derTag«. Die Geflüch­te­ten dürf­ten nicht die Leid­tra­gen­den der lang­sa­men Umset­zung der von den Ampel-Par­tei­en ver­ein­bar­ten gesetz­li­chen Neu­re­ge­lun­gen wer­den. Sei­ner Ein­schät­zung nach könn­te die­se Geset­zes­re­ge­lung, im Gegen­satz zu ande­ren Vor­ha­ben der Ampel im Bereich Flucht und Migra­ti­on, schnell umge­setzt wer­den. Er befürch­tet jetzt aber, dass das Bun­des­in­nen­mi­nis­te­ri­um den Koali­ti­ons­ver­trag unter­lau­fen und Geflüch­te­te von die­ser Rege­lung aus­schlie­ßen könn­te, die nach Ansicht der Behör­den nicht an ihrer Iden­ti­täts­fest­stel­lung mit­ge­ar­bei­tet haben. Das Bun­des­in­nen­mi­nis­te­ri­um hat Nach­fra­gen des »nd« dazu bis zum Redak­ti­ons­schluss die­ser Aus­ga­be nicht beantwortet.

Pro Asyl sieht die Län­der in der Pflicht: »Wir for­dern die Innen­mi­nis­ter­kon­fe­renz auf, die Aus­län­der­be­hör­den anzu­wei­sen, schon jetzt nie­man­den mehr abzu­schie­ben, der unter das ange­kün­dig­te Chan­cen-Auf­ent­halts­recht fal­len wür­de«, sagt Burk­hardt zu »nd.derTag«. Unter­stützt wird die­se For­de­rung von gro­ßen Fir­men wie Ikea, Ben & Jerry’s und Vau­de. Vol­ker von Witz­le­ben von der Eis­mar­ke Ben & Jerry’s sagt: »Deutsch­land steht vor einem hand­fes­ten wirt­schaft­li­chen Pro­blem: Fach­kräf­te­man­gel und lee­re Aus­bil­dungs­stel­len. Trotz­dem wer­den qua­li­fi­zier­te Mitarbeiter*innen abge­scho­ben. Wie passt das zusam­men? Wir müs­sen jetzt die Men­schen schüt­zen, die unse­re Gesell­schaft seit Jah­ren berei­chern.« Bun­des­ar­beits­mi­nis­ter Huber­tus Heil (SPD) strebt zusam­men mit Innen­mi­nis­te­rin Nan­cy Fae­ser (SPD) eine Reform des Fach­kräf­te-Ein­wan­de­rungs­ge­set­zes an. Die­ses soll Migrant*innen den Zugang zum Arbeits­markt erleich­tern und einen »Spur­wech­sel« über die Beschäf­ti­gungs­dul­dung ermög­li­chen. Bis­her ist es für Gedul­de­te kaum mög­lich, einen regu­lä­ren Auf­ent­halts­ti­tel zu erlangen.

Bei den Pro­tes­ten wäh­rend der Innen­mi­nis­ter­kon­fe­renz wird es außer­dem einen Schwer­punkt zu Geflüch­te­ten aus Afgha­ni­stan geben: »Um der Mensch­heit wil­len, bit­te hört mei­ne Hil­fe­ru­fe und eva­ku­iert mich aus die­ser Höl­le. Die Bun­des­re­gie­rung heißt Ukrainer*innen will­kom­men, aber sie igno­riert und ver­gisst ihre eige­nen Orts­kräf­te aus Afgha­ni­stan«, zitiert das Bünd­nis eine Orts­kraft aus Afgha­ni­stan. Das Bun­des­in­nen­mi­nis­te­ri­um will bei sei­nem geplan­ten Auf­nah­me­pro­gramm jähr­lich maxi­mal 5000 afgha­ni­sche Flücht­lin­ge nach Deutsch­land brin­gen las­sen. Die Orga­ni­sa­tio­nen fin­den das zu wenig. Fami­li­en­an­ge­hö­ri­ge ein­ge­rech­net, hel­fe man damit in gera­de ein­mal 1000 Fäl­len. Neben der Auf­la­ge von Lan­des- und Bun­des­auf­nah­me­pro­gram­men für Afghan*innen und der Auf­nah­me beson­ders gefähr­de­ter Per­so­nen for­dert Burk­hardt, die Dul­dun­gen von bereits in Deutsch­land leben­der Afghan*innen und Syrer*innen in eine Auf­en­halts­er­laub­nis umzuwandeln.

Laut der Pres­se­stel­le der Innen­mi­nis­ter­kon­fe­renz wird eine Vor­griffs­re­ge­lung zum The­ma Blei­be­recht kein The­ma sein. In sei­ner Rol­le als bay­ri­scher Innen­mi­nis­ter teilt Her­mann auf Nach­fra­ge mit, die blo­ße Absichts­er­klä­rung von Par­tei­en in einem Koali­ti­ons­ver­trag las­se die Rechts­la­ge unbe­rührt. Die Aus­län­der­be­hör­den sei­en ver­pflich­tet, den Auf­ent­halt aus­rei­se­pflich­ti­ger Per­so­nen »durch Abschie­bung zu been­den«. Zen­tra­les The­ma wer­den der Krieg in der Ukrai­ne und sei­ne Aus­wir­kun­gen auf Deutsch­land sowie Kata­stro­phen­schutz und Sicher­heit im Digi­ta­len Raum sein. Asyl- und Migra­ti­ons­fra­gen wer­den beim Aus­tausch mit den christ­li­chen Kir­chen eine Rol­le spielen.