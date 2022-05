»Vor Ort sein, zuhören, eben im direkten Austausch sein und dann handeln – das ist der praktische Teil der Dialektik«, sagt die promovierte Philosophin Hanni Hambach. Foto: Andreas Domma

Die Die­len im Inne­ren des ehe­ma­li­gen Rat­hau­ses im Ber­li­ner Orts­teil Johan­nis­thal knar­zen unter den vie­len Füßen. Etwa 30 Senio­rin­nen und Senio­ren ste­hen im Trep­pen­haus in einer lan­gen Rei­he, die sich vom Erd­ge­schoss bis in den ers­ten Stock hin­auf schlän­gelt und war­ten dar­auf, ihre Stim­me zur Senio­ren­ver­tre­tungs­wahl abzu­ge­ben. Die Leu­te unter­hal­ten sich, was durch die all­ge­gen­wär­ti­gen Coro­na-Mas­ken bedäch­tig und gedämpft wirkt. Sie war­ten gedul­dig und scho­nen ihre Kräfte.

Han­ni Ham­bach schont sich nicht. Mit ihrem immer ein biss­chen ver­schmitzt wir­ken­den Blick läuft sie die Trep­pen hoch und run­ter, begrüßt ein­zel­ne Bekann­te, schaut nach dem Rech­ten. Die 74-jäh­ri­ge Köpe­ni­cke­rin ist zu die­sem Zeit­punkt noch Vor­sit­zen­de der Lan­des­se­nio­ren­ver­tre­tung Ber­lin, zwei Wahl­pe­ri­oden hat sie in die­sem Amt nun hin­ter sich. Eine drit­te wer­de es nicht geben, sagt sie bestimmt. »Es ist schon eine enor­me Belas­tung als Vor­sit­zen­de, und man wird ja auch nicht jün­ger«, fügt sie hinzu.

Ham­bach heißt eigent­lich Johan­na, doch sie lässt sich auch Han­ni gefal­len. In die­sem Früh­jahr hat sie nur als ein­fa­ches Mit­glied für die Ver­tre­tun­gen kan­di­diert, höchs­tens den Pos­ten der Schatz­meis­te­rin kann sie sich noch vor­stel­len zu über­neh­men. Nach­dem sie am Wahl­tag in Johan­nis­thal den gan­zen Mor­gen unent­wegt orga­ni­siert und Gesprä­che geführt hat, lässt sie sich nun – froh über eine Pau­se – auf einem Stuhl im Büro von Lutz Sonn­tag nie­der. Sonn­tag ist als Ange­stell­ter des Bezirks­amts Lei­ter des Kiez­klubs, der seit nun­mehr zehn Jah­ren im ehe­ma­li­gen Rat­haus von Johan­nis­thal sei­ne Räum­lich­kei­ten hat. »Die Kiez­klubs und die Senio­ren­ver­tre­tun­gen gehö­ren untrenn­bar zusam­men«, sagt er. Dann kommt das Gespräch auf die Anfän­ge die­ser Senio­ren­treffs, die mit der Eröff­nung des »Hau­ses der Begeg­nung« im Köpe­ni­cker Orts­teil Wen­den­schloss im Jahr 1989 lie­gen. Das Wich­tigs­te bei den Kiez­klubs sei, dass sie in kom­mu­na­ler Hand blei­ben, beto­nen bei­de. »Wenn die ver­ant­wort­li­chen Poli­ti­ker sie absto­ßen und in freie Trä­ger­schaft über­füh­ren wol­len, wis­sen sie, was pas­siert«, lacht die 74-Jäh­ri­ge angriffs­lus­tig. Dann erzählt sie, wie sie 2016 Hun­der­te Senio­ren orga­ni­siert hat und sie gemein­sam in Bus­sen zur Bezirks­ver­ord­ne­ten­ver­samm­lung (BVV) gefah­ren sind, um dort gegen die freie Trä­ger­schaft der Kiez­klubs zu pro­tes­tie­ren. Die Akti­on im Par­la­ment hat gewirkt, die Kiez­klubs blie­ben in kom­mu­na­ler Hand. Lutz Sonn­tag blickt vol­ler Respekt zu Han­ni Ham­bach hin­über – er weiß, wie viel sie im Rin­gen um die Begeg­nungs­stät­ten wert ist.

Zwei Wochen nach der Wahl sitzt sie im him­mel­blau­en T-Shirt und geöff­ne­ter Jacke im Gar­ten des »Hau­ses der Begeg­nung« in Wen­den­schloss und schaut durch eine getön­te Son­nen­bril­le auf die in der Son­ne glit­zern­de Ober­flä­che der Dah­me. Im ers­ten Stock des Hau­ses herrscht trotz der mor­gend­li­chen Uhr­zeit schon viel Betrieb. Ange­li­ka Auler-Löser kommt mit dem Fahr­stuhl her­un­ter­ge­fah­ren und bringt fri­schen Kaf­fee auf dem Tablett. Sie sei die gute See­le des Hau­ses, sagt die 59-Jäh­ri­ge und ist offen­bar in Schwatz­lau­ne. »Ich brau­che nicht ins Thea­ter zu gehen, das hier ist mei­ne Büh­ne«, meint sie lachend. Hier kön­ne sie sich ver­wirk­li­chen, und die Wert­schät­zung der älte­ren Damen und Her­ren, die in die Begeg­nungs­stät­te kom­men, sei ihre Beloh­nung. Im Umgang mit den Senio­rin­nen und Senio­ren, ihren Gebrech­lich­kei­ten und Krank­hei­ten sei Mit­ge­fühl gut, aber nie­mals Mit­leid. »Das will kei­ner«, sagt Auler-Löser und geht ab.

Ham­bach schaut ihr hin­ter­her und scheint noch kurz über ihre Wor­te nach­zu­den­ken. »Die Men­ta­li­tät vie­ler älte­rer Men­schen hier ist ja nicht gera­de über­schwäng­lich«, sagt sie dann. Und: »Für mich ist ein ›Hal­lo‹ schon Wert­schät­zung genug. Das heißt für mich: ›Ich sehe dich und weiß, was du tust.‹« Durch Coro­na fehl­te der direk­te Kon­takt in den ver­gan­ge­nen bei­den Jah­ren jedoch oft, was nach ihrer Ein­schät­zung auch zu der gerin­gen Betei­li­gung bei der Wahl zur Lan­des­se­nio­ren­ver­tre­tung geführt hat. In allen Ber­li­ner Bezir­ken ist die Pro­zent­zahl der Wäh­le­rin­nen und Wäh­ler zurück­ge­gan­gen, von 7,5 Pro­zent im Jahr 2017 auf 5,6 Pro­zent in die­sem. Das heißt zum Bei­spiel für den Bezirk Trep­tow-Köpe­nick, in dem Ham­bach kan­di­dier­te, von den etwa 77 000 Über-60-Jäh­ri­gen haben in die­sem Jahr nur etwa 4000 gewählt. »Es gab eben kei­ne Prä­senz­ver­an­stal­tun­gen, auf denen man sich direkt vor­stel­len und in die Köp­fe der Men­schen hät­te kom­men kön­nen«, ist sie enttäuscht.

Über­haupt scheint hin­ter ihrem oft her­vor­ge­brach­ten, fast noch ein wenig kind­li­chen Lachen eine gewis­se Melan­cho­lie zu lie­gen, die ihr Blick und ihre zuwei­len bis­sig aus­fal­len­den Ant­wor­ten ver­ra­ten. Zum Bei­spiel, wenn sie über ihr Leben in der DDR erst nach mehr­ma­li­gem Nach­fra­gen sagt: »Ich war näm­lich ein böser Mensch«.

Zwei­fel­los war sie über­zeugt von der DDR und kri­ti­siert mit die­sem bit­ter-iro­ni­schen Satz, dass der Staat heu­te oft aufs Auto­ri­tä­re redu­ziert wird und sämt­li­che Errun­gen­schaf­ten des Real­so­zia­lis­ti­schen dele­gi­ti­miert wer­den. Ham­bach hat in der DDR nach dem dort renom­mier­ten For­schungs­stu­di­um im Fach Phi­lo­so­phie an der Par­tei­hoch­schu­le »Karl Marx« in Ber­lin pro­mo­viert. Titel ihrer Dok­tor­ar­beit: »Die Ent­wick­lung der Pro­duk­tiv­kraft des Men­schen«. Bis zum Ende der DDR lehr­te sie Phi­lo­so­phie an der Par­tei­hoch­schu­le. Die­ses aka­de­mi­sche Leben hat sie geprägt.

Den­noch ist es wie eine ver­bor­ge­ne Schicht, die man bei ihr erst frei­le­gen muss. Denn sie geht mit ihrem Lebens­lauf nicht hau­sie­ren, so wie vie­le Ost­deut­sche das nicht machen, die für die DDR gear­bei­tet haben, weil sie an den Sozia­lis­mus glaub­ten. Wenn man ihre Bio­gra­fie nicht kennt, ver­steht man auch nicht, was sie zu der sozi­al enga­gier­ten Ver­tre­te­rin der Inter­es­sen von Senio­rin­nen und Senio­ren gemacht hat, die sie heu­te ist.

Gebo­ren ist Han­ni Ham­bach 1947 in Gör­litz. Spä­ter ging sie ins Inter­nat in Zwi­ckau, weil es in Gör­litz kei­ne Abitur­klas­se mit erwei­ter­tem Rus­sisch­un­ter­richt gab. Als Teen­ager habe sie dort vom gro­ßen Jür­gen Croy per­sön­lich das Abseits erklärt bekom­men, erzählt sie. Mit Freun­din­nen habe sie oft die Fuß­ball­spie­le der BSG Motor/Sachsenring Zwi­ckau besucht und schnell einen guten Draht zum spä­te­ren Rekord­tor­hü­ter des DDR-Fuß­balls gehabt. Croy stand von 1965 bis 1981 im Kas­ten der Zwickauer.

Han­ni Ham­bach war zu die­ser Zeit auch in der FDJ aktiv und nahm 1967 ihr ers­tes Stu­di­um auf – Inge­nieur­wis­sen­schaf­ten an der Tech­ni­schen Hoch­schu­le Mer­se­burg. »Ich habe dann aber nie als Inge­nieu­rin gear­bei­tet«, erzählt sie. Denn nach­dem sie das Stu­di­um mit Diplom abge­schlos­sen hat­te, habe sie ein Par­tei­funk­tio­när, der ihre intel­lek­tu­el­len Fähig­kei­ten erkann­te, an die Par­tei­hoch­schu­le holen wol­len. Sie ließ sich nicht lan­ge bit­ten und schlug einen geis­tes­wis­sen­schaft­li­chen Weg ein.

Nach der Wen­de saß sie als Ver­ord­ne­te zuerst für die PDS und dann für die Links­par­tei ins­ge­samt 15 Jah­re in der BVV und kämpf­te dann zehn Jah­re lang als Lan­des­se­nio­ren­vor­sit­zen­de in Ber­lin vor allem um Mit­spra­che und Teil­ha­be von Über-60-Jäh­ri­gen in der Stadt. Durch das Senio­ren­mit­wir­kungs­ge­setz von 2006, dem ers­ten die­ser Art in der Bun­des­re­pu­blik, haben die Ver­tre­tun­gen in der BVV sowie in den Aus­schüs­sen Rede­recht, eine wich­ti­ge Errun­gen­schaft für die Alten in Ber­lin. Doch Ham­bachs gesell­schaft­li­ches Enga­ge­ment geht über die Inter­es­sen der Senio­rin­nen und Senio­ren hin­aus. »Was für den Rol­la­tor gut ist, ist auch für den Kin­der­wa­gen gut«, ist ihr Mot­to, wenn es um den wich­ti­gen Aspekt der Bar­rie­re­frei­heit in der Stadt geht.

Die neu gewähl­ten 17 Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter müs­sen ihre For­de­run­gen vom Bezirk bis in die Lan­des­ebe­ne tra­gen. Es sei immer ein lan­ger und stei­ni­ger Weg, der viel Geduld und Durch­hal­te­ver­mö­gen erfor­de­re, sagt Ham­bach. Und: »Man darf die Poli­ti­ker ein­fach nicht allein las­sen, man muss ihnen auf die Ner­ven gehen.« Sie kennt den Laden auf­grund ihrer lan­gen Tätig­keit in der BVV gut. Um die behä­bi­gen Abge­ord­ne­ten zu bewe­gen, bedür­fe es vor allem kom­mu­ni­ka­ti­ver Fähig­kei­ten, weiß sie. Über­haupt sei Kom­mu­ni­ka­ti­on ein Muss, fügt sie hin­zu – »wer nicht kom­mu­ni­ziert, ver­klemmt sich selber.«

Die­se Ein­sicht ist wesent­lich für Han­ni Ham­bach. »Vor Ort sein, zuhö­ren, eben im direk­ten Aus­tausch sein und dann han­deln – das ist der prak­ti­sche Teil der Dia­lek­tik«, sagt die pro­mo­vier­te Phi­lo­so­phin. Im Gegen­satz dazu ste­he ihrer Mei­nung nach die bür­ger­li­che Phi­lo­so­phie – die­se sei abge­ho­ben, ohne Bezug zum Leben der Men­schen. Dass sie sich auf dem Gebiet des Den­kens den­noch vor­erst durch­ge­setzt zu haben scheint, bringt Ham­bach nicht von ihrem Weg ab. Was sie in ihrem Enga­ge­ment Kraft gebe? »Hei­ter­keit ist die Mut­ter der Weis­heit«, ant­wor­tet sie etwas ver­son­nen. Und dann ist da wie­der die­ser schel­mi­sche Blick.

Für ihre ehren­amt­li­che Zukunft nach den Wah­len lie­gen ihr drei Din­ge am Her­zen: »Neben der akti­ven Arbeit als Senio­ren­ver­tre­te­rin will ich mich als Ko-Vor­sit­zen­de im För­der­ver­ein wei­ter im Kiez­klub «Haus der Begeg­nung» ein­brin­gen. Außer­dem möch­te ich etwas akti­ver bei der Volks­so­li­da­ri­tät wer­den, und dann ist da ja noch die akti­ve Mit­glied­schaft in der Lin­ken.« Ham­bach ist bei den Wah­len mit den meis­ten Stim­men in die Senio­ren­ver­tre­tung Trep­tow-Köpe­nick gewählt wor­den, die Men­schen bau­en wei­ter auf sie. Da sie nicht mehr als Vor­sit­zen­de kan­di­diert hat, wur­de sie gebe­ten, ihre Erfah­run­gen wenigs­tens als Mit­glied im Vor­stand wei­ter­zu­ge­ben. »Also habe ich mich als Ver­ant­wort­li­che für Finan­zen in den neu­en Vor­stand wäh­len las­sen«, sagt sie gelas­sen. Und fügt hin­zu: »Vor allem aber will ich nun umso mehr Oma für mei­ne drei Enkel sein.«