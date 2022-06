Auch das Straßenleben von Bad Oldesloe hat sich verändert. Es ist bunter geworden. Foto: Foto: dpa/Markus Scholz

Bad Oldes­loe liegt im öst­li­chen Hügel­land Schles­wig-Hol­steins ver­kehrs­tech­nisch güns­tig. Rei­sen­de auf dem Weg zur Ost­see neh­men viel­leicht die Abfahrt Bad Oldes­loe wahr, an der sie auf der Auto­bahn 1 unge­fähr 40 Kilo­me­ter nörd­lich von Ham­burg und etwa 20 Kilo­me­ter süd­lich von Lübeck vorbeifahren.

Die­se geo­gra­fi­sche Lage hat einen posi­ti­ven Effekt auf die wirt­schaft­li­che Ent­wick­lung der Kreis­stadt, denn ein nicht uner­heb­li­cher Teil der Bewoh­ner von Oldes­loe, wie die Ein­hei­mi­schen ihre Stadt nen­nen – wobei das letz­te «E» nicht gespro­chen wird, dafür das letz­te «O» etwas gedehnt, also eigent­lich wie «Oh» –, pen­delt ent­we­der zur Arbeit nach Ham­burg oder zah­len­mä­ßig etwas weni­ger nach Lübeck.

Außer­dem wächst die Klein­stadt mode­rat. Der­zeit zählt sie 25 000 Ein­woh­ner. Fami­li­en aus den nahen Bal­lungs­ge­bie­ten sind dort auf der Suche nach bil­li­ge­ren Mie­ten oder güns­ti­gem Bau­land. Das macht den Stand­ort attrak­tiv für Inves­to­ren und gleicht die Abwan­de­rung jun­ger, gut aus­ge­bil­de­ter Men­schen wie­der aus, die die Enge der Klein­stadt mit der wei­ten Welt tauschen.

Wie Ronya Gal­ka zum Bei­spiel, die heu­te in der bri­ti­schen Graf­schaft Nor­thum­ber­land lebt, nicht weit von der Hafen­stadt New­cast­le ent­fernt, und sich als Stra­ßen-Foto­gra­fin im Ver­ei­nig­ten König­reich einen Namen gemacht hat. 1993, direkt nach dem Abitur in Bad Oldes­loe, ging sie als Au-pair nach Lon­don, anschlie­ßend für ein wei­te­res Jahr nach Paris. Aus der ursprüng­li­chen Pla­nung, danach wie­der nach Deutsch­land zurück­zu­keh­ren, wur­de nichts. Statt­des­sen begann Gal­ka ein Stu­di­um in Lon­don und bau­te ihr Leben in Groß­bri­tan­ni­en auf.

Die 47-Jäh­ri­ge, die sich zu einem Besuch in der Kreis­stadt auf­hält, kommt aus dem Stau­nen nicht her­aus, wenn sie die demo­gra­fi­schen Ver­än­de­run­gen in ihrer Hei­mat reflek­tiert. «Es ist schon erstaun­lich: Das Bad Oldes­loe, das ich Anfang der 90er Jah­re ver­ließ, war eine etwas bie­de­re Beam­ten­stadt, in der es nur sehr weni­ge Men­schen mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund gab. Als ich mit mei­nem dama­li­gen Lebens­ge­fähr­ten, der aus Nige­ria stammt, hier durch die Fußgänger­zone lief, gab es schon eini­ge gif­ti­ge Bli­cke und Getu­schel. Aber das hat sich geän­dert, heu­te leben hier Men­schen aus aller Welt.»

In der Tat, wer Bad Oldes­loe noch aus frü­he­ren Zei­ten kennt, sieht die Ver­än­de­run­gen. Die Kreis­stadt ist heu­te ein Klein-Baby­lon und erin­nert ein wenig an urba­ne Ein­wan­de­rungs­zen­tren wie Ham­burg-Alto­na, Ber­lin-Neu­kölln oder Köln-Chor­wei­ler. Diver­se Migra­ti­ons­hin­ter­grün­de sind kei­ne Sel­ten­heit, und immer mehr Kin­der stam­men aus bina­tio­na­len Bezie­hun­gen. In der Innen­stadt, frü­her von Geschäf­ten geprägt, die seit Jahr­zehn­ten im Fami­li­en­be­sitz waren und die so etwas wie die loka­le Eli­te bil­de­ten, gibt es heu­te meh­re­re ori­en­ta­li­sche Lebensmittel­läden. Cafés und Bäcke­rei­en wer­den von Ein­wan­de­rer­fa­mi­li­en geführt.

Die ita­lie­ni­sche Eis­die­le, wo die Jeu­nesse dorée der Kreis­stadt ein und aus ging, ist noch am Platz, wobei ein Groß­teil der Bedie­nung aus Süd­ost­eu­ro­pa stammt. Die Knei­pe «Zur Müh­le» gleich neben­an, in der sich frü­her die Fuß­bal­ler nach dem Trai­ning tra­fen, hat sich in eine hip­pe, urban anmu­ten­de Bar ver­wan­delt, die von Deutsch-Ira­nern betrie­ben wird, die sich aber als Ita­lie­ner aus­ge­ben. Bei einem Bum­mel durch die Innen­stadt ver­nimmt man Spra­chen wie Dari, Ara­bisch und Arme­nisch neben kur­di­schen Mundarten.

Han­ni Deme­troi­us hin­ge­gen, Jahr­gang 1969, der in Bad Oldes­loe als Sohn ägyp­ti­scher Ein­wan­de­rer auf­wuchs und seit 2003 in New York lebt, äußert per Sky­pe, dass ihm das Bad Oldes­loe von frü­her bes­ser gefal­len habe: «Da war viel mehr Leben, und ich glau­be, man hat sich frü­her weni­ger als ›Kana­ke‹ gefühlt als jetzt.» Die­se Äuße­run­gen mögen einen ein wenig erstau­nen lassen.

Auch ich bin in der Stadt auf­ge­wach­sen, und ich erin­ne­re mich, wie ich im Alter von zwölf Jah­ren mit einem Freund in der Fuß­gän­ger­zo­ne unter­wegs war und dort den all­seits belieb­ten und respek­tier­ten Fuß­ball-Nach­wuchs­trai­ner traf. Wir began­nen zu plau­dern, wäh­rend ein Pär­chen vor­bei­ging, er schwarz, sie weiß. Sicher­lich ein eher sel­te­ner Anblick im Bad Oldes­loe des Jah­res 1983, wor­auf der net­te Fuß­ball­trai­ner, ein jovia­ler, freund­li­cher Herr um die 60, plötz­lich in einem Ton­fall äußer­te, als wür­de er noch über Fuß­ball oder über das Wet­ter reden: «Sol­che Leu­te soll­te man mit Ben­zin über­gie­ßen und anzünden!»

Aber das Bad Oldes­loe von damals ist Geschich­te. Der Fuß­ball-Trai­ner ist schon lan­ge tot. Wür­de er heu­te noch leben und durch die Fuß­gän­ger­zo­ne schlen­dern, mög­li­cher­wei­se wür­de er ent­setzt sein. Han­ni berich­tet den­noch von selt­sa­men Bli­cken, die er in den ver­gan­ge­nen Jah­ren wäh­rend sei­ner Besu­che in Bad Oldes­loe wahr­ge­nom­men hat, räumt aber ein: «Ich bin even­tu­ell auch ver­wöhnt – hier in New York hat man nie das Gefühl, ein Fremd­kör­per zu sein.»

Der demo­gra­fi­sche und sozia­le Wan­del hat sich in der Kreis­stadt sanft, aber nach­hal­tig voll­zo­gen. Bad Oldes­loe erin­nert an eine klei­ne «Arri­val-City», wie der kana­di­sche Jour­na­list Doug Saun­ders die gro­ßen Ein­wan­de­rer-Metro­po­len in sei­nem gleich­na­mi­gen Buch zu bezeich­nen pfleg­te. Der Bür­ger­park von Bad Oldes­loe, in dem frü­her ab dem spä­ten Nach­mit­tag die Bür­ger­stei­ge hoch­ge­klappt wur­den, wird heu­te an war­men Som­mer­aben­den von Jugend­li­chen bevöl­kert, die läs­sig an Later­nen­pfäh­len leh­nen, die mit Anti­fa-Sti­ckern zuge­klebt sind, flan­kiert von Mari­hua­na-Duft und Rap-Musik. Man kann das begrü­ßen oder ablehnen.

Das Bad Oldes­loe der frü­he­ren Jahr­zehnte, die bie­de­re Kreis­stadt mit länd­li­chem Ein­zugs­ge­biet, scheint nicht mehr exis­tent zu sein. Die Stadt damals war größ­ten­teils eth­nisch homo­gen. Die mas­si­ven Zuzü­ge der Nach­kriegs­zeit, her­vor­ge­ru­fen durch Flücht­lings­be­we­gun­gen aus Ost­preu­ßen oder Pom­mern, waren höchs­tens noch an den Stra­ßen­na­men zu erken­nen, die an Königs­berg oder Kol­berg erin­ner­ten. Und die alten Leu­te erzähl­ten noch Geschich­ten aus der «Wolfs­zeit», wie der Autor Harald Jäh­ner die­se Epo­che zwi­schen dem Ende des Zwei­ten Welt­krie­ges und der Grün­dung der bei­den deut­schen Staa­ten nann­te. Bin­nen weni­ger Jah­re hat­te sich die Bevöl­ke­rungs­zahl Schles­wig-Hol­steins durch die Auf­nah­me der Flücht­lin­ge ver­dop­pelt, und die Inte­gra­ti­on der Neun­an­kömm­lin­ge ver­lief alles ande­re als reibungslos.

Was Geflüch­te­te aus dem Osten durch­ma­chen muss­ten, erleb­ten die Eltern von Ronya Gal­ka, die als Klein­kin­der aus Ost­preu­ßen kamen und in ihrer Kind­heit Ableh­nung und Hass zu spü­ren beka­men. Die NS-Pro­pa­gan­da, mit der die Deut­schen zwölf Jah­re lang indok­tri­niert wor­den waren, hat­te offen­bar nur weni­ge Spu­ren hin­ter­las­sen. Den Mythos der «Volks­ge­mein­schaft» gab es offen­bar nicht mehr. Die Ableh­nung der Lands­leu­te aus dem Osten war natür­lich auch in der Not der Nach­kriegs­zeit begrün­det, als die Res­sour­cen knapp waren und es Hun­ger gab. Aber nicht nur. Frem­den­feind­lich­keit rich­tet sich nicht nur gegen ande­re Eth­ni­en, Spra­che oder Religionen.

Anfang der 90er Jah­re zogen vie­le Aus­sied­ler und Russ­land­deut­sche nach Bad Oldes­loe. Wenig spä­ter folg­ten Alba­ner, dann Afgha­nen und Syrer. Letzt­lich leben heu­te Men­schen aus allen Win­keln der Erde in der Kleinstadt.

An der Bad Oldes­lo­er Theo­dor-Storm-Schu­le fin­det ein Früh­lings­fest statt, das wegen der Coro­na-Pan­de­mie in den letz­ten zwei Jah­ren ver­scho­ben wer­den muss­te. Schul­lei­ter Mar­tin Nirs­ber­ger ist sicht­lich erfreut, denn heu­te wird sei­ne Bil­dungs­stät­te mit dem Titel «Schu­le ohne Ras­sis­mus – Schu­le mit Cou­ra­ge» aus­ge­zeich­net. Der 38-Jäh­ri­ge stammt aus Thü­rin­gen und ist seit 2020 Direk­tor der Schu­le. «Ich habe mich als ost­deut­scher Katho­lik gut in die pro­tes­tan­tisch gepräg­te nord­deut­sche Klein­stadt inte­griert», erwähnt er lachend.

«Das heu­ti­ge Bad Oldes­loe ist viel welt­of­fe­ner als frü­her», ergänzt Jörg Lem­ke. Der par­tei­lo­se Bür­ger­meis­ter ist anläss­lich des Schul­fes­tes und der Ver­lei­hung der Aus­zeich­nung in der Schu­le ein­ge­trof­fen. Lembke, ein jovia­ler Mann von Mit­te 50, sieht in der Zuwan­de­rung kei­ne Probleme.

Nirs­ber­ger bit­tet auf den Schul­hof, wo sei­ne Schü­ler ihn freu­dig begrü­ßen. Schul­spre­cher Sal­man Mer­za, Sohn jesi­di­scher Ein­wan­de­rer aus dem Nord-Irak, schüt­telt auf die Fra­ge, ob er schon mal Ras­sis­mus erlebt habe, erstaunt den Kopf. Von den über 400 Schü­lern haben rund 70 Pro­zent einen Migra­ti­ons­hin­ter­grund, erwähnt der Lei­ter der Gemein­schafts­schu­le und ver­weist auf die zahl­rei­chen Akti­vi­tä­ten an sei­ner Ein­rich­tung wie die Auf­nah­me eines Anti-Mob­bing-Songs, den inter­kon­fes­sio­nel­len Reli­gi­ons­un­ter­richt, die «Meet a Jew»-Aktion sowie den Tag der Justiz.

Auch ich ging in den 80er Jah­ren auf die­se Schu­le und kann mich noch dar­an erin­nern, dass bereits ein gel­ber Jog­ging­an­zug, den ich im Sport­un­ter­richt trug, anstö­ßig erschien, weil die Far­ben Blau und Weiß erwünscht waren. Die Zei­ten waren damals andere.

Aber voll­zieht sich die­ser Wan­del wirk­lich ohne grö­ße­re Pro­ble­me in Bad Oldes­loe? Ein Mit­ar­bei­ter der ört­li­chen Kreis­spar­kas­se, der unge­nannt blei­ben möch­te, beschwert sich über die wach­sen­de Anony­mi­tät und die angeb­lich gesun­ke­ne Kauf­kraft. «Frü­her kann­te jeder jeden, aber heu­te? Außer­dem wer­den durch die Zuwan­de­rung Tra­di­tio­nen über Bord gewor­fen», meint er.

Ich erin­ne­re mich noch, wie in den 80er Jah­ren NPD-Leu­te Fly­er auf dem ört­li­chen Wochen­markt ver­teil­ten, und auch dar­an, dass plötz­lich Auf­kle­ber der rechts­ex­tre­men Par­tei an der Schu­le auf­tauch­ten. Die NPD ver­such­te offen­bar, an alte Zei­ten anzu­knüp­fen. «Noch im April 1945 haben die Leu­te in Bad Oldes­loe mit ›Heil Hit­ler‹ gegrüßt», berich­tet eine alte Dame, die damals als Flücht­ling aus Ost­preu­ßen in die Stadt kam. Wie vie­le Städ­te im länd­li­chen Schles­wig-Hol­stein war auch Bad Oldes­loe eine frü­he NS-Hoch­burg und blieb es bis zum Schluss.

In den ver­gan­ge­nen Jah­ren aller­dings wur­de die Zuwan­de­rung in die Kreis­stadt nicht vom Auf­stieg rech­ter Par­tei­en beglei­tet. Selbst die AfD, die nach der jüngs­ten Land­tags­wahl ohne­hin aus dem Par­la­ment in Kiel flog, konn­te in Bad Oldes­loe nie rich­tig Fuß fassen.

Liegt es an den güns­ti­gen öko­no­mi­schen Rah­men­be­din­gun­gen, an dem Enga­ge­ment der Bür­ger oder an der Nähe zu den welt­offenen Han­se­städ­ten, dass die Inte­gra­ti­on von Zuwan­de­rern rela­tiv gut funk­tio­niert? Azad ist ein kur­disch­stäm­mi­ger Fri­sör, der vor vier Jah­ren aus Ham­burg kam. Er fin­det Bad Oldes­loe zwar etwas spie­ßig, weiß es aber zu schät­zen, dass sei­ne Kin­der an den ört­li­chen Schu­len bes­ser inte­griert sind als im «welt­of­fe­nen» Hamburg.

«Als ich aus Meck­len­burg nach Oldes­loe kam», erzählt Mal­te, ein Kun­de in sei­nem Salon, «war ich anfangs schon irri­tiert wegen der vie­len Aus­län­der. Ich dach­te, so etwas gibt es nur in Groß­städ­ten. Bei uns in Par­chim kann­te man das so nicht, obwohl die Stadt ähn­lich groß ist. Dort haben die Leu­te viel mehr Vor­ur­tei­le als hier, weil sie halt kei­ne Aus­län­der ken­nen. Mir ging es ja ähn­lich, ich war frü­her ziem­lich rechts. Als ich dann nach Oldes­loe zog, ließ das nach. Ich habe immer noch Kon­takt mit den Kame­ra­den von damals, über Poli­tik reden wir dabei aber nicht. Wäre ja auch komisch.» Seit vier Jah­ren ist er mit einer in Bad Oldes­loe auf­ge­wach­se­nen Gha­nae­rin liiert, das Paar hat zwei Kinder.

Kurz vor ihrer Abrei­se nach Eng­land genießt Ronya Gal­ka noch ein­mal einen Lat­te mac­chia­to in der Eis­die­le. «Nie wer­de ich ver­ges­sen, wel­ches Gefühl der Frei­heit ich emp­fun­den habe, als ich nach Lon­don gezo­gen bin», erzählt sie. Ich woll­te hin­aus in die Welt, raus aus dem Kaff. Und jetzt ist die Welt hier nach Bad Oldes­loe gezo­gen, wäh­rend ich in Nord­eng­land auf dem Lan­de lebe.« Sie zückt ihre Kame­ra, um wie­der eines ihrer Stra­ßen­bil­der zu schie­ßen, wofür sie frü­her nur in Lon­don oder Paris Moti­ve fand.