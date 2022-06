Teilnehmer einer Aktion der Greenpeace-Jugend vor dem Reichstag formen ein Peace-Symbol Foto: dpa/Sascha Göttsche

Um das Son­der­ver­mö­gen für die Bun­des­wehr in Höhe von 100 Mil­lio­nen Euro frei­zu­ge­ben, muss­te am Frei­tag die Ver­fas­sung geän­dert wer­den. Das ist bei wei­tem nicht die ers­te umstrit­te­ne Ver­fas­sungs­än­de­rung. Gan­ze 66 Ände­run­gen hat es seit Inkraft­tre­ten des Grund­ge­set­zes im Jahr 1949 gege­ben. In die­sen Ände­run­gen spie­gelt sich die Geschich­te der Bun­des­re­pu­blik und damit auch die ihrer poli­ti­schen Kämpfe.

Die 50er-Jah­re waren geprägt von den Kämp­fen gegen die Wie­der­be­waff­nung. Im sich ver­schär­fen­den Ost-West-Kon­flikt such­te die Ade­nau­er-Regie­rung von Anfang an die Nähe zur 1949 gegrün­de­ten Nato. Hier­ge­gen for­mier­te sich eine Frie­dens­be­we­gung, die vor allem von christ­li­chen Orga­ni­sa­tio­nen, Frau­en­grup­pen, den Gewerk­schaf­ten, kri­ti­schen Intel­lek­tu­el­len und der KPD getra­gen wur­de. Trotz allen Wider­stan­des trat die Bun­des­re­pu­blik 1955 der Nato bei und die Bun­des­wehr wur­de gegrün­det, was 1956 meh­re­re Grund­ge­setz­än­de­run­gen zur Fol­ge hat­te. Die KPD hat­te nicht mehr viel Zeit, sich dazu zu äußern; sie wur­de – als ein­zi­ge kom­mu­nis­ti­sche Par­tei in West­eu­ro­pa – noch im glei­chen Jahr verboten.

Die hier­nach ein­set­zen­de Ruhe hielt bis zur Mit­te der 60er-Jah­re. Die 1966 ins Amt gekom­me­ne Gro­ße Koali­ti­on aus SPD und CDU/CSU mach­te Ernst mit den Not­stands­ge­set­zen. Sie fin­den 1968 Ein­gang in die Ver­fas­sung. Ein­ge­führt wur­den damit diver­se Mög­lich­kei­ten zur Ein­schrän­kung von Grund­rech­ten und demo­kra­ti­schen Ver­fah­ren bei Krie­gen, Auf­stän­den oder Kata­stro­phen. Mög­lich wur­de damit bei­spiels­wei­se die Über­tra­gung der Gesetz­ge­bungs­kom­pe­tenz auf den »Gemein­sa­men Aus­schuss«, ein Mini­par­la­ment aus Tei­len von Bun­des­tag und Bun­des­rat und die Über­tra­gung der mili­tä­ri­schen Befehls­ge­walt auf die*den Bundeskanzler*in. Auch ver­schie­de­ne Grund­rech­te sind seit­dem im Not­stands­fall sehr viel leich­ter ein­schränk­bar: das Brief-, Post- und Fern­mel­de­ge­heim­nis, die Frei­zü­gig­keit und wegen neu­er Rege­lun­gen zur Wehr­pflicht auch die Berufsfreiheit.

Die außer­par­la­men­ta­ri­sche Oppo­si­ti­on, vor allem Gewerk­schaf­ten und lin­ke Stu­die­ren­den­ver­bän­de, lie­fen Sturm gegen die umfang­rei­chen Ver­fas­sungs­än­de­run­gen und Grund­rechts­be­schrän­kun­gen, die böse Erin­ne­run­gen an Arti­kel 48 der Wei­ma­rer Reichs­ver­fas­sung weck­ten. Durch die­sen waren dem Reichs­prä­si­den­ten im Aus­nah­me­zu­stand umfang­rei­che Kom­pe­ten­zen zuge­wie­sen. Der Arti­kel 48 war zur Grund­la­ge der Not­ver­ord­nun­gen gewor­den, die zu Beginn der 30er-Jah­re genutzt wor­den waren, um das Par­la­ment teil­wei­se zu entmachten.

Die Not­stands­ge­set­ze kamen trotz­dem. Dass mit ihnen auch das Wider­stands­recht ins Grund­ge­setz auf­ge­nom­men wur­de und die Anwend­bar­keit des Not­stands­rechts gegen Streiks beschränkt wur­de, war für die Gegner*innen des neu­en Aus­nah­me­rechts nur ein schwa­cher Trost. Mit dem Schei­tern des Wider­stands gegen die Not­stands­ge­set­ze begann bereits 1968 die außer­par­la­men­ta­ri­sche Oppo­si­ti­on lang­sam zu zerfallen.

Ein Sprung in die 90er-Jah­re: Auf die Wen­de, die selbst ver­schie­de­ne Anpas­sun­gen des Grund­ge­set­zes erfor­der­lich mach­te, fol­gen die »Base­ball­schlä­ger­jah­re«. Das ras­sis­ti­sche Kli­ma und die Furcht vor angeb­li­chem Miss­brauch des Asyl­rechts führ­ten nicht nur zu den Brand­an­schlä­gen von Mölln und Solin­gen sowie den Aus­schrei­tun­gen von Ros­tock-Lich­ten­ha­gen. Es bil­de­te auch den Hin­ter­grund für den soge­nann­ten Asyl­kom­pro­miss – die weit­ge­hen­de Abschaf­fung des Grund­rechts auf Asyl durch eine am 6. Dezem­ber 1992 beschlos­se­ne Ver­fas­sungs­än­de­rung. Einen grund­ge­setz­li­chen Anspruch auf Asyl hat man seit­dem nicht mehr, wenn man über ein ande­res Land der EU oder einen »siche­ren Dritt­staat« ein­reist. Asyl­su­chen­de aus »siche­ren Her­kunfts­staa­ten« müs­sen seit­dem die Ver­mu­tung wider­le­gen, dass es in ihrem Her­kunfts­land kei­ne Ver­fol­gung gibt. Auch der Rechts­schutz von Asyl­su­chen­den wur­de mit der Ver­fas­sungs­än­de­rung eingeschränkt.

Doch zumin­dest klei­ne­re posi­ti­ve Ver­än­de­run­gen hat die Ver­fas­sung auch erlebt. 1994 schlug sich der Ein­fluss der Frau­en-, Umwelt- und Behin­der­ten­be­we­gung der 80er-Jah­re im Grund­ge­setz nie­der. Der Tier- und Umwelt­schutz fan­den als Staats­ziel­be­stim­mung über den neu geschaf­fe­nen Arti­kel 20a Ein­gang ins Grund­ge­setz. Die Gleich­heits­sät­ze aus Arti­kel 3 wur­den um die Bestim­mung ergänzt, dass Frau­en und Män­ner nicht nur gleich­be­rech­tigt sind, son­dern der Staat auch auf ihre tat­säch­li­che Gleich­be­rech­ti­gung hin­ar­bei­ten soll. Zudem wur­de der Arti­kel 3 um die Kate­go­rie der Behin­de­rung ergänzt, um eine Dis­kri­mi­nie­rung auf­grund einer Behin­de­rung im Grund­satz auszuschließen.

Ein wei­te­rer Dämp­fer folg­te jedoch bereits 1998 mit dem »Gro­ßen Lausch­an­griff«. Durch eine Ände­rung des Arti­kel 13 wur­de die akus­ti­sche Wohn­raum­über­wa­chung ermög­licht. Ein inten­si­ver Ein­griff in die Pri­vat­sphä­re, den das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt 2004 bil­lig­te, auch wenn es sei­ner Anwen­dung hohe Hür­den auf­er­leg­te. Die Bilanz der Ver­fas­sungs­än­de­run­gen ist also nicht sehr ermu­ti­gend. Es zeigt sich aber auch, dass es immer auch lin­ke Bewe­gun­gen waren, die gegen Angrif­fe auf die Ver­fas­sung und die Grund­rech­te gekämpft haben. Das kann man als hilf­lo­se Abwehr­kämp­fe abtun. Wie jedoch die Ver­fas­sung ohne den Wider­stand der gesell­schaft­li­chen Lin­ken heu­te aus­sä­he, mag man sich lie­ber auch nicht vorstellen.