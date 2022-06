Die diesjährige Staffel von Heidi Klums "Germany's Next Topmodel" stand unter dem Motto Diversität. Gewonnen hat eine junge, blonde, weiße Frau. Foto: dpa/ProSieben | Willi Weber

Es ist eine Sen­dung, an der sich ver­meint­lich nicht die Geis­ter schei­den: »Germany‹s Next Top­mo­del« (GNTM), das bekann­te Pro7-For­mat, das seit 2006 aus­ge­strahlt wird und regel­mä­ßig Kritiker*innen auf den Plan ruft. Dabei könn­te alles so schön sein – wenn die Sen­dung sich zukünf­tig kom­plett an Zahn der Zeit anpas­sen wür­de, anstatt immer wie­der mie­se Feh­ler von vor­ges­tern zu wiederholen.

Doch der Rei­he nach: Just lief wie­der das Fina­le der aktu­el­len Staf­fel GNTM und seit eini­gen Wochen bro­delt es in der Kritiker*innen-Küche. Falls sie Germany‹s Next Top­mo­del noch nie gese­hen haben – kein Pro­blem, der Plot ist schnell erklärt: Frau­en tre­ten gegen­ein­an­der an, um Deutsch­lands nächs­tes Top-Model zu wer­den. Es gibt Foto­shoots, Sty­ling-Ter­mi­ne und natür­lich jede Men­ge Zicken­krieg. Am Ende gewinnt nur ein Model. Hei­di Klum ist latent pein­lich, aber gut gelaunt und hat den Frau­en gegen­über einen sehr har­schen Ton drauf, damit auch alle ver­ste­hen: Das ein­zi­ge Top­mo­del hier ist natür­lich immer noch sie. In der letz­ten Fol­ge der letz­ten Staf­fel sang Klum dann auch noch ein unfass­bar schrä­ges Cover von Rod Ste­wart, und ihr Ehe­mann Tom Kau­litz beglei­te­te sie dazu am Pia­no. Ein Fremd­schäm-Moment der Extra­klas­se war gebo­ren – dazu ver­dammt, in den sozia­len Medi­en als fürch­ter­li­ches Meme unsterb­lich zu werden.

Es könn­te also alles ein biss­chen pein­lich, aber trotz­dem schön und vor allem unter­halt­sam sein. Aber natür­lich glit­zert nicht alles in der Top­mo­del-Anwär­te­rin­nen-Welt: Ehe­ma­li­ge Teilnehmer*innen berich­ten von Mob­bing, Mani­pu­la­tio­nen und Kör­per­ver­let­zun­gen wegen unter­las­se­ner Hil­fe­leis­tun­gen und kri­ti­sie­ren neben dem Haus­sender Pro7 ins­be­son­de­re Hei­di Klum. Das Bou­le­vard-Feuil­le­ton stell­te sich dar­auf­hin bereits die Fra­ge, ob man GNTM noch gucken dür­fe. Und sogar der bekann­te You­Tuber Rezo, der sonst dafür bekannt ist, mit sei­ner Reich­wei­te grö­ße­re Kali­ber (Par­tei­en und Co.) anzu­grei­fen, fühl­te sich dazu beru­fen, so etwas wie ein neu­es GNTM-»Zerstörungsvideo« in die Wei­ten des Inter­nets zu schi­cken. Rezo, an dem anschei­nend seit Jah­ren sämt­li­che Kri­tik an der Sen­dung kom­plett am Hin­tern vor­bei gegan­gen ist, konn­te sei­ne Empö­rung nicht im Zaum hal­ten. Er kom­me »nicht auf sein Scheiss­le­ben klar, dass die­se Sen­dung noch nicht abge­setzt wurde!«

Und ja: Die Sen­dung ist in die Jah­re gekom­men und in vie­ler­lei Hin­sicht natür­lich pro­ble­ma­tisch. Zwar hat sich GNTM in den ver­gan­ge­nen Jah­ren teils posi­tiv ent­wi­ckelt – etwa was die Diver­si­tät der Kandidat*innen betrifft. Den­noch ist nicht von der Hand zu wei­sen, dass Tei­le des For­mats wie ein merk­wür­di­ges Arte­fakt ver­gan­ge­ner Zei­ten erschei­nen. Hei­di Klum schwingt zu die­ser Ewig­gest­rig­keit stolz das Zep­ter. Und trotz­dem: Ich glau­be nicht, dass GNTM die schlimms­te und rück­stän­digs­te Fern­seh­sen­dung aller Zei­ten ist. Ich glau­be sogar, dass das For­mat trotz aller fie­sen Macken schon immer mehr pro­gres­si­ves Poten­ti­al hat und hat­te, als man ihm unterstellt.

TV-Sen­dun­gen leben unbe­strit­ten von der ideo­lo­gi­schen und öko­no­mi­schen Aus­beu­tung ihrer Inhal­te – »Germany‹s Next Top­mo­del« genau­so wie »Akten­zei­chen XY … unge­löst«. Es ist den­noch inter­es­sant, dass vor allem ein For­mat wie GNTM, das vor allem Frau­en anschau­en, so viel Fett weg­be­kommt. Die Autorin Debo­rah Ant­mann lob­te vor eini­gen Jah­ren, dass GNTM eins der weni­gen For­ma­te ist, in denen Frau­en im Fokus ste­hen – und zwar alle Frau­en, auch trans Frau­en und vie­le Frau­en mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund. Sie äußer­te auch ihre ambi­va­len­ten Gefüh­le zu dem Umstand, dass vor allem Frau­en immer für ihre Kar­rie­re­wün­sche in der­ar­ti­gen Unter­hal­tungs­for­ma­ten kri­ti­siert wer­den. Und sie hat recht: Anstatt auf For­ma­ten, die sich expli­zit an Frau­en rich­ten, nur her­um­zu­ha­cken, soll­te man regel­mä­ßig den Sen­der dar­auf hin­wei­sen, dass es bes­ser geht.

Die muti­gen Teil­neh­me­rin­nen, die jetzt über ihre schlech­ten Erfah­run­gen spre­chen, machen damit einen Anfang. Anstatt gegen sie vor­zu­ge­hen, könn­te Pro7 von den Rück­mel­dun­gen eini­ges ler­nen. Sonst ver­bleibt Klums »Germany‹s Next Top­mo­del« in einer beknack­ten Par­al­lel­welt, in der vor lan­ger Zeit noch Null­diä­ten und der Impe­tus das Feld beherrsch­te, Models müss­ten sich latent schlecht füh­len und für den Job leiden.

Dass es auch anders geht, bewei­sen die Tei­le der Mode­welt, die sich an Viel­falt, Body Posi­ti­vi­ty und Anti-Pho­to­shop-Ästhe­tik ori­en­tie­ren. Hier schien GNTM auch teil­wei­se sei­ne Haus­auf­ga­ben gemacht zu haben. Und wenn man es mal hin­be­kom­men wür­de, die Teil­neh­me­rin­nen der Sen­dung halb­wegs anstän­dig, viel­leicht sogar GUT zu behan­deln, dann könn­ten wir ein sehr net­tes Fern­seh­for­mat bekom­men, das die­sel­ben posi­ti­ven Vibes ver­brei­tet wie das unpro­ble­ma­tischs­te TV-Event der Welt: »Das gro­ße Backen« auf VOX.