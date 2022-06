Foto: dpa, Carsten Rehder

In Deutsch­land wer­den mehr Opio­ide ver­ord­net als in den meis­ten ande­ren Län­dern welt­weit. Das ist ein Pro­blem, weil die­se star­ken Schmerz­mit­tel ein hohes Sucht­po­ten­zi­al haben. Ins­ge­samt sind laut Schät­zun­gen des Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­te­ri­ums mehr als 166 000 Men­schen in Deutsch­land von Opio­iden abhän­gig. Davon sind zwar längst nicht alle von medi­zi­nisch ver­ord­ne­ten Medi­ka­men­ten süch­tig. Doch eine aktu­el­le Stu­die lässt dar­auf schlie­ßen, dass vie­le Ärz­tin­nen und Ärz­te zu leicht­fer­tig Opio­ide verordnen.

Eigent­lich sol­len Opio­ide wie Mor­phin, Fen­tanyl und Tili­din wegen der hohen Sucht­ge­fahr nur in beson­ders schwer­wie­gen­den Fäl­len, etwa bei Pati­en­ten mit Tumor­schmer­zen, und in Hos­pi­zen ein­ge­setzt wer­den. In Deutsch­land erhal­ten jedoch mitt­ler­wei­le über­wie­gend Pati­en­ten mit Rücken­be­schwer­den und Arthro­se die­se Medi­ka­men­te, obwohl das bei die­sen Erkran­kun­gen nur in Ein­zel­fäl­len erfol­gen soll­te. Das ist das Ergeb­nis des am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag ver­öf­fent­lich­ten Opio­id-Reports der Uni­ver­si­tät Bre­men in Koope­ra­ti­on mit der hkk Kran­ken­kas­se. Die Ergeb­nis­se wur­den anläss­lich des Akti­ons­tags gegen den Schmerz am 7. Juni vor­ge­stellt. Dem­nach sind Schmerz­mit­tel­ver­ord­nun­gen, die nicht zu den stark wirk­sa­men Opio­iden gehö­ren, in den ver­gan­ge­nen 24 Jah­ren um 23 Pro­zent zurück­ge­gan­gen. Im glei­chen Zeit­raum ist die Ver­ord­nung von Opio­iden um 246 Pro­zent gestie­gen. Damit gehört Deutsch­land inter­na­tio­nal zu der Grup­pe von Län­dern mit dem höchs­ten Pro-Kopf-Ver­brauch von Opioiden.

Den For­schen­den zu Fol­ge gebe es bis­lang aber kaum Stu­di­en, die einen Lang­zeit­nut­zen von Opio­iden bei der Behand­lung von Rücken­schmer­zen oder Arthro­se bele­gen. Laut ärzt­li­chen Leit­li­ni­en sol­len star­ke Opio­ide eigent­lich nur dann ver­ord­net wer­den, wenn alle ande­ren the­ra­peu­ti­schen Optio­nen erfolg­los geblie­ben sind. Chro­ni­sche Schmer­zen soll­ten also zunächst durch Ergo- oder Phy­sio­the­ra­pie behan­delt wer­den, gege­be­nen­falls zusätz­lich mit opioid­frei­en Schmerz­mit­teln. »Aber ob die­se Optio­nen aus­ge­schöpft wer­den, ist frag­lich. Der Griff zu Schmerz­mit­teln erscheint vie­len als ein­fachs­ter und güns­tigs­ter Weg«, so Lutz Muth,wissenschaftlicher Mit­ar­bei­ter am For­schungs­zen­trum Ungleich­heit und Sozi­al­po­li­tik der Uni­ver­si­tät Bre­men, zur Prä­sen­ta­ti­on der Studie.

Außer­halb von Deutsch­land ist die Lage teils noch viel dra­ma­ti­scher. So schätzt die US-ame­ri­ka­ni­sche Gesund­heits­be­hör­de, dass die Opio­id-Epi­de­mie in den USA etwa einer hal­ben Mil­li­on Men­schen in den ver­gan­ge­nen zwei Jahr­zehn­ten das Leben gekos­tet hat. Das sind fast 500 000 Tote, an deren Krank­heits­be­ginn die ärzt­li­che Ver­ord­nung zen­tral wir­ken­der Schmerz­mit­tel stand. Doch auch in eini­gen Staa­ten Euro­pas ster­ben immer mehr Men­schen am Miss­brauch von Opio­iden. Die Todes­fäl­le in Deutsch­land sind zwar ver­gleichs­wei­se gering. Aber wegen der hier­zu­lan­de beson­ders hohen Ver­schrei­bung von Opio­iden wur­de Deutsch­land in einer OECD-Stu­die von 2019 emp­foh­len, ent­schie­den gegen die Ent­wick­lung vorzugehen.

Rela­tiv neu ist, dass immer mehr Jugend­li­che Opio­ide miss­brau­chen. Wäh­rend der Kon­sum von Hero­in bei jun­gen Men­schen seit Jah­ren sinkt, war­nen Sucht­me­di­zi­ner vor einem Anstieg von Opio­id-Abhän­gig­keit. Vor allem Jugend­li­che und jun­ge Erwach­se­ne aus prä­ke­ren Lebens­ver­hält­nis­sen gehö­ren laut Exper­tin­nen und Exper­ten zur Hochrisikogruppe.

Auch wenn in Deutsch­land kei­ne Zustän­de wie in den USA herr­schen, sei die Sucht­ge­fahr von Opio­iden auch hier­zu­lan­de ein The­ma, erklär­te Cor­ne­li­us Erbe, Bereichs­lei­ter Ver­sor­gung bei der hkk zur Stu­di­en­vor­stel­lung. Die zuneh­men­de Ver­ord­nung von Opio­iden bei chro­ni­schen Schmer­zen sei hier vor allem für 30- bis 40-Jäh­ri­ge zum Pro­blem gewor­den. »Aus ande­ren Stu­di­en wis­sen wir, dass dies zu mehr sta­tio­nä­ren Sucht­be­hand­lun­gen geführt hat.« Zu einer Ver­bes­se­rung der Lage könn­te eine Ände­rung der Ver­schrei­bungs­pra­xis bei­tra­gen. Aber auch mehr Auf­klä­rung sei­tens der Ärz­tin­nen und Ärz­te sowie eine bes­se­re Betreu­ung von Schmerzpatienten.