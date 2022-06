Foto: dpa/Marcel Kusch

Neben den ukrai­ni­schen Zivi­lis­ten sind es deut­sche Woh­nun­gen, die beson­ders an den Kriegs­fol­gen zu lei­den haben. Die Preis­stei­ge­rung setzt ihnen zu. Denn egal, ob sie ihr Auto voll­tan­ken oder im Super­markt fünf Liter Raps­öl kau­fen: Über­all müs­sen sie mehr bezah­len. So kann das nicht wei­ter­ge­hen, denn auch die Woh­nun­gen müs­sen irgend­wie ihre Rech­nun­gen bezah­len und etwas essen und trin­ken kön­nen. Der größ­te deut­sche Woh­nungs­kon­zern Vono­via hat als logi­sche Kon­se­quenz ange­kün­digt, dass wegen der all­ge­mei­nen Preis­stei­ge­rung nun auch die Woh­nungs­prei­se stei­gen müssen.

In die­sem Zusam­men­hang ist »stei­gen« genau das rich­ti­ge Wort, denn nach lang andau­ern­dem Stark­re­gen käme auch nie­mand auf die Idee zu sagen, dass der Pegel­stand der Elbe von ein paar wider­li­chen und zyni­schen Kapi­ta­lis­ten­schwei­nen »erhöht« wor­den sei. Es sind Natur­ge­wal­ten, die unse­re Mie­ten anstei­gen las­sen. Das ist ähn­lich wie bei Ebbe und Flut. Oder im Fal­le der Woh­nungs­wirt­schaft eben wie bei Flut und Flut.

Die Mie­ten wer­den ledig­lich einer all­ge­mei­nen Ent­wick­lung »ange­passt«. Das muss man als Mie­ter aus­hal­ten kön­nen. Denn in den ver­gan­ge­nen Jah­ren hat sich auch kei­ner von ihnen wegen der Miet­min­de­rungs­schrei­ben in den Brief­käs­ten beschwert, die ein­tru­del­ten, wenn der Sprit­preis mal unter die Mar­ke von 1,20 Euro rutschte.

Jetzt ist das Geschrei wie­der groß und es wird gegen die Ver­mie­ter geschimpft und geze­tert. Benimmt man sich so als Gast einer Woh­nung gegen­über sei­nem Gast­ge­ber? Wäre es nicht ange­brach­ter, sich dar­über zu freu­en, dass man etwas nut­zen darf, was so wert­voll ist, dass 25 Euro pro Qua­drat­me­ter warm einen markt­üb­li­chen Preis dafür darstellt?

Es ist wirk­lich wie bei den Natur­ge­wal­ten, man kann nichts gegen stei­gen­de Miet­prei­se unter­neh­men. Gut, man kann für einen Volks­ent­scheid zur Ent­eig­nung der gro­ßen Woh­nungs­kon­zer­ne stim­men, wie es in Ber­lin pas­siert ist. Aber dann darf man eben nicht Fran­zis­ka Gif­fey ins Amt der Ber­li­ner Bür­ger­meis­te­rin wäh­len. Da müs­sen sich die Ber­li­ne­rin­nen und Ber­li­ner schon ein biss­chen die Fra­ge gefal­len las­sen, was die­se Inkon­se­quenz eigent­lich soll. Man darf es Fran­zis­ka Gif­fey jeden­falls nicht vor­wer­fen, dass sie den Volks­ent­scheid nicht umsetzt. Schließ­lich hat sie par­tout kei­ne Lust dar­auf. Wenn man Kin­dern sagt, sie sol­len ihr Zim­mer auf­räu­men, machen sie es ja auch nicht.

Die mie­ten­de Bevöl­ke­rung soll­te sich mit den Umstän­den arran­gie­ren. Es ist der ein­zi­ge wür­de­vol­le Weg. Jeder und jede, der und die jetzt zur Mist­for­ke greift und sich einem Lynch­mob anschließt, der danach trach­tet, den Vono­via-Vor­stand davon­zu­ja­gen, macht sich in hohem Maße lächer­lich und han­delt zudem sozi­al unver­ant­wort­lich. Denn schon heu­te kla­gen die Tafeln dar­über, dass sie nicht mehr genü­gend Lebens­mit­tel anbie­ten kön­nen, weil seit Kur­zem auch das Füh­rungs­per­so­nal der gro­ßen Woh­nungs­un­ter­neh­men vor­stel­lig wird. Da gilt es anzu­set­zen, denn die Infla­ti­on frisst auch das Geld der ehe­mals Wohlsituierten.

Die­se Men­schen erle­ben den Ver­lust viel inten­si­ver als gewöhn­li­che Mie­ter, die ja in aller Regel auch schon letz­tes Jahr nicht beson­ders reich waren. Des­halb soll­ten Mie­ter ihre Ver­mie­ter jetzt unter­stüt­zen. Es ist kei­ne gro­ße Sache, wenn man zusätz­lich zur Mie­te frei­wil­lig ein biss­chen mehr über­weist. Selbst wenn es nur fünf Euro sind. Wenn dies alle Mie­ter der Vono­via tun, dann kann sich Vor­stands­chef Rolf Buch bald wie­der Essen kau­fen und ein Auto und eine Vil­la. Ein wirt­schaft­li­cher Abrutsch könn­te ver­hin­dert wer­den, an des­sen Ende er viel­leicht gezwun­gen wäre, sein Eigen­tum zu ver­hö­kern und in eine Miet­woh­nung zu zie­hen. Hof­fen wir, dass er die­se schreck­li­che Erfah­rung nie machen muss.