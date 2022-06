Sheryl Sandberg Foto: dpa/Lino Mirgeler

Die Geschich­te des Sili­con Val­leys, sie ist in wei­ten Tei­len der öffent­li­chen Wahr­neh­mung männ­lich geprägt. Lar­ry Page und Ser­gey Brin (Goog­le), Tim Cook (Apple) und nicht zuletzt Face­book-Grün­der Mark Zucker­berg sind nur eini­ge jener Alpha-Typen, die fast alle mit der Tech-Ideen­schmie­de im US-Bun­des­staat Kali­for­ni­en ver­bin­den. An Frau­en denkt in der IT-Welt auch heu­te kaum jemand. Dabei ver­dankt so man­cher Mul­ti­mil­li­ar­den-Unter­neh­mer sei­nen Auf­stieg klu­gen Managerinnen.

She­ryl Sand­berg ist eine davon. 14 Jah­re lei­te­te sie das ope­ra­ti­ve Geschäft bei Face­book, des­sen Mut­ter­kon­zern seit 2021 Meta heißt. Nun ist Schluss. Die 52-Jäh­ri­ge ver­lässt einen der welt­weit ein­fluss­reichs­ten Tech-Kon­zer­ne. Auch wenn Face­books Auf­stieg eng mit Mark Zucker­berg ver­bun­den wird, wäre der Nerd von der US-Eli­te­uni Har­vard womög­lich ohne Sand­berg geschei­tert. Eine gute Idee bedeu­tet noch kei­nen wirt­schaft­li­chen Erfolg.

Für die­sen war Sand­berg bei Face­book zustän­dig. Im Gegen­satz zum Infor­ma­ti­ker Zucker­berg bringt die Absol­ven­tin der Har­vard Busi­ness School öko­no­mi­sche Exper­ti­se mit. Bevor Sand­berg 2008 bei Face­book anheu­er­te, arbei­te­te sie bei der Bera­ter­grup­pe McK­in­sey, als Stabs­chefin im US-Finanz­mi­nis­te­ri­um und bei Goog­le. Eine Auf­stiegs­ge­schich­te aus dem Bil­der­buch, wenn­gleich ihre Eltern, ein Augen­arzt und eine Leh­re­rin, zur Mit­tel­klas­se gehör­ten. Sand­s­bergs Ver­mö­gen beträgt 1,6 Mil­li­ar­den Dollar.

Die­ses kam zustan­de, weil Sand­berg eine Grund­re­gel im Kapi­ta­lis­mus ver­in­ner­lich­te: Wachs­tum. Unter ihr kauf­te Face­book 2012 die Foto-Platt­form Insta­gram und 2014 den Nach­rich­ten­dienst Whats­app. Als Che­fin im Tages­ge­schäft ist Sand­berg aller­dings auch für vie­le Skan­da­le ver­ant­wort­lich, die Meta erschüt­tern. Egal ob Daten­schutz­pro­ble­me, aus­ufern­de Hass­kom­men­ta­re oder die Debat­te, ob der Kon­zern zu viel Macht besitzt – der Druck auf die Mana­ge­rin war groß. Ihren Pos­ten bekommt nun übri­gens ein Mann.