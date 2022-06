Beim Bau von Windrädern gibt es auch industrielle Hindernisse. Foto: dpa/Arno Burgi

Gun­ter Kegel, Prä­si­dent des Elek­tro- und Digi­tal­in­dus­trie­ver­bands ZVEI, hat »rich­tig Bock« auf die Han­no­ver-Mes­se. Schließ­lich spürt sei­ne Bran­che auf der größ­ten Indus­trie­show der Welt, die am Don­ners­tag zu Ende geht, schar­fen Rücken­wind. Zu Kegels Freu­de mag auch das »Rie­sen-Auf­trags­buch« bei­getra­gen haben, wel­ches einen Groß­teil der Fir­men auf Jah­re hin­aus aus­las­ten dürf­te. Trotz Coro­na, Krieg und Chip-Man­gel erwar­tet die glo­bal aus­ge­rich­te­te Schlüs­sel­in­dus­trie in die­sem Jahr ein Umsatz­plus von sie­ben Prozent.

Die von der Poli­tik vor­ge­ge­be­ne Dekar­bo­ni­sie­rung der Wirt­schaft benö­tigt zwei­er­lei: Digi­ta­li­sie­rung und Elek­tri­fi­zie­rung. Bei­de The­men ste­hen auch in Han­no­ver im Mit­tel­punkt. ZVEI-Prä­si­dent Kegel ver­spricht sich von dem Duo eine soge­nann­te Sek­to­ren­kop­pe­lung – von der Roh­stoff­be­schaf­fung bis zum Strom­zäh­ler in der Woh­nung soll es digi­tal, ver­netzt und effi­zi­ent zuge­hen. Kei­ne Gebrauchs­an­wei­sun­gen auf Papier mehr, Gleich­strom statt Wech­sel­strom und grü­ner Was­ser­stoff statt rus­si­schem Erdgas.

Für die­se Trans­for­ma­ti­on wer­den Unmen­gen an grü­ner Ener­gie benö­tigt, vor allem Strom. Giles Dick­son skiz­zier­te das enor­me Wachs­tums­po­ten­zi­al der Erneu­er­ba­ren: »Heu­te macht Strom ein Vier­tel des euro­päi­schen Ener­gie­sys­tems aus. Bis 2050 wer­den es drei Vier­tel sein«, erwar­tet der Chef von Wind Euro­pe, der in Brüs­sel ansäs­si­gen Bran­chen­or­ga­ni­sa­ti­on. 57 Pro­zent des gesam­ten Ener­gie­ver­brauchs wer­den dann direkt elek­tri­fi­ziert, 18 Pro­zent indi­rekt über grü­nen Was­ser­stoff. Bis 2050 wird die Hälf­te des Stroms in der Euro­päi­schen Uni­on aus Wind stam­men. »Die Wind­ener­gie ist ide­al posi­tio­niert, um die­sen Pro­zess vor­an­zu­trei­ben«, so Dickson.

Dass der Weg dort­hin stei­ni­ger sein könn­te als Lob­by­is­ten hof­fen, zeigt das Bei­spiel Nordex. Der Ham­bur­ger Wind­kraft­an­la­gen-Her­stel­ler schließt sei­ne Rotor­blatt­pro­duk­ti­on in Ros­tock Ende Juni. Den etwa 500 Mit­ar­bei­ten­den bleibt, eine Abfin­dung zu neh­men und in eine Trans­fer­ge­sell­schaft einzutreten.

Nordex ist spe­zia­li­siert auf Onshore-Wind­an­la­gen. Feh­len­de Flä­chen­aus­wei­sun­gen durch die Län­der, Natur­schutz und loka­ler Wider­stand erschwe­ren das Geschäft an Land. Den­noch erwirt­schaf­te­ten im ver­gan­ge­nen Jahr 8600 Beschäf­tig­te einen Umsatz von 5,4 Mil­li­ar­den Euro. Ende Febru­ar hat­te Nordex mit­ge­teilt, die Rotor­blatt­pro­duk­ti­on nach Asi­en zu ver­le­gen. Begrün­det wird der Schritt mit einem »her­aus­for­dern­den Markt- und Wett­be­werbs­um­feld«, das eine »Anpas­sung der glo­ba­len Pro­duk­ti­ons- und Beschaf­fungs­pro­zes­se« erfor­de­re. Neben Ros­tock wird auch ein Werk in Spa­ni­en geopfert.

Die Sor­ge geht nun in der Bran­che um, dass die Pro­duk­ti­on wie ehe­dem die Pho­to­vol­ta­ik aus der EU in Nied­rig­lohn­län­der aus­wan­dert. Der Markt für Wind­rä­der ist ein glo­ba­ler und der Preis­druck ist hoch. Daher den­ken Unter­neh­men über ihre Stand­or­te nach. Durch Abwan­de­rung der Pro­duk­ti­on könn­ten Wind­ener­gie­an­la­gen am Ende güns­ti­ger werden.

Für Unru­he sorgt zudem der deut­sche Bran­chen­füh­rer Sie­mens Ener­gy. Um end­lich die Pro­ble­me der noto­risch ver­lust­rei­chen Wind­kraft-Toch­ter­ge­sell­schaft Game­sa in Spa­ni­en zu lösen, arbei­tet der Vor­stand an einer Kom­plett­über­nah­me. In Cux­ha­ven an der Nord­see pro­du­ziert Game­sa seit kur­zem die welt­weit größ­te Off­shore-Tur­bi­ne in Serie.

»Eine Ener­gie­wen­de ohne Wert­schöp­fung in Deutsch­land und kaum in der EU« mag sich der Lei­ter des IG-Metall-Bezirks Küs­te, Dani­el Fried­rich, lie­ber nicht vor­stel­len. Wie wol­le man dann die Men­schen vor Ort für die Trans­for­ma­ti­on gewin­nen? Die Poli­tik müs­se daher ver­bind­li­che indus­trie­po­li­ti­sche Vor­ga­ben für die hei­mi­sche Wert­schöp­fung machen. Mit dem in der par­la­men­ta­ri­schen Bera­tung befind­li­chen Wind­ener­gie-auf-See-Gesetz müs­se eine »Off­shore-Offen­si­ve« beginnen.

Kri­ti­ker war­nen dage­gen vor natio­na­lem Pro­tek­tio­nis­mus, der letzt­lich allen scha­de. Außer­dem wer­de der Groß­teil der Wert­schöp­fung nicht in der Pro­duk­ti­on, son­dern als Dienst­leis­tung voll­bracht: bei der Instal­la­ti­on der Anla­gen, bei Ser­vice und War­tung. Und die könn­ten nicht abwandern.

Dafür bedarf es aller­dings einer indus­tri­el­len Basis. »Selbst das ein­fachs­te Gerät fehlt«, etwa für den Trans­port von Wind­rad­flü­geln, wor­auf der Haupt­ge­schäfts­füh­rer des Ver­ban­des für Schiff­bau und Mee­res­tech­nik, Rein­hard Lüken, hin­weist. Zukünf­tig wer­de aber eine kom­plet­te Infra­struk­tur benö­tigt: Ein­rich­ter- und Kran­schif­fe, Platt­form­ver­sor­ger und Kabel­le­ger. Auch für den Rück­bau alter Anla­gen benö­ti­ge man Spe­zi­al­schif­fe, mari­ti­mes Know-how und aus­ge­bil­de­te Seeleute.

Doch bis­lang tut sich wenig in den Auf­trags­bü­chern der deut­schen Werf­ten und Zulie­fer­indus­trie. Zu unge­wiss fin­den auch mög­li­che Inves­to­ren die poli­ti­schen Rah­men­be­din­gun­gen. Ähn­lich wie die IG Metall for­dert auch der VSM von der Poli­tik eine Kop­pe­lung von staat­li­cher För­de­rung und Wert­schöp­fung inner­halb der EU. »Es kann doch nicht sein, dass wir den gan­zen Mist aus Asi­en her­schip­pern«, platz­te Lüken pünkt­lich zur Han­no­ver-Mes­se der öko­lo­gi­sche Kragen.