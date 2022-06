Oldenburgs Aufstiegsfeier samt Platzsturm wurde vom Block der 2000 BFC-Anhänger von berittener Polizei auf dem Rasen getrennt. Foto: imago/osnapix

»Wir haben alles ver­sucht, wir woll­ten den Bock noch umsto­ßen. … Rie­sen­dank an den DFB, der sol­che Regeln ein­führt. Da haben sie sich rich­tig was dabei gedacht. Gro­ßes Lob! Haupt­sa­che der Wes­ten und der Süd­wes­ten dür­fen immer auf­stei­gen. Egal, ob Olden­burg oder wir. So eine Regel ist eine Voll­ka­ta­stro­phe. Wenn Leu­te da sind, die kei­ne Ahnung vom Fuß­ball haben, die zer­stö­ren ein­fach eine gan­ze Sai­son mit zwei sol­chen Bumms-Spie­len«, schimpf­te Chris­ti­an Beck nach dem 2:1 Aus­wärts­sieg sei­nes BFC Dyna­mo, weil dank einer 0:2-Heimniederlage im Hin­spiel nicht die Ber­li­ner, son­dern Geg­ner Olden­burg künf­tig in der 3. Liga im güns­tigs­ten Fall zau­bern darf. Zwei Meis­ter, nur ein Auf­stei­ger, die­se böse For­mel beschert dem BFC ein wei­te­res Jahr in der Regio­nal­li­ga Nordost.

Ja, die Küm­mer­nis­se der Rele­ga­ti­on, jede*r von uns weiß davon zu berich­ten und ver­goss schon mal bit­te­re Trä­nen des Schmer­zes oder gül­de­ne Trä­nen der Freu­de. Das Gei­le an sol­chen Kicks ist die gro­ße Auf­re­gung, der Herz­kas­per davor und wäh­rend­des­sen. Auch mir ging es als Live­be­ob­ach­ter bei­der Spie­le nicht anders, zumal es kämp­fe­risch mun­te­re Spie­le waren, in denen der sehr offen­siv auf­tre­ten­de VfB Olden­burg nicht unver­dient die Nase vorn hielt. In bei­den Spie­len presch­ten sie mit viel Mut nach vorn und lie­ßen den BFC stets erst in Halb­zeit zwei mitspielen.

Viel Geschrei, Pyro­tech­nik und Poli­zei (in Olden­burg ver­stärkt mit Pferd und Hund) umrahm­ten die Spie­le und gaben ihnen einen wür­di­gen Rah­men. Beson­ders nach Olden­burg, so schien es, hat­te jede deut­sche Stadt eine Abord­nung Rüpel*innen geschickt: So deut­lich zeich­ne­ten sich dun­kel geklei­de­te Per­so­nen ab, die nur dar­auf zu war­ten schie­nen, dass ein Fun­ke das Pul­ver­fass in die Luft jag­te. Lag es an der zahl­reich vor­han­de­nen Poli­zei, die ein-, zwei­mal im BFC-Block froh­ge­mut Pfef­fer­spray ein­setz­te. Oder woll­ten doch alle ein biss­chen Frie­den, wo schon unse­re Men­schen­welt ohne Ver­nunft agiert und über­all Mas­sa­ke­ra­mi­gos die Mes­ser wet­zen? In Olden­burg blie­ben die Schä­del jeden­falls unein­ge­schla­gen, und der Ber­li­ner Tross aus gut 2000 wein­rot­wei­ßen Trau­er­gäs­ten beweg­te sich mit Bus, Bahn und Pri­vat­au­to zurück in die Hauptstadt.

Olden­burg, viel Glück beim Aben­teu­er 3. Liga! Wie man hör­te, darf der Ver­ein das Heim­sta­di­on in Liga drei nur sel­ten nut­zen, weil weder Flut­licht noch Rasen­hei­zung die­ses wun­der­schö­ne, leicht in die Jah­re gekom­men Sta­di­on zie­ren. Was für ein Dra­ma, wenn die bra­ven Olden­bur­ger zum Heim­spiel nach Han­no­ver oder Lot­te kut­schie­ren müs­sen. Ob sich die Stadt erbarmt und den Geld­sack öff­net? Ver­mut­lich nein. Sieht beim BFC Dyna­mo ähn­lich aus, hier sträubt sich der Senat seit Jah­ren, vie­le Mil­li­ön­chen in den Aus­bau des Fuß­ball­sta­di­ons im Sport­fo­rum zu ste­cken. Der BFC brau­che es wie die Luft zum Atmen, hört man. Für die Regio­nal­li­ga reicht das Sport­fo­rum aber noch.

Die nächs­ten Wochen ruht der Fuß­ball. Wir kön­nen uns ganz der Son­ne hin­ge­ben. Oder dem Tanz im Frei­en bei Kra­wall und Rem­mi­dem­mi. Ablen­kung bie­tet das Quar­tett: Ver­ei­ne auf Vinyl, eine lie­be­vol­le Refe­renz an die Fan- und Vinyl­kul­tur tra­di­ti­ons­rei­cher deut­scher Ver­ei­ne. 64 Kar­ten zu 16 Klubs, kauft euch das Kartenspiel!

Wer vom Fuß­ball nicht los­kommt, kann auch nach Finn­land rei­sen, dort wird mun­ter wei­ter­ge­kickt. Oder die Glot­ze ein­schal­ten, angeb­lich soll La Mann­schaft die Tage kicken. Ich schmol­le der­weil in der Mot­to-Hän­ge­mat­te des ewi­gen FC Carl Zeiss Leids. Unser Sta­di­on wird gebaut, aber die Regio­nal­li­ga­mann­schaft abge­speckt. Klingt in der Sum­me nach einer beschis­se­nen Sai­son, Ende Juli geht es end­lich wie­der von vor­ne los. Sport Freichen!