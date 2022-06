Für viele heißt Sicherheit: ein sicheres Zuhause. dpa/Carsten Koall

Man kann die­se Geschich­ten nicht oft genug erzäh­len. Geschich­ten, wie sie vie­le ken­nen, die mit Men­schen befreun­det sind, die Flucht­er­fah­run­gen machen muss­ten, oder die­sen hel­fen, sich in einem Land zurecht­zu­fin­den, des­sen Asyl­recht fak­tisch vor fast 30 Jah­ren abge­schafft wur­de. So wie der Mut­ter, deren Schick­sal Hen­ri­ke Koch vom Bran­den­bur­ger Flücht­lings­rat schil­dert, geht es viel zu vie­len: Ihr Leben ist von Unsi­cher­heit und Angst geprägt. Natür­lich, vie­le Men­schen haben Ängs­te, und die­se wer­den nicht gerin­ger ange­sichts der Ent­wick­lun­gen, wie sie die welt­wei­ten Kämp­fe um geo­po­li­ti­sche Macht und wirt­schaft­li­chen Pro­fit auf Kos­ten allen Lebens und zulas­ten jeder ver­nünf­ti­gen sozia­len, gemein­schafts- und umwelt­be­wuss­ten Idee mit sich bringen.

Und den­noch macht es einen Unter­schied, ob es einen Platz gibt, an dem man trotz und mit die­sen Ängs­ten sein und leben kann. Das bun­des­deut­sche Prin­zip der fak­ti­schen Ver­sa­gung eines ein­fa­chen Auf­ent­halts­rechts für min­des­tens 100 000 Men­schen, davon Tau­sen­de in Ber­lin und Bran­den­burg, sorgt seit Jahr­zehn­ten dafür, dass Men­schen­le­ben zer­stört wer­den. Die Angst vor einer Abschie­bung kann sich nie­mand vor­stel­len, der sie nicht selbst erfährt: Jeder Tag, jede all­täg­li­che Hand­lung fin­det unter dem Druck statt, dass man sich in der nächs­ten Sekun­de in einer Poli­zei­zel­le, in einem Abschie­be­flie­ger, in einem Land wie­der­fin­det, das man ver­las­sen muss­te, in dem das Leben bedroht ist oder das ein­fach kei­ne Per­spek­ti­ve bie­tet. Zusätz­lich zu die­sem Druck müs­sen Men­schen in Gemein­schafts­un­ter­künf­ten leben, dür­fen nicht arbei­ten, haben Schwie­rig­kei­ten mit der Spra­che, sind mit büro­kra­ti­schen For­ma­li­en und ras­sis­ti­scher Dis­kri­mi­nie­rung kon­fron­tiert. Vie­le wer­den unter die­sem Druck krank und kön­nen die Anfor­de­run­gen, die das Leben an sie stellt, nicht bewäl­ti­gen. Wer will, dass Men­schen finan­zi­ell und sozi­al unab­hän­gig wer­den, muss ihnen Selbst­be­stim­mung zuge­ste­hen, und dazu gehört die Wahl des Wohn­orts min­des­tens dazu – so selbst­ver­ständ­lich, wie es für vie­le mit deut­schem Pass eben auch ist.