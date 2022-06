Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Die DFL, die Inter­es­sen­ver­tre­tung der 36 Erst- und Zweit­li­ga­clubs, hat ver­gan­ge­ne Woche das ein oder ande­re beschlos­sen, das auch ein grö­ße­res Echo ver­dient hät­te als gar kei­nes. Künf­tig sol­len die Ver­ei­ne also ihren Was­ser- und Strom­ver­brauch mes­sen und alle Clubs haben »einen Ver­hal­tens­ko­dex für alle Mit­ar­bei­ten­den nach­zu­wei­sen, sich klar von jeg­li­chen Arten von Dis­kri­mi­nie­rung abzu­gren­zen und sich zu Gleich­be­rech­ti­gung, Diver­si­tät sowie Inklu­si­on zu beken­nen«. Vor mei­nem inne­ren Auge habe ich sofort eini­ge Fan­fürs­tin­nen und Fan­fürs­ten, die sol­che Beschlüs­se als gro­ße Erfol­ge fei­ern würden.

Älte­re wis­sen hin­ge­gen, dass Leit­bil­der und »Nach­hal­tig­keits­stra­te­gien« vor allem schö­ne Wor­te anein­an­der­rei­hen, an die sich im All­tag kei­ner hält. Bei­spiel Öko­bi­lanz. Wenn die Ver­ei­ne selbst den Strom­ver­brauch doku­men­tie­ren und es kei­ner­lei Sank­ti­ons­me­cha­nis­men gibt, muss man nicht Andre­as Ret­tig sein, um die Ergeb­nis­se zu kri­ti­sie­ren. Der ehe­ma­li­ge St. Pau­li-Geschäfts­füh­rer hat dar­auf hin­ge­wie­sen, dass im Liga­be­trieb auch im Hoch­som­mer um 15.30 Uhr das Flut­licht ange­schal­tet sein muss, um opti­ma­le Fern­seh­bil­der zu pro­du­zie­ren. Und dass ein Bun­des­li­ga­sta­di­on auch nachts um vier noch tag­hell leuch­tet, liegt an den mons­trö­sen LED-Licht­an­la­gen, mit denen der Rasen bestrahlt wird, damit er immer satt­grün ist.

Für all das bräuch­te es kei­ne Arbeits­grup­pen, son­dern kla­re Ansa­gen: Mehr­weg ist Pflicht, Park­plät­ze wer­den redu­ziert, ÖPNV ist im Ticket inbe­grif­fen und Roll­ra­sen wird aus­ge­tauscht, wenn er den Ansprü­chen nicht mehr genügt. Das ist etwas teu­rer, kos­tet aber nur einen Bruch­teil der Ener­gie, die die Beleuch­tung ver­braucht. Wer bei Neu­ein­stel­lun­gen nicht nach­wei­sen kann, dass jede zwei­te Stel­le von einer Frau besetzt wur­de, kriegt eben­falls Ärger. Ein Schelm, wer sich fragt, war­um all das nicht geschieht. Doch lei­der sind vie­le Fuß­ball­fans kei­ne Schel­me, son­dern füh­len sich gebauch­pin­selt, wenn sie in Gre­mi­en her­um­sit­zen dür­fen, die nichts ent­schei­den. Gilt auch für die Sozi­al­wis­sen­schaft, sofern der orga­ni­sier­te Fuß­ball ihre »Exper­ti­se« abfragt – und danach verklappt.

Dass die DFL bei den The­men, die wirk­lich wich­tig sind, auch Ent­schei­dun­gen tref­fen kann, hat sie ver­gan­ge­ne Woche aber auch gezeigt. Ab der über­nächs­ten Sai­son sol­len alle Erst- und Zweit­li­gis­ten an der »Vir­tu­al Bun­des­li­ga« teil­neh­men. Dazu müs­sen sie, sofern nicht längst gesche­hen, eFoot­ball-Teams grün­den. Wenn Sie Ihren Kin­dern oder Enkeln also künf­tig nahe­le­gen, bei dem schö­nen Wet­ter raus­zu­ge­hen und die drit­te Chips-Tüte ein­fach mal weg­zu­las­sen, gehen Sie bit­te noch ein­mal in sich: Sie ver­bau­en den Klei­nen mög­li­cher­wei­se rele­van­te Kar­rie­re­chan­cen im Pro­fi­fuß­ball. Nicht in der Bun­des­li­ga, wie Sie sie ken­nen. Aber in der für – sagen Sie jetzt nicht »Dadd­ler« oder »Zocker« – »E-Sport­ler«! Das ist, oh Wun­der, eine Wachs­tums­bran­che. Die Teams flie­gen schon jetzt übri­gens voll öko­lo­gisch zu »Boot­camps« in die Wachs­tums­märk­te Asi­ens. Die Trai­nings­be­din­gun­gen sind dort opti­mal. Es gibt Steckdosen.

Wenn Sie jetzt glau­ben, das alles wäre nur der Anfang auf dem Weg, den Fuß­ball end­gül­tig von sich selbst zu ent­ker­nen, haben Sie Recht. In der Liga wird schon lan­ge dar­über nach­ge­dacht, ob die­ses lei­di­ge Spiel­for­mat denn noch zeit­ge­mäß sei. 90 Minu­ten, und am Ende steht es viel­leicht 0:0? Was, wenn die tra­di­tio­nel­len Fans weg­ster­ben und die Genera­ti­on E-Sport nicht deren Dau­er­kar­ten und TV-Abos über­nimmt? Soll­te man dann nicht die Regeln ändern – und mehr Pau­sen für Wer­bung und künst­li­che Auf­re­ger ein­bau­en? Kein Mensch kann sich doch noch 45 Minu­ten am Stück kon­zen­trie­ren. Zumin­dest dann nicht, wenn er es gewohnt ist, im Mil­li­se­kun­den-Takt neue Rei­ze in der »Vir­tu­al Bun­des­li­ga« der DFL zu emp­fan­gen. Irgend­wann müss­te ein Funk­tio­när doch mal sagen: »Kin­der und Jugend­li­che schau­en sich nicht mehr 90 Minu­ten nur ein Pro­gramm an. Sie haben mehr als nur ein Device in der Hand und wol­len nir­gend­wo hin­ge­hen, wo sie ihr Han­dy able­gen müs­sen.« Wolfs­burg-Boss Micha­el Mees­ke hat genau das gera­de gesagt.

Kri­tik an dem Mann ver­bie­tet sich. Falls er sein Bild von Kin­dern und Jugend­li­chen aus den eige­nen vier Wän­den hat, ist er gestraft genug.