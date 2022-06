Die Zentrale der Deutschen Bank wurde vergangene Woche wegen eines Greenwashing-Verdachts durchsucht. Foto: dpa/Boris Roessler

Betreibt der mil­li­ar­den­schwe­re Ver­mö­gens­ver­wal­ter DWS soge­nann­tes Green­wa­shing? Der Vor­wurf gegen die Toch­ter-Gesell­schaft der Deut­schen Bank steht seit län­ge­rem im Raum. Ver­gan­ge­ne Woche erhielt der Fall jedoch eine neue Dimen­si­on: Etwa 50 Ein­satz­kräf­te von Staats­an­walt­schaft, Finanz­auf­sicht Bafin und Bun­des­kri­mi­nal­amt durch­such­ten Räu­me in der Zen­tra­le der Deut­schen Bank sowie im benach­bar­ten Gebäu­de der Fonds­ge­sell­schaft DWS.

Anlass nach Anga­ben der Staats­an­walt­schaft Frank­furt am Main: Ver­dacht auf Kapi­tal­an­la­ge­be­trug. Nun sol­len am Don­ners­tag per­so­nel­le Kon­se­quen­zen gezo­gen wer­den. Im Ver­lau­fe der vir­tu­el­len Haupt­ver­samm­lung will der der­zei­ti­ge DWS-Vor­stands­vor­sit­zen­de Aso­ka Wöhr­mann sein Man­dat nie­der­le­gen, teil­te Deutsch­lands größ­tes Geld­haus mit.

Die bereits 1956 gegrün­de­te DWS, das Kür­zel steht für Deut­sche Gesell­schaft für Wert­pa­pier­spa­ren, ist heu­te einer der wich­tigs­ten Akteu­re auf dem euro­päi­schen Finanz­markt. Die rund 3500 Beschäf­tig­ten ver­wal­ten laut Fir­men­an­ga­ben über 900 Mil­li­ar­den Euro. Aus­lö­ser der staats­an­walt­li­chen Nach­for­schun­gen waren Vor­wür­fe der frü­he­ren Nach­hal­tig­keits­ver­ant­wort­li­chen der DWS, Desi­ree Fix­ler. Sie warf nach ihrer Kün­di­gung ihrem ehe­ma­li­gen Dienst­herrn öffent­lich vor, Fonds nach außen hin als viel »grü­ner« dar­zu­stel­len, als sie eigent­lich seien.

Wöhr­mann hat den Vor­wurf des Green­wa­shing bis­lang zurück­ge­wie­sen. Nun heißt es in einer Erklä­rung des Ver­mö­gens­ver­wal­ters ledig­lich, dass die Vor­wür­fe, die in den ver­gan­ge­nen Mona­ten gegen DWS und ihn per­sön­lich erho­ben wur­den, eine Belas­tung für das Unter­neh­men und für ihn gewor­den sei­en: »Um die Insti­tu­ti­on und auch mei­ne Fami­lie zu schüt­zen, möch­te ich daher den Weg für einen per­so­nel­len Neu­an­fang frei machen«, wird Wöhr­mann zitiert.

Seit die Finanz­bran­che Nach­hal­tig­keit kur­zer­hand als lukra­ti­ve Markt­lü­cke ent­deckt hat – jahr­zehn­te­lang eine Nische für Pio­nie­re wie Öko­bank und GLS-Bank –, steht der Ver­dacht des Green­wa­shing latent im Raum. Auch, weil es bis­lang kei­ne ver­bind­li­chen Regeln für soge­nann­te ESG-Geld­an­la­gen gibt. ESG steht für Envi­ron­men­tal-Social-Gover­nan­ce, zu Deutsch: Umwelt, Sozia­les und gute Unter­neh­mens­füh­rung. So hat­te auch die Com­merz­bank schon Ärger mit Ver­brau­cher­schüt­zern wegen eines irre­füh­ren­den CO 2 -Rech­ners.

Die Euro­päi­sche Kom­mis­si­on will die­sem Wild­wuchs Ein­halt gebie­ten. Dazu hat Kom­mis­si­ons­prä­si­den­tin Ursu­la von Ley­en (CDU) ein Klas­si­fi­zie­rungs­in­stru­ment ent­wer­fen las­sen, die soge­nann­te Taxo­no­mie. »Durch die EU-Taxo­no­mie sol­len pri­va­te Inves­ti­tio­nen in Tätig­kei­ten gelenkt wer­den, die not­wen­dig sind, um Kli­ma­neu­tra­li­tät zu errei­chen«, heißt es aus Brüs­sel. Anhand die­ses Leit­fa­dens sol­len vor allem Ver­mö­gens­ver­wal­ter, Ban­ken und Fonds­ge­sell­schaf­ten ein­schät­zen kön­nen, ob ein Unter­neh­men, in das sie inves­tie­ren wol­len, nach­hal­tig arbei­tet. Streit gibt es vor allem in Deutsch­land um die Fra­ge, ob Atom­ener­gie und Erd­gas als »grü­ne« Brü­cken­tech­no­lo­gien die ESG-Kri­te­ri­en erfül­len, wie es die Kom­mis­si­on will. 2023 soll die Taxo­no­mie in Kraft treten.

Bis­lang behilft sich die Finanz­bran­che mit Selbst­ver­pflich­tun­gen, die von Nicht­re­gie­rungs­or­ga­ni­sa­tio­nen regel­mä­ßig als zu lax ein­ge­schätzt wer­den. Und es gibt mehr oder weni­ger trenn­schar­fe haus­in­ter­ne Richt­li­ni­en zur Nach­hal­tig­keit. Oder auch nicht: »Die DWS lässt bis­her öffent­li­che Inves­ti­ti­ons­richt­li­ni­en, ob zu Men­schen­rech­ten, Ener­gie­kon­zer­nen oder Berg­bau ver­mis­sen«, kri­ti­siert der Dach­ver­band der Kri­ti­schen Aktio­nä­rin­nen und Aktio­nä­re (DKAA) in Köln.

Dass die­ses Vaku­um pro­ble­ma­tisch sei, kri­ti­siert DKAA-Geschäfts­füh­rer Mar­kus Duf­ner, zeig­ten Inves­ti­tio­nen der DWS in den umstrit­te­nen bra­si­lia­ni­schen Berg­bau­kon­zern Vale in Höhe von rund 66 Mil­lio­nen Euro. »Das Unter­neh­men ist für zwei der größ­ten und töd­lichs­ten Damm­brü­che der jün­ge­ren Geschich­te ver­ant­wort­lich: Maria­na in 2015 und Brumad­in­ho in 2019«, erläu­tert Dun­fer weiter.

Bei DWS sieht die Staats­an­walt­schaft in Frank­furt am Main nun offen­bar Anhalts­punk­te für den Vor­wurf des Kapi­tal­an­la­ge­be­trugs, kon­kre­te Beschul­dig­te gebe es bis­lang nicht, hieß es jedoch. Dekla­rier­te ESG-Fak­to­ren sei­en ent­ge­gen der Anga­ben in Ver­kaufs­pro­spek­ten von DWS-Fonds nur in einer Min­der­heit der Invest­ments tat­säch­lich berück­sich­tigt wor­den. In einer Viel­zahl von Betei­li­gun­gen hät­ten sie eben­falls kei­ne Beach­tung gefunden.

»Die Deut­sche Bank und ihre Fonds­toch­ter tref­fen die Vor­wür­fe emp­find­lich«, schreibt die »Bör­sen-Zei­tung«. Bei­de Unter­neh­men hät­ten sich das The­ma Nach­hal­tig­keit groß auf die Fah­nen geschrie­ben und woll­ten das Geschäft damit in den kom­men­den Jah­ren aus­bau­en. »Soge­nann­te ESG-Anla­gen sind einer der Mega-Trends der Invest­ment­bran­che«, heißt es weiter.

Die Vor­wür­fe auf Pro­spekt- bezie­hungs­wei­se Kapi­tal­an­la­ge­be­trug wie­gen schwer und zei­gen: »Green­wa­shing ist kein Kava­liers­de­likt«, so die Bür­ger­be­we­gung Finanz­wen­de. Die Durch­su­chung der Deut­schen Bank und der Rück­tritt des DWS-Chefs wer­den Signal­wir­kung für ande­re Ver­mö­gens­ver­wal­ter ent­fal­ten, blickt Mag­da­le­na Senn, Refe­ren­tin für nach­hal­ti­ge Finanz­märk­te bei Finanz­wen­de, opti­mis­tisch in die Zukunft. Anbie­ter von als nach­hal­tig bewor­be­nen Finanz­pro­duk­ten wer­den nun genau­er prü­fen, ob ihre eige­nen Anla­ge­kri­te­ri­en hal­ten, was sie ver­spre­chen. Das wird auch der neue DWS-Chef tun.