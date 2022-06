Sehr gute Freunde: Wladimir Putin und Patriarch Kirill. Foto: Oleg Warow/ patriarchia.ru

Erd­öl, SWIFT und Ein­zel­per­so­nen wie Russ­lands Kir­chen­ober­haupt Kirill – mit dem sechs­ten Sank­ti­ons­pa­ket will die Euro­päi­sche Uni­on Russ­land inter­na­tio­nal wei­ter iso­lie­ren. Und muss nun erst ein­mal nach­ver­han­deln. Noch bevor am Mitt­woch das Beschluss­ver­fah­ren auf den Weg gebracht wer­den konn­te, setz­te sich Ungarn in der Nacht zum Diens­tag nach wochen­lan­gem Streit bei einem Gip­fel­tref­fen mit der For­de­rung durch, dass Öllie­fe­run­gen per Pipe­line von dem Ein­fuhr­stopp aus­ge­nom­men werden.

Mit dem neu­en Sank­ti­ons­pa­ket woll­te die EU auch den Patri­ar­chen der Rus­sisch-Ortho­do­xen Kir­che Kirill bestra­fen. Anfang Mai hat­te Litau­en die Straf­maß­nah­men gegen das geis­ti­ge Ober­haupt von mehr als 110 Mil­lio­nen Men­schen ange­strengt. Ungarns Prä­si­dent Vik­tor Orban erklär­te damals im Radio, dass sei­ne Regie­rung »es nicht zulas­sen« wer­de, dass »füh­ren­de Kir­chen­mit­glie­der auf eine Sank­ti­ons­lis­te gesetzt wer­den«. Die Rus­sisch-Ortho­do­xe Kir­che sprach davon, dass Sank­tio­nen gegen Patri­arch Kirill gegen den »gesun­den Men­schen­ver­stand« ver­stö­ßen und man die Kir­che nicht mit der »Auf­nah­me in irgend­wel­che Lis­ten« in Angst ver­set­zen solle.

Der 75-jäh­ri­ge Kirill, der wie vie­le wich­ti­ge Regie­rungs­mit­glie­der aus St. Peters­burg stammt, steht seit sei­nem Amts­an­tritt 2009 fest zum Prä­si­den­ten Wla­di­mir Putin. 2012 beschrieb er Putins Herr­schaft als »Wun­der Got­tes«, das die wirt­schaft­li­chen Tur­bu­len­zen nach dem Zusam­men­bruch der Sowjet­uni­on 1991 been­det habe. Im Wes­ten wird die Nähe der Kir­che zum Kreml mit Ver­wun­de­rung und Sor­ge betrach­tet. Dabei rich­tet Kirill sei­ne Insti­tu­ti­on stark nach dem alten ortho­do­xen Prin­zip der »Sym­pho­nie«, also dem Zusam­men­wir­ken von Kir­che und Staat, aus.

In den ver­gan­ge­nen Wochen hat sich Kirill wie­der­holt für den rus­si­schen Feld­zug in der Ukrai­ne aus­ge­spro­chen und sei­ne Anhän­ger­schaft auf­ge­for­dert, sich geschlos­sen hin­ter Mos­kaus Kampf gegen »äuße­re und inne­re Fein­de« zu stel­len. Im Febru­ar sprach er von einem Kampf gegen die »Mäch­te des Bösen«, die sich der his­to­ri­schen Ein­heit von Russ­land und Ukrai­ne widersetzten.

Sei­ne Kom­men­ta­re haben ihm eine Zurecht­wei­sung von Papst Fran­zis­kus ein­ge­bracht, der Kirill in einer Video­kon­fe­renz im März sag­te, dass reli­giö­se Füh­rer »nicht die Spra­che der Poli­tik, son­dern die Spra­che Jesu ver­wen­den müs­sen«. Spä­ter ver­kün­de­te der Papst, ein für Juni in Jeru­sa­lem geplan­tes Tref­fen bei­der Män­ner sei gestri­chen worden.

Für die EU waren die Aus­sa­gen und die bedin­gungs­lo­se Unter­stüt­zung des in Russ­land als »Son­der­ope­ra­ti­on« bezeich­ne­ten Krie­ges Anlass, Kirill auf die Sank­ti­ons­lis­te zu set­zen. Danach hät­te der Patri­arch nicht mehr in die EU ein­rei­sen kön­nen, auch sei­ne aus­län­di­schen Ver­mö­gens­wer­te wären ein­ge­fro­ren worden.

Ungarn woll­te die Sank­tio­nie­rung aller­dings nicht akzep­tie­ren. Orban hat­te sei­ne Hal­tung zuletzt »mit der Fra­ge der Glau­bens­frei­heit unga­ri­scher Reli­gi­ons­ge­mein­schaf­ten« begrün­det. Die­se sei »hei­lig und unver­äu­ßer­lich«. Am 31.Mai kom­men­tier­te die Spre­che­rin des rus­si­schen Außen­mi­nis­te­ri­ums Maria Sach­a­rowa den EU-Plan mit den Wor­ten, man sol­le lie­ber beten, dass der Patri­arch kei­ne Sank­tio­nen EU erlas­se. Obwohl die ortho­do­xe Min­der­heit mar­gi­nal ist, konn­te sich der unga­ri­sche Prä­si­dent zum Miss­fal­len sei­ner EU-Kol­le­gen durch­set­zen und die Sank­tio­nie­rung Kirills verhindern.

Litau­en ist unter­des­sen bemüht, die klei­ne ortho­do­xe Kir­che im Land vom Mos­kau­er Patri­ar­chat los­zu­lö­sen. Die­sen Schritt hat­te zuvor bereits die Ukrai­ne unter­nom­men. Am 31. Mai beschloss die Wer­chow­na Rada ein­stim­mig Sank­tio­nen gegen Patri­arch Kirill. Danach darf Russ­lands Kir­chen­ober­haupt in den kom­men­den zehn Jah­ren nicht in die Ukrai­ne rei­sen oder Kapi­tal aus dem Land ausführen.